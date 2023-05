Qatar Airways presenta il suo stand nel giorno di apertura dell’Arabian Travel Market (ATM) a Dubai

Qatar Airways ha avuto una forte presenza nel primo giorno dell’Arabian Travel Market (ATM).

“Presentando il FIA World Endurance Championship hypercar, Qatar Airways ha attirato grande attenzione attorno allo stand. La compagnia ha offerto ai visitatori dell’ATM la possibilità di guidare il veicolo attraverso una simulazione e ha fornito una area lounge che riflette gli standard della compagnia aerea in termini di lusso e comfort, qualità e ospitalità in un unico stand.

Come annunciato di recente, la compagnia aerea ha notevolmente ampliato il proprio network raggiungendo oltre 160 destinazioni e si è concentrata sull’espansione nella regione del Golfo.

Una conferenza stampa ospitata dal Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, dal Chief Operating Officer, Hamad International Airport, Engr. Badr Al Meer e dal Chief Commercial Officer, Mr. Thierry Antinori, ha evidenziato un’espansione della rete e gli sviluppi del turismo.

Al Baker ha introdotto l’aggiunta di una nuova destinazione, Tabouk, Arabia Saudita, nonché la ripresa del servizio per Yanbu, Arabia Saudita.

La compagnia aerea attualmente vola ad Abu Dhabi, Dubai e Sharjah e, più recentemente, inizierà i servizi per Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti. Qatar Airways opera attualmente 84 voli settimanali verso gli UAE, consolidando fermamente l’importanza della regione”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere presenti all’Arabian Travel Market di quest’anno. Il nostro impegno nell’offrire ai nostri passeggeri prodotti e servizi di livello mondiale rimane costante mentre continuiamo a crescere ed espandere la nostra rete. Con eventi entusiasmanti in programma in Qatar, siamo certi che il nostro Paese continuerà a prosperare come centro turistico per gli anni a venire”.

“La Arab Tourism Organization ha recentemente nominato Doha come Arab Tourism Capital 2023. Questa è una testimonianza degli eccezionali risultati del Qatar nel tempo libero e nell’ospitalità, consolidando la posizione del paese come una delle destinazioni più ambite al mondo.

Qatar Airways metterà in risalto la sua partnership con la Formula 1® e il suo ruolo di official airline della serie di corse di fama mondiale, dimostrando la dedizione di Qatar Airways nel supportare eventi sportivi internazionali di alto livello e aggiungere sponsorizzazioni sportive al suo portfolio.

Il Global Partner and Official Airline of F1®, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, ha lanciato travel packages che consentono ai fan di essere più vicini all’azione e di godere in esclusiva di esperienze uniche ed eventi speciali per ogni F1® racing event.

Quest’anno, il Qatar ospiterà il Geneva International Motor Show (GIMS Qatar 2023). Questo evento presenterà uno straordinario festival che mette in risalto il meglio dell’industria automobilistica, ospitato da una nazione pionieristica e appassionata, con una vera affinità per le automobili. Gli ospiti saranno invitati a navigare nel futuro dell’industria automobilistica mentre riceveranno le best-in-class experiences attraverso ospitalità, sport motoristici e cultura”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways continua sulla strada della crescita e del successo per gli anni a venire, grazie ai suoi prodotti e servizi leader del settore, all’approccio innovativo e all’impegno per la soddisfazione del cliente. La compagnia aerea è presente presso Hall 1, stand ME1210, dove saperne di più sui suoi prodotti di classe mondiale”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)