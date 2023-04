Emirates Group aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite

Portando avanti i propri sforzi per la sostenibilità, Emirates e dnata hanno aderito all’United Nations Global Compact (UNGC), un’iniziativa globale volontaria che promuove pratiche commerciali responsabili e il progresso dei Sustainable Development Goals (SDGs).

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Nello UAE’s Year of Sustainability, siamo lieti di aderire al Global Compact delle Nazioni Unite, che rappresenta un altro passo avanti negli sforzi di Emirates Group per integrare pratiche commerciali sostenibili e responsabili in tutte le nostre operazioni.

Emirates e dnata hanno sempre adottato un approccio equilibrato alla crescita. Riflettendo la visione a lungo termine di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti, siamo instancabili nella nostra ricerca dell’eccellenza e del progresso e abbracciamo i valori della tolleranza e del rispetto. Continueremo a investire in tecnologie, persone e partnership per migliorare le nostre prestazioni aziendali, espandere il nostro impatto positivo sulle comunità che serviamo e ridurre al minimo il nostro impatto ambientale”.

“In qualità di partecipanti all’UNGC, Emirates e dnata si impegnano ad attuare i dieci principi dell’UN Global Compact nei settori dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della lotta alla corruzione e a riferire annualmente sui progressi compiuti in merito a tali sforzi. Il Gruppo trarrà vantaggio dall’accesso agli ampi strumenti e alle risorse dell’UNGC per interagire con i propri dipendenti in tutto il mondo e migliorare il loro apprendimento e formazione sulla sostenibilità.

Le iniziative ambientali in corso di Emirates Group si concentrano su 3 aree: ridurre le emissioni, consumare in modo responsabile e preservare la fauna selvatica e gli habitat. Tra le recenti iniziative, a gennaio Emirates ha effettuato con successo un volo dimostrativo fondamentale utilizzando 100% SAF in un motore, sostenendo gli sforzi collettivi del settore per consentire un futuro di volo 100% SAF. Nel giugno 2022, dnata ha promesso di investire 100 milioni di dollari in 2 anni per migliorare l’efficienza ambientale in tutte le sue operazioni globali.

Il Gruppo si impegna per l’equilibrio di genere. È firmatario dell’UAE Gender Balance Council che mira ad aumentare la rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali medio-alte entro il 2025. dnata ha aderito all’iniziativa 25by2025 di IATA per rafforzare e migliorare la rappresentanza femminile all’interno della sua organizzazione”, afferma Emirates Group.

“Arricchendo e sostenendo le comunità, Emirates e dnata mobilitano regolarmente risorse per i soccorsi umanitari, che nel 2022 includevano iniziative per le inondazioni in Pakistan e il terremoto in Turchia-Siria. Attraverso la Emirates Airline Foundation e dnata4good, Emirates e dnata collaborano con le ONG per fornire ai bisognosi l’accesso a istruzione, riparo, cibo e acqua pulita. Il Gruppo contribuisce al futuro dell’aviazione e dei viaggi costruendo capitale umano e supportando piattaforme di innovazione. Il calendario attivo delle sponsorizzazioni globali di Emirates riunisce fan e comunità, promuove lo sport e aiuta a fornire opportunità alle future stelle dello sport.

Impegnato in pratiche etiche e responsabili, il Gruppo dispone di comitati interni interfunzionali che governano e monitorano le aree critiche strategiche, operative, finanziarie e reputazionali.

Emirates Group, che comprende Emirates, dnata e le loro filiali, è una presenza leader a livello mondiale nei servizi di trasporto aereo e di viaggio. Attraverso le loro operazioni globali, Emirates e dnata generano occupazione diretta e indiretta per centinaia di migliaia di persone, collegano le aziende alle opportunità in un mercato globale e forniscono mobilità internazionale alle persone per perseguire obiettivi lavorativi, familiari e di arricchimento personale”, conclude Emirates Group.

