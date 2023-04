Bombardier aumenta ricavi e profitti nel primo trimestre 2023

Bombardier ha riportato oggi i suoi risultati finanziari per il primo trimestre 2023, che riflettono i continui progressi su tutti i fondamentali aziendali, con performance sulla buona strada per raggiungere la previsione per l’intero anno 2023.

Bombardier riporta ricavi nel primo trimestre 2023 pari a 1,5 miliardi di dollari, in aumento del 17% su base annua, grazie al miglioramento del mix di consegne e ai continui forti ricavi aftermarket pari a 424 milioni di dollari. Consegne di aeromobili in linea con la previsione per l’intero anno superiore a 138.

L’adjusted EBITDA è salito a 212 milioni di dollari, in crescita del 27% su base annua, grazie ai maggiori aircraft margins e alla crescita dell’aftermarket, mentre il reported EBIT ha raggiunto i 140 milioni di dollari. Reported net income e adjusted net income saliti rispettivamente a 302 milioni di dollari e 113 milioni di dollari. First quarter 2023 adjusted Earnings per share (EPS) positivo a $1,06, diluted EPS a $2,98.

Free cash flow usage di 247 milioni di dollari. La liquidità disponibile si attesta a 1,4 miliardi di dollari alla fine del trimestre. Reported cash flow usage from operating activities per il trimestre pari a 162 milioni di dollari. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 marzo 2023 erano pari a 1,1 miliardi di dollari.

Il primo trimestre 2023 si è concluso con un portafoglio ordini stabile a 14,8 miliardi di dollari, che riflette un profilo di domanda costante.

“Bombardier ha realizzato un ottimo primo trimestre”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “La nostra robusta performance si aggiunge al nostro track record estremamente positivo degli ultimi due anni e conferma che siamo sulla traiettoria giusta. Con un adjusted net income molto solido e positivo, un’ulteriore riduzione del debito, una continua espansione dei margini e un aumento della produzione per raggiungere la nostra previsione di oltre 138 consegne quest’anno, stiamo andando avanti verso gli obiettivi aggiornati del 2025 che abbiamo presentato durante il nostro Investor Day il mese scorso”.

“Il trend positivo delle consegne è proseguito nel primo trimestre del 2023, con consegne (escluso Learjet, che non è più in produzione) in crescita del 22% anno su anno. Ciò è coerente con l’orientamento generale dell’azienda di aumentare le consegne di oltre il 15% nel 2023. Il portafoglio ordini è rimasto stabile a 14,8 miliardi di dollari, mentre l’unità book-to-bill è stata di 0,9.

Il previsto aumento della produzione porterà ad investimenti strategici, come la nuova Global production facility a Pearson airport, Toronto, la cui apertura è prevista per la fine del 2023.

L’attività aftermarket di Bombardier continua la sua performance positiva e il suo contributo ai profitti dell’azienda con 424 milioni di dollari di ricavi nel primo trimestre del 2023, in aumento del 17% su base annua.

Il primo trimestre 2023 è stato caratterizzato da continui forti progressi nella riduzione del debito. I costanti progressi nella riduzione del debito contribuiscono ad accrescere la fiducia del mercato”, conclue Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)