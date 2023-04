Airbus, Safran e Tikehau Capital finalizzano l’acquisizione di Aubert & Duval

La holding partecipata pariteticamente da Airbus, Safran e Tikehau Capital ha finalizzato l’acquisizione di Aubert & Duval da Eramet.

“Aubert & Duval è un fornitore strategico di parti e materiali critici per high-precision customers, in particolare le industrie aerospaziale, della difesa, nucleare e medica. L’azienda genera un fatturato annuo di circa 550 milioni di euro e impiega 3.700 persone, principalmente in Francia. Il suo know-how all’avanguardia negli acciai speciali e nelle superleghe e la sua esperienza recentemente acquisita nel titanio sono cruciali per aerospace, transportation, energy, defence and medical markets.

Bruno Durand è stato nominato CEO di Aubert & Duval dal Board of Directors della holding e ne gestirà le operazioni”, afferma Airbus.

Il CEO di Safran, Olivier Andriès, ha commentato: “L’acquisizione di Aubert & Duval garantirà la sovranità nazionale ed europea dei nostri programmi strategici di sviluppo di disruptive civil and military engines e garantirà la nostra catena di fornitura di componenti e materiali critici. Sono fiducioso che il nuovo team porterà avanti il progetto di trasformazione per questo leader del settore francese”.

“Il completamento di questa acquisizione rappresenta un passo cruciale verso la creazione di un attore europeo leader nelle parti e nei materiali critici, attrezzato per competere a livello globale e supportare l’industria aerospaziale e della difesa, riducendo così i rischi geopolitici di approvvigionamento”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Airbus fornirà il suo pieno supporto ad Aubert & Duval mentre esegue il suo ambizioso piano di trasformazione”.

“L’acquisizione di Aubert & Duval riflette l’accelerazione del ritmo di trasformazione e consolidamento nel settore aerospaziale. Tikehau Capital è orgogliosa di aiutare la ripresa dell’azienda e lo sviluppo delle sue competenze industriali, insieme ad Airbus e Safran. Aubert & Duval è un attore strategico vitale per mantenere l’indipendenza industriale della Francia e dell’Europa”, ha aggiunto Marwan Lahoud, Chairman Private Equity, Tikehau Capital.

“Questa operazione segna l’ultima di una serie di iniziative degli ultimi anni per sostenere e rafforzare il settore aerospaziale francese, in particolare attraverso il fondo di investimento Ace Aéro Partenaires istituito nel 2020 e gestito dall’alternative asset management firm Tikehau Capital, con il sostegno del governo francese, che conserva una golden share nella società Aubert & Duval al fine di tutelarne gli interessi strategici”, conclude Airbus.

