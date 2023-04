KLM avvia la collaborazione con l’AeroDelft student team per realizzare un hydrogen plane

Il 1° aprile 2023 KLM Royal Dutch Airlines ha avviato una collaborazione con l’AeroDelft student team per lavorare al suo Project Phoenix: costruire un aereo alimentato a idrogeno. Lo sviluppo e il collaudo di un velivolo alimentato a idrogeno genereranno importanti informazioni su come l’idrogeno potrebbe essere applicato nell’aviazione, compresa la progettazione di serbatoi di idrogeno liquido e caratteristiche di sicurezza cruciali. Ciò pone KLM in prima linea nello sviluppo di nuove tecnologie aeronautiche.

“KLM e AeroDelft condividono l’idea che il trasporto aereo sia essenziale per le persone e vari settori, ma che l’innovazione nel settore dell’aviazione sia vitale. KLM sta avviando una collaborazione con l’AeroDelft student team per entrare a far parte di vari ecosistemi attorno alle tecnologie del futuro, come il volo a idrogeno.

Con questa iniziativa, KLM e AeroDelft vogliono contribuire allo sviluppo della tecnologia dell’idrogeno e dei relativi presupposti. Ciò potrebbe includere la certificazione, i regolamenti e l’infrastruttura. Le tecnologie attualmente in fase di sviluppo devono ancora affrontare molte sfide, come la distribuzione e il trasporto dell’idrogeno liquido.

Lo scopo dell’AeroDelft Project Phoenix è quello di costruire un aereo alimentato a idrogeno. Il progetto prevede lo sviluppo di un drone, il Phoenix Prototype, che fungerà da trampolino di lancio per lo sviluppo del primo liquid hydrogen-electric aircraft con equipaggio, il Phoenix Full Scale.

Il Phoenix Prototype funziona con un motore elettrico alimentato da liquid hydrogen e fuel cell technology. Il drone ha già completato il suo primo volo, dando un importante contributo all’esperienza di AeroDelft con il volo a idrogeno”, afferma KLM.

“Il drone funge da punto di partenza per l’aereo con equipaggio che volerà a idrogeno: il Phoenix Full Scale. Il team ha costruito il frame per il Phoenix Full Scale e sta testando gli hydrogen systems. Nel frattempo, il team mira a far volare i propri manned aircraft nel 2024 utilizzando idrogeno gassoso e successivamente con idrogeno liquido nel 2025.

AeroDelft è composto da un team di 50 studenti che studiano alla Delft University of Technology. La missione di AeroDelft è dimostrare e promuovere l’idrogeno come alternativa ai carburanti convenzionali per l’aviazione”, prosegue KLM.

“KLM vuole svolgere un ruolo di primo piano nell’innovazione dell’aviazione e sta attivamente cercando opportunità per accelerare questi sviluppi. Le capacità intellettuali e le soluzioni della generazione più giovane sono necessarie per pensare fuori dagli schemi. L’entusiasmo e il duro lavoro di AeroDelft aiutano enormemente in questo”, afferma Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development

“Siamo così felici di lavorare con KLM sul futuro dell’aviazione, è molto gratificante essere supportati da un attore così importante del settore. Insieme lavoreremo per realizzare tecnologie nuove e innovative e insegnare agli ingegneri del futuro”, afferma Wouter van der Linden, Team Manager AeroDelft.

(Ufficio Stampa KLM)