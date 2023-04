Textron Aviation celebra la 400° consegna per il Cessna Citation CJ4 Gen2

Textron Aviation ha annunciato oggi la consegna del suo 400th Citation CJ4 series aircraft a Koch Holdings, Easton, Pennsylvania. “Questa consegna fondamentale per la Cessna Citation CJ4 series rafforza la famiglia Citation come la linea di business jet più popolare al mondo e dimostra l’impegno dell’azienda per la continua innovazione, come esemplificato nell’ultimo velivolo Citation CJ4 Gen2“, afferma Textron Aviation.

I jet Cessna Citation sono progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“I nostri clienti apprezzano la qualità e l’affidabilità, nonché il comfort e la flessibilità forniti dal Cessna Citation CJ4 Gen2”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “Questo aereo è una risposta diretta alle continue conversazioni con i nostri clienti. Il loro contributo, combinato con l’eccellente lavoro dei nostri collaboratori, ha contribuito a creare un velivolo incredibile. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo”.

“I dipendenti di Textron Aviation e i rappresentanti di Koch Holdings hanno celebrato questo importante traguardo con una speciale cerimonia di consegna presso la sede centrale di Textron Aviation a Wichita.

La Citation CJ4 business jet series, entrata in servizio nel 2010, continua a distinguersi per la sua combinazione di alte performance, bassi costi operativi e servizi di cabina ai vertici della categoria. È riconosciuto come uno dei principali single-pilot business aircraft al mondo”, prosegue Textron Aviation.

“Il CJ4 Gen2 è il più grande Citation aircraft nel light jet segment. I Cessna Citation sono rinomati per la combinazione di affidabilità, efficienza e comfort, con performance ai vertici della categoria.

Il single-pilot certified CJ4 Gen2 combina velocità, range ed economia operativa superiori rispetto a velivoli più grandi, rendendolo la piattaforma ideale per owner operators o corporate missions. Il jet può ospitare fino a dieci passeggeri e offre una baggage capacity di 1.040 libbre.

Apprezzato dai clienti di tutto il mondo per il lusso e la produttività, il CJ4 Gen2 è utilizzato anche per un’ampia gamma di missioni tra cui air ambulance, maritime patrol, search and rescue, aerial survey”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation – Business Wire)