Centenario Aeronautica Militare: conclusa a Roma la mostra al Vittoriano, da sabato 29 aprile sarà a Palazzo Vecchio a Firenze

L’Aeronautica Militare informa: “Si è conclusa domenica 23 aprile la prima tappa della mostra itinerante “La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni”: in meno di un mese di esposizione – l’inaugurazione si era tenuta il 25 marzo scorso alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti – sono stati oltre 34mila i visitatori che hanno potuto apprezzare la mostra allestita presso il Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria, all’interno del complesso del Vittoriano.

Un luogo di arte e di memoria collettiva nazionale, scelto quale ideale punto di partenza di un viaggio attraverso l’Italia che ha l’obiettivo di far conoscere l’Aeronautica Militare, la sua storia, il suo impegno a favore della cittadinanza, proiettando il visitatore verso il futuro.

La mostra si sposta ora a Firenze, nella splendida cornice di Palazzo Vecchio, dove sarà visitabile, sempre gratuitamente, da sabato 29 aprile a domenica 14 maggio, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (con entrata consentita fino a 20 minuti prima della chiusura)”.

“Un percorso che proseguirà poi lungo tutta la penisola per tutto il 2023: dopo Firenze sarà la volta di Bari, Cagliari, Palermo, Caserta, Parma, Treviso, Milano, Ferrara, Viterbo, Lecce, per avvicinare sempre più l’Aeronautica Militare ai cittadini, illustrandone il percorso evolutivo compiuto nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri.

L’allestimento è stato progettato come una ideale “linea del tempo”: una struttura espositiva lineare, un nastro lungo cui si snodano gli eventi più rappresentativi per la storia dell’Aeronautica Militare, raccontati e rappresentati graficamente su 30 grandi pannelli autoportanti, arricchiti con l’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti che hanno segnato lo sviluppo qualitativo dei capi indossati nel corso del tempo dal personale in azzurro. La mostra si completa inoltre con l’esposizione di una serie di modelli di velivoli, disegni e schede tecniche in grado di evidenziare in modo tangibile lo sviluppo del mezzo aereo e delle sue capacità operative nel corso di questo primo secolo di vita della Forza Armata.

Un percorso espositivo che anche grazie alla proiezione di filmati storici ed al supporto di guide specializzate, rappresenta un’occasione unica – soprattutto per i più giovani – per compiere un appassionante viaggio dentro un secolo di storia, cogliendo le tante affinità in termini di spirito di sacrificio e silenziosa abnegazione che ispirano quotidianamente l’operare del personale dell’Aeronautica Militare, oggi come ieri”, conclude l’Aeronautica Militare.

