News Brevi – 29.04.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA CON FALCON 50 – Si è da poco concluso il trasporto sanitario d’urgenza da Alghero a Genova di una neonata di appena 15 giorni, in imminente pericolo di vita. La missione è stata effettuata con un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è decollato dall’aeroporto di Alghero dopo aver imbarcato la piccola paziente, in culla termica, ed una equipe medica per l’assistenza sanitaria in volo. Il trasporto d’urgenza, era stato richiesto dalla Prefettura di Sassari, attivata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari a causa delle critiche condizioni di salute della neonata. Dopo che il velivolo militare è atterrato nell’aeroporto di Genova, intorno alle ore 13.15, la bimba è stata direttamente trasferita in ambulanza all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE CON FALCON 900 – Si è concluso ieri un volo salva-vita, effettuato da un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, per trasportare d’urgenza una cittadina italiana di 42 anni in imminente pericolo di vita da Bari a Venezia. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Bari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. La paziente, accompagnata da personale sanitario, è stata imbarcata a bordo del velivolo militare che intorno alle ore 18.00 è decollato dall’aeroporto di Bari. Dopo circa un’ora di volo, l’F900 è atterrato all’aeroporto di Venezia dove la donna è stata immediatamente trasferita in ambulanza per il successivo ricovero presso l’Ospedale Policlinico di Padova. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Proprio nella giornata odierna, a Ciampino, è stato celebrato il traguardo delle 150.000 ore di volo dall’entrata in servizio dei velivoli Falcon in Aeronautica Militare, assetti in prima linea per questo genere di interventi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI PALERMO: APRE LA NUOVA SALA IMBARCHI EXTRA SCHENGEN – L’Aeroporto di Palermo informa: “Inaugurata la nuova area per gli imbarchi extra Schengen, al terzo livello del terminal passeggeri. All’interno dell’area di 2.100 metri quadrati, divisa in due sale, ci sono quattro gates di imbarco, con la possibilità di utilizzarne al momento tre contemporaneamente, tre nuovi pontili di imbarco collegati alle sale (il primo sarà operativo entro aprile, il secondo a maggio e il terzo a dicembre), quattro postazioni di polizia di frontiera, due (in tutto saranno quattro) e-gates per il controllo elettronico dei passaporti. Molto presto, inoltre, saranno fruibili anche una sala Vip e una sala dedicata ai passeggeri a ridotta mobilità (Prm). Un impegno portato a termine anche in vista del nuovo volo da e per Istanbul della Turkish Airlines del prossimo 5 maggio, i cui passeggeri partiranno proprio da questa nuova area”. “E’ un primo passo che ci auguriamo sia rapidamente seguito da tanti altri”, dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap. “I lavori iniziati quattro anni fa si concluderanno entro il 2023. Presto apriremo anche le sale commerciali. Entro questa estate, l’aeroporto sarà più bello, oltre che funzionale ed efficiente”. L’area extra Schengen è stata attrezzata con nuovi bagni e nuovi impianti di climatizzazione con il sistema di regolazione automatica della temperatura. “Un significativo progresso in termini infrastrutturali, soprattutto per la gestione del traffico internazionale. Questo nuovo spazio consentirà un’accoglienza più sicura e farà apprezzare gli sforzi fatti per migliorare la struttura dello scalo e affrontare nuove sfide”, dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap.

