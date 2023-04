GE Aerospace si aggiudica un contratto da $684 milioni per ulteriori T408 Turboshaft Engines

GE Aerospace si è aggiudicata un contratto da 683,7 milioni di dollari con NAVAIR per il sesto, settimo e ottavo lots di T408 engines, destinati ad equipaggiare l’heavy-lift helicopter più avanzato del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, il Sikorsky CH-53K® King StallionTM.

Questo ultimo contratto per motori e altri servizi segue cinque contratti precedenti per i motori T408, il più recente dei quali è stato siglato nel gennaio 2021. Lo stabilimento GE Aerospace Lynn, Mass., eseguirà l’assemblaggio finale per i Lot 6, 7 and 8 engines, che dovrebbero essere essere consegnati dal 2024-2027.

“GE Aerospace è orgogliosa di rafforzare la sua partnership di lunga data con NAVAIR e Sikorsky per continuare ad equipaggiare il CH-53K”, ha affermato Scott Snyder, T408 Program Director. “Questo contratto aggiuntivo rappresenta un altro passo avanti per il motore T408, che ad oggi ha più di 18.000 ore di volo sul CH-53K in alcuni degli ambienti operativi più difficili del mondo”.

“Il CH-53K, che è dotato di tre motori T408, ha raggiunto la Initial Operating Capability (IOC) con il Corpo dei Marines degli Stati Uniti nell’aprile 2022. Il motore offre 7.500 shp, ovvero il 57% in più di potenza rispetto al suo predecessore, il GE Aerospace T64. Le capacità superiori offerte dal T408 consentono al CH-53K di svolgere la sua critical heavy-lift mission per il Corpo dei Marines, le forze congiunte e gli alleati in tutto il mondo, in condizioni difficili.

Rispetto al T64, il T408 offre uno specific fuel consumption migliore del 18%, che consentirà risparmi significativi nell’arco della vita di ciascun motore. Il T408 ha anche il 63% di parti in meno e design avanzati, come un compressore più robusto con erosion coating e split casing, che migliora sia l’affidabilità che la manutenzione. MTU Aero Engines, con sede in Germania, partecipa al programma T408 ed è responsabile della produzione della power turbine.

Oltre allo stabilimento di Lynn, Mass., di GE Aerospace, le strutture GE di Hooksett, N.H.; Rutland, Virginia; Madisonville, Kentucky; Dayton, Ohio; Jacksonville, Florida, forniscono parti per questo contratto”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)