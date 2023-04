I 30 anni di Emirates all’Arabian Travel Market evidenziano le offerte innovative della compagnia aerea

Emirates è pronta a presentare la sua ultima serie di prodotti innovativi e preferiti dai fan alla 30ª edizione dell’Arabian Travel Market di quest’anno, che prenderà il via il 1° maggio.

Un anno fondamentale per l’evento, che celebra il suo terzo decennio di collegamento con l’industria dei viaggi e che quest’anno segna anche il 30° anno di partnership e di impegno di Emirates con la fiera.

“Quando la fiera aprì le sue porte per la prima volta trent’anni fa, Emirates volava con 15 aerei in 30 città e trasportava quasi 2 milioni di passeggeri. Oggi, Emirates è diventata la più grande compagnia aerea internazionale del mondo e serve oltre 140 destinazioni con più di 200 aeromobili a fusoliera larga, collegando ogni anno decine di milioni di viaggiatori in tutto il mondo e rendendo Dubai una delle città più connesse a livello globale per viaggi, turismo e affari.

Nel corso degli anni, la presenza della compagnia aerea si è ampliata ed evoluta presso l’Arabian Travel Market. Nel 2007, Emirates ha presentato il suo enorme stand “Globe”, un’accattivante struttura sferica a tre piani che si è letteralmente “trasformata”, presentando la prima suite privata della compagnia aerea in First Class sul suo Airbus A340-500 in un’area appositamente ricreata. In seguito, la struttura alta 9,5 metri si è concentrata sull’enorme espansione della rete della compagnia aerea con le destinazioni Emirates e, ai margini dello stand, sui prodotti di cabina dell’A380 e del Boeing 777 in tutte le classi, nonché sulle sponsorizzazioni sportive in tutto il mondo.

Nel 2016, la compagnia aerea ha presentato all’ATM il suo stand “Infinite Possibilities”, un display futuristico che mette in mostra i prodotti della compagnia e i servizi leader del settore che i visitatori potranno sperimentare prima di salire sul loro prossimo volo Emirates. Alto 8,5 metri, ha richiesto quasi 9 giorni per essere assemblato. Lo stand “Infinite Possibilities” di Emirates è stato uno degli stand più alti dell’ATM, con un peso di 166 tonnellate, equivalente a un terzo della massa totale di un A380 di Emirates“, afferma Emirates.

“Quest’anno, il tema scelto per lo stand della compagnia aerea è “Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale. Il viaggio è come ci arrivi”. Questa sarà infatti l’occasione per presentare gli ultimi prodotti firmati in tutte le classi e tutte le novità come, per esempio, una galleria di intelligenza artificiale che consente ai visitatori di creare le proprie opere d’arte digitali personalizzate. Emirates ha anche dedicato una parte dello stand per evidenziare alcune delle sue numerose iniziative di sostenibilità che si svolgono in tutta l’azienda.

La popolarissima poltrona Emirates di Premium Economy, che sarà esposta all’ATM anche quest’anno, vanta uno spazio per le gambe fino a 40 pollici, sedili larghi 19,5 pollici con una generosa reclinazione di 8 pollici e altri accorgimenti per consentire ai clienti di sedersi comodamente e rilassarsi.

Inoltre, Emirates presenterà anche la First Class del suo Boeing 777-300ER, una suite privata completamente chiusa, un sedile di Business Class del Boeing 777, una Onboard Lounge dell’A380 di ultima generazione, oltre ad altri prodotti iconici come la Shower Spa di First Class e le sue generose poltrone rivoluzionarie per l’Economy Class.

Lo stand di Emirates comprenderà anche 90 spazi per riunioni e potrà ospitare quasi 200 visitatori in qualsiasi momento. Lo stand numero ME3210 si trova nel padiglione 3, presso l’ATM”, conclude Emirates.

