Lufthansa annuncia nuove destinazioni a lungo raggio in inverno

Lufthansa lancerà nuove destinazioni con Airbus A380 da Monaco nel prossimo inverno.

“Dal 5 ottobre in poi, la compagnia aerea tornerà a volare quotidianamente con un A380 verso la metropoli californiana di Los Angeles. Poco prima dell’inizio dell’orario dei voli invernali, il 28 ottobre, ci sarà un’anteprima speciale: per la prima volta, un Airbus A380 Lufthansa decollerà da Monaco verso la capitale thailandese Bangkok, aumentando la capacità dei posti di quasi il 75% rispetto all’A350. Lufthansa offre un prodotto premium su questo collegamento come mai prima d’ora: l’A380 offre 8 posti in First Class, 78 posti in Business Class e 52 posti in Premium Economy.

Lufthansa sta espandendo il suo servizio in India. La nuova destinazione da Monaco è Bangalore che, oltre a Delhi e Bombay, sarà servita da un Airbus A350. LH764 parte domenica, mercoledì e venerdì alle 12:10 verso la metropoli dell’India meridionale. Gli ospiti Lufthansa potranno usufruire di uno degli aerei a lungo raggio più moderni ed economici di Lufthansa Group, l’Airbus A350-900“, afferma Lufthansa.

“Dopo una pausa più lunga, Lufthansa includerà nuovamente anche Hyderabad nel suo programma di voli da Francoforte. Ciò fornirà ancora una volta un collegamento diretto dalla Germania alle industrie farmaceutiche e ad alta tecnologia dell’India. Lufthansa annuncerà ulteriori dettagli a metà maggio.

Lufthansa offrirà un totale di cinque destinazioni nel subcontinente indiano dai suoi due hub di Francoforte e Monaco nel prossimo inverno”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)