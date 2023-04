LATAM Cargo e Swiss Airtainer vincono gli IATA Air Cargo Innovation Awards 2023

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che LATAM Cargo e Swiss Airtainer (SAT) sono i destinatari degli IATA Air Cargo Innovation Awards 2023. I premi sono stati consegnati al 16° World Cargo Symposium (WCS) a Istanbul, Turchia.

“LATAM Cargo ha ricevuto il Corporate Innovation Award per i suoi progetti di riduzione della plastica nelle sue cargo operations in Cile e Brasile, iniziative che fanno parte del suo impegno per diventare uno ‘zero waste to landfill group’ entro il 2027.

Swiss Airtainer (SAT) ha ricevuto lo Start-ups and Innovators Innovation Award per lo sviluppo di un container a temperatura controllata per il trasporto di prodotti farmaceutici. SAT ha “reinventato” da zero il container con i seguenti componenti proprietari: composite material (IP), architecture (IP), inflight detector (IP), control system, cooling system con ridondanza, nuovi battery packs, battery management system & solar panel system per rendere il container sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico”, afferma IATA.

“L’innovazione è la chiave per lo sviluppo, la sostenibilità e il successo nel settore dell’air cargo, ecco perché abbiamo lanciato gli IATA Air Cargo Innovation Awards. Sono onorato di consegnare il Corporate Award a LATAM Cargo per i loro sforzi di innovazione nella sostenibilità e a Swiss Airtainer per lo sviluppo di un innovativo container a temperatura controllata per il trasporto di prodotti farmaceutici. È importante riconoscere gli individui e le aziende che stanno guidando il cambiamento”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA.

“Una giuria indipendente che comprendeva esperti del settore, accademici e amministratori delegati ha valutato 42 candidature provenienti da tutto il settore, dalle piccole start-up alle grandi multinazionali. I progetti sono stati valutati in base all’idea, al suo potenziale di creare valore e alla probabilità di successo.

La giuria ha selezionato il vincitore del Corporate Innovators Award e i tre finalisti dello Start-ups and Innovators Innovation Award. I finalisti hanno presentato i loro progetti a oltre 500 membri del pubblico durante la plenaria di chiusura del WCS IATA, che successivamente hanno espresso il loro voto per il loro progetto di innovazione preferito. SAT ha ricevuto 15.000 dollari per sviluppare ulteriormente la propria innovazione.

Gli IATA Innovation Awards sono stati lanciati nel 2014 per incoraggiare e promuovere l’innovazione nell’air cargo industry”, conclude IATA.

IATA Ground Handling: focus sulla tecnologia per migliorare le ground operations

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la 35a IATA Ground Handling Conference (IGHC) si concentrerà sulla promozione della tecnologia per migliorare la sicurezza, l’efficienza operativa e la sostenibilità. L’IGHC si svolgerà ad Abu Dhabi, dal 16 al 18 maggio 2023, con Etihad Airways come compagnia aerea ospitante.

“Il passenger and air cargo traffic è vicino ai livelli pre-pandemia. Operazioni di terra efficienti sono essenziali per soddisfare l’aumento della domanda. Sfortunatamente, il settore dei servizi di assistenza a terra continua ad affrontare sfide operative, di reclutamento e di conservazione a seguito della più grande recessione dell’aviazione nella storia. L’IGHC di quest’anno esplorerà come questi possono essere superati e come la tecnologia può essere implementata per migliorare l’efficienza, aumentare la conformità con gli standard globali e migliorare la sicurezza e le prestazioni ambientali”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director of Ground Operations.

Il CEO di Antonoaldo Neves, Etihad Airways, terrà un discorso di apertura: “Siamo lieti di ospitare la 35a IATA Ground Handling Conference e di dare il benvenuto all’industria aeronautica nella nostra casa, Abu Dhabi. L’industria aeronautica è un ecosistema complesso e interconnesso con la collaborazione al centro. La conferenza consentirà ai leader del settore di unire le forze e discutere l’implementazione di standard globali e l’adozione di nuove tecnologie, garantendo al contempo la sicurezza dei clienti come priorità assoluta”.

“Le tracce della sessione riguarderanno:

Aviation and ground handling prospects for 2023.

Leveraging technology for efficient, sustainable modern baggage operations.

Whether autonomous vehicles are “ramp-ready”.

Optimizing and integrating resources for streamlined ramp operations.

Analytics – a model for improved safety in ground operations.

Il programma della IGHC sarà integrato da una serie di workshop, tra cui:

The benefits of certifying airlines and ground handling companies through IATA’s Training Validation Program.

How financial services can support ground handlers.

Smartly managing end-to-end cargo operation to achieve compliance to new regulatory requirements in air cargo.

IGHC offrirà anche un’area espositiva dedicata a ground service providers e ground handling solutions providers, tra cui Aviapartner, Celebi, dnata, SAL, SGS, Fraport e Zafire, Textron GSE, Denge, Inform, SITA, JBT, Mototok e molti altri. Novità di quest’anno, l’IGHC presenterà una sessione tecnica sullo IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) e sulle modifiche allo IATA Ground Operations Manual (IGOM). La sessione sarà aperta a tutti i delegati”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)