SUDAN: 83 ITALIANI RIPORTATI IN ITALIA NEI GIORNI SCORSI CON VELIVOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Sono rientrati in Italia lunedì 24 aprile i connazionali evacuati dal Sudan a seguito dell’aggravarsi della crisi politica e sociale avvenuta nel Paese. Il primo gruppo di cittadini italiani è atterrato in serata all’aeroporto militare di Ciampino a bordo di un velivolo KC-767A del 14° Stormo; il secondo gruppo, a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea, è invece atterrato in nottata, poco dopo la mezzanotte. Due velivoli distinti per un totale di 83 connazionali rimpatriati. Le operazioni di rimpatrio sono state rese possibili grazie all’intensa attività di coordinamento e pianificazione posta in essere dal Comando della Squadra Aerea, per il tramite del Comando Operazioni Aerospaziali, e dal lavoro degli equipaggi e dagli assetti da trasporto della Forza Armata. I C-130J della 46^ Brigata Aerea hanno prima portato mezzi e personale in Sudan, tra cui un team Fucilieri dell’Aria con compiti AMSS (Air Marshall Security Service), per poi assicurare il trasferimento dall’aeroporto di Khartoum alla base italiana a Gibuti, da dove – grazie all’impiego congiunto con un KC-767A del 14° Stormo – è stato effettuato il rimpatrio di tutti i connazionali. Insieme a loro anche i militari della Joint Evacuation Task Force (JETF), il team militare della Difesa composto anche da Forze speciali, tra cui personale incursore del 17° Stormo di Furbara, che ha gestito sul campo le operazioni di evacuazione dal Sudan (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EBACE2023: MACK RUTHERFORD PROTAGONISTA DELL’EBACE2023 CAREER DAY – Mack Rutherford, la persona più giovane a compiere il giro del mondo in solitaria all’età di 17 anni, ispirerà gli studenti e i futuri professionisti della business aviation durante un incontro e una sessione di domande e risposte dal vivo il 25 maggio durante il 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023) Careers in Business Aviation Day. EBACE2023 si svolgerà dal 23 al 25 maggio a Ginevra, Svizzera, presso il Palexpo center e l’adiacente Geneva International Airport. È co-ospitato dalla European Business Aviation Association (EBAA) e dalla National Business Aviation Association (NBAA). “Rutherford condividerà la sua avvincente storia del completamento di un viaggio intorno al mondo di cinque mesi, 52 paesi e 30.000 miglia, iniziato a Sofia, Bulgaria, nel marzo 2022 e terminato lì lo scorso agosto. Ha iniziato il viaggio all’età di 16 anni, compiendo 17 anni durante il volo. Pilotando un velivolo ultraleggero Shark, Rutherford è diventata anche la persona più giovane a volare da sola intorno al mondo in un ultraleggero”, afferma EBACE2023. “Da quando avevo tre anni tutto quello che volevo era diventare un pilota”, ha detto Rutherford. “Con il mio volo intorno al mondo, volevo dimostrare che i giovani possono perseguire i propri sogni e realizzare cose straordinarie. Potrebbe non essere una navigazione facile o tranquilla, ma con grinta e perseveranza, le possibilità di successo sono dalla tua parte”. Il volo di Rutherford ha seguito il viaggio di sua sorella Zara Rutherford nel 2021, quando è diventata la donna più giovane a volare da sola intorno al mondo, completando la circumnavigazione all’età di 19 anni. Zara Rutherford è stata una relatrice principale a EBACE2022. “Il successo di Mack è un’ispirazione per i giovani di tutto il mondo che desiderano imparare a volare, oltre a intraprendere una carriera nella business aviation”, ha affermato l’NBAA President and CEO Ed Bolen. “Attraverso il suo straordinario risultato, Mack Rutherford incarna lo spirito di determinazione, perseveranza e coraggio che definisce la prossima generazione di professionisti della business aviation”, ha detto l’EBAA Chairman, Juergen Wiese. “Il suo viaggio ispirerà e consentirà ai giovani di perseguire le loro passioni e fare la differenza nel mondo. Siamo entusiasti di averlo durante l’EBACE2023 Careers in Business Aviation Day”. Oltre ad ascoltare Mack Rutherford, gli studenti che parteciperanno all’EBACE Career Day avranno l’opportunità di prendere parte a sessioni dinamiche di gruppo con professionisti del settore per conoscere le opportunità di carriera, nonché prendere parte a una visita guidata per vedere in prima persona gli ultimi velivoli e prodotti l’industria ha da offrire. EBACE2023 Careers in Business Aviation Day è aperto a studenti e insegnanti delle scuole superiori e universitari di tutta Europa.