Emirates apre un nuovo ‘City Check-In and Travel Store’ nel Dubai International Financial Centre (DIFC)

Nel cuore del vivace quartiere finanziario di Dubai, Emirates lancerà un nuovo City Check-in and Travel Store, che consentirà ai clienti di prenotare comodamente viaggi, effettuare il check-in per i voli, depositare bagagli, acquistare elementi essenziali per il viaggio e risparmiare tempo in aeroporto. Situata nell’esclusivo ICD Brookfield Place nel Dubai International Financial Centre (DIFC), la struttura all’avanguardia sarà aperta dal 27 aprile.

“Come parte del continuo investimento di Emirates per migliorare l’esperienza cliente, il City Check-in and Travel Store ha una posizione privilegiata e premium per professionisti impegnati nel centro finanziario di Dubai e consente ai clienti di lasciare i bagagli già da 24 ore e fino a 4 ore prima di un volo, arrivando in aeroporto con calma. I clienti possono visitare lo spazio ed effettuare il check-in in qualsiasi momento tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, iniziando la loro esperienza di viaggio con un servizio senza soluzione di continuità tramite chioschi per il check-in automatico, presso banchi dedicati con agenti Emirates o con l’aiuto del primo check-in robot assistant, Sara. Sara è un innovativo portable robotic check-in system, in grado di abbinare i volti ai passaporti scansionati, effettuare il check-in dei passeggeri e guidarli nell’area di deposito bagagli.

Con un accattivante schermo LCD da 2,5 metri che mostra gli ultimi contenuti della destinazione e più schermi che mostrano una mappa touchscreen interattiva, il City Check-in and Travel Store è uno spazio contemporaneo elegante e spazioso che offre book tickets, browse travel merchandise, drop luggage, check in, con il servizio di parcheggio e riconsegna auto a pagamento che garantisce un’esperienza di check-in elevata e senza problemi per i passeggeri Emirates. I visitatori possono anche ottenere consigli e offerte di esperti su destinazioni di tendenza, mentre consulenti di viaggio dedicati possono assistere con l’acquisto di biglietti per viaggi futuri, gestire le prenotazioni attuali, acquistare upgrade, selezionare i posti preferiti e organizzare il bagaglio extra se necessario”, afferma Emirates.

“I passeggeri Emirates con carte d’imbarco valide che desiderano scoprire la zona o trascorrere del tempo rilassandosi prima del volo, avranno accesso gratuito a strutture lifestyle selezionate presso l’ICD Brookfield Place, famoso in tutto il mondo, e sconti esclusivi e offerte speciali in una vasta gamma di ristoranti, palestre e negozi di lusso. Quando è il momento di volare, i passeggeri possono collegarsi direttamente all’aeroporto tramite taxi, Emirates chauffeur service o fare una breve passeggiata di 10 minuti fino alla stazione della metropolitana Financial Centre, che si collega perfettamente alla stazione della metropolitana del Terminal 3 dell’aeroporto”, conclude Emirates.

Adel al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha commentato: “Emirates City Check In è la nostra ultima aggiunta all’esperienza di viaggio Emirates, a dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti una serie di opzioni per il check-in. La nostra nuova sede è la prima struttura ultra conveniente per il check-in e la consegna dei bagagli situata nell’area DIFC. Le persone possono evitare i periodi di maggiore affluenza in aeroporto e ridurre al minimo le code”.

“Siamo lieti di collaborare con ICD Brookfield a questo progetto e non vediamo l’ora di fornire ai nostri clienti soluzioni più focalizzate sulla tecnologia in futuro”, ha aggiunto Al Redha.

Rob Devereux, CEO di ICD Brookfield, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Emirates City Check-In and Travel store a ICD Brookfield Place, migliorando ulteriormente il nostro ecosistema come destinazione attraente per lavoratori, visitatori e residenti. Questa nuova entusiasmante aggiunta porterà la comodità del check-in in città nel quartiere centrale degli affari, consentendo ai passeggeri Emirates di avere più tempo per svolgere la loro routine quotidiana, trascorrere del tempo produttivo al lavoro e godersi il meraviglioso stile di vita che Dubai ha da offrire”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)