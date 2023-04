Azerbaijan Airlines espande la flotta a lungo raggio, finalizzando l’ordine per altri Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Azerbaijan Airlines hanno annunciato che la compagnia ha ordinato otto 787-8 Dreamliner per sostenere la crescita della sua flotta a lungo raggio. I jet consentiranno al vettore dell’Asia centrale di aprire proficuamente nuove rotte dall’Azerbaigian e aumentare la capacità per il turismo inbound.

“I leader di entrambe le compagnie, tra cui Jahangir Asgarov, presidente di Azerbaijan Airlines, e Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes, hanno celebrato l’ordine durante una cerimonia di firma presso l’hub della compagnia aerea a Baku. Nel luglio 2022 Boeing e il vettore hanno annunciato l’impegno ad acquistare quattro 787. Da allora, l’ordine è stato finalizzato per otto aeroplani e unidentified sul Boeing’s Orders and Deliveries website”, afferma Boeing.

“Il successo dello sviluppo dell’aviazione civile del Paese è diventato possibile grazie al continuo supporto e all’attenzione del Presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. La firma di un contratto con Boeing per l’acquisto dei moderni wide-body Boeing 787 Dreamliner è un passo importante nella modernizzazione della flotta e nell’aumento del livello dell’AZAL air transportation”, ha affermato Asgarov.

“Il 787 ha contribuito a posizionare l’Azerbaijan Airlines come vettore leader in tutta l’Asia centrale, con la flessibilità e la capacità dell’aereo che apre l’Azerbaigian all’aumento del turismo e alla crescita economica”, ha affermato Deal. “Per più di 20 anni abbiamo goduto di una straordinaria partnership con Azerbaijan Airlines e questo ordine per i Dreamliner è una testimonianza della forza della nostra famiglia di prodotti e del rapporto tra le nostre aziende”.

“Più di 85 clienti in tutto il mondo hanno effettuato ordini per oltre 1.600 787 Dreamliner, rendendo il 787 il fastest selling twin-aisle airplane nella storia. Da quando è entrato in servizio nel 2011, l’efficienza nei consumi, la flessibilità e l’autonomia della famiglia 787 hanno consentito alle compagnie aeree di aprire più di 350 nuove rotte non-stop, come il recente collegamento di Azerbaijan Airlines tra Baku e Nuova Delhi.

Costruito con materiali compositi leggeri e alimentato da motori avanzati, il 787 Dreamliner può trasportare fino al 20% di passeggeri in più riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce. Il range del 787-8 raggiunge i 13.530 km in una tipica configurazione a due classi, consentendo ad Azerbaijan Airlines di ampliare il proprio network in Europa, Asia e oltre.

Azerbaijan Airlines è uno dei più grandi vettori dell’Asia centrale, serve 40 destinazioni in 25 paesi, con una flotta che include Boeing 757, 767 e 787“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)