AERONAUTICA MILITARE: CONSEGNATE LE MEDAGLIE AL “MERITO DELLA SANITA’ PUBBLICA” – Giovedì 27 aprile, si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, la cerimonia di consegna delle medaglie al ‘Merito della Sanità Pubblica’ alle Bandiere di Guerra della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Sanitario dell’Esercito e del 3° Stormo di Villafranca. Presenti alla cerimonia il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e numerose autorità civili e militari. Per l’Aeronautica Militare, alla presenza del Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e del Comandante del 3° Stormo, Colonnello Paolo Tamburro, sono state concesse le onorificenze: Medaglia d’oro “Al merito della Sanità pubblica” alla Bandiera dell’Aeronautica Militare; Medaglia di bronzo “Al merito della Sanità pubblica” alla Bandiera del 3° Stormo dell’ Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER DOMESTIC E INTERNATIONAL HIMARS – L’esercito degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un $615 million full-rate production contract per la produzione di ulteriori HIMARS launchers e equipaggiamenti associati. Lockheed Martin realizza HIMARS presso il suo Precision Fires Center of Excellence a Camden, Arkansas. Questo appalto amplierà l’U.S. Army’s fleet of launchers e soddisferà gli ordini dei partner internazionali, offrendo ai clienti ulteriori capacità. “Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e fornitori per aumentare la capacità produttiva e soddisfare l’urgente necessità di questo combat-proven launcher”, afferma Jay Price, vice president of Precision Fires for Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Abbiamo adottato misure per ridurre i tempi di produzione e siamo sulla buona strada per raggiungere una maggiore capacità”. Questo contratto segue i contratti dello scorso anno per aumentare la capacità produttiva e accelerare la produzione di HIMARS.

AUSTRIAN AIRLINES: NUOVO HEAD OF SALES AUSTRIA – L’organizzazione di vendita di Austrian Airlines in Austria ha una nuova gestione: dal 1° maggio 2023, Klaus Meisterl assumerà la responsabilità delle vendite per le Lufthansa Group Airlines (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa Airlines e Swiss) per l’Austrian and Slovakian markets com Head of Sales Austria & Slovakia. Succede all’attuale Head Stephan Linhart. I team leaders of Sales Austria, Alexander Schnecke (Corporate Customers), Susanne Pamminger (Leisure Travel), Angelika Grubhofer (Charter) e Marcus Lenk (Group Sales) e i loro key account manager rimarranno i referenti per clienti e partner di vendita. “Sono lieto che con Klaus Meisterl abbiamo acquisito un manager di lunga data di Austrian Airlines con una vasta esperienza e siamo stati in grado di ricoprire questa posizione strategicamente importante all’interno dei nostri ranghi. Vorrei ringraziare Stephan Linhart per il suo eccellente lavoro, che ora continuerà per un’altra area di responsabilità. Auguro a entrambi ogni successo nei loro nuovi ruoli”, ha dichiarato Michael Trestl, Chief Commercial Officer, Austrian Airlines. Klaus Meisterl (52 anni) ha iniziato la sua carriera presso Austrian Airlines nel 1997 e nel corso della sua carriera ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali nella gestione della rete e nelle vendite. Nel 2021 è stato nominato Head of Passenger & Aircraft Handling, Station Manager Vienna e ha allineato l’assetto operativo e organizzativo dell’Austrian Airlines Ground Operations organization presso l’hub di Vienna ai requisiti dopo il riavvio. L’attuale Head of Sales for Austria & Slovakia Stephan Linhart (50) entrerà a far parte di Lufthansa Airlines e assumerà la posizione di Head of Sales Eastern Europe & Israel. In questa funzione sarà responsabile delle vendite in tutta la regione dell’Europa dell’Est, anch’essa di importanza strategica per Austrian con il suo hub di Vienna. Interpreterà il suo nuovo ruolo da Vienna. Linhart ha iniziato con Austrian Airlines nel 1996 come passenger handling at Vienna Airport. Ha poi ricoperto varie posizioni dirigenziali in Pricing e Revenue Management fino al 2016, quando ha assunto la responsabilità delle vendite per le compagnie aeree di Lufthansa Group in Austria e Slovacchia.

NUOVO MEMBRO PER IL BOARD DI DELTA – Il Delta Air Lines board of directors ha annunciato che Vasant Prabhu è un suo nuovo membro. Prabhu è Vice Chair, Chief Financial Officer of Visa Inc. È Chief Financial Officer dal 2015 ed è stato eletto Vice Chair nel 2019. Si ritirerà da Visa il 30 settembre. “La vasta esperienza finanziaria di Vasant come chief financial officer di diverse grandi società pubbliche, così come la sua notevole esperienza di gestione globale, contribuiranno a fornire preziose competenze al Board di Delta”, ha affermato Frank Blake, Delta’s Non-Executive Chair of the Board. “Ancora più importante, condivide i valori di Delta di mettere sempre le persone al primo posto mentre serviamo i nostri clienti, dipendenti, proprietari e comunità”.