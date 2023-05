News Brevi – 01.05.2023

LEONARDO: PERFEZIONATA LA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA ATM DELLA SOCIETA’ AMERICANA SELEX ES, LCC – Leonardo informa: “Facendo seguito al comunicato stampa del 7 novembre 2022, Leonardo comunica che la sua controllata Selex ES, LLC – società operativa negli Stati Uniti – ha perfezionato la cessione del ramo d’azienda relativo alle attività dei radioaiuti alla navigazione aerea alla società Indra Air Traffic, Inc., interamente controllata dalla società spagnola Indra Sistemas S.A. Il perfezionamento dell’operazione è avvenuto in seguito all’ottenimento delle consuete autorizzazioni di legge”.

EMIRATES RICEVE I REALI AL SUO ATM STAND – Emirates, Official Airline of the 2023 Arabian Travel Market (ATM), giunto alla sua 30a edizione, ha dato il benvenuto a is Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, e a His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, First Deputy Ruler of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the UAE al suo stand, durante l’inizio del più grande travel and tourism trade event della regione. In mattinata, His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Second Deputy Ruler of Dubai, Chairman of the Dubai Media Council and President of the UAE National Olympic Committee, ha visitato lo stand Emirates. Sono stati ufficialmente accolti da Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, che ha offerto un tour dei popolari Emirates Premium Economy seats. Lo stand Emirates si trova in Hall 3 stand ME3310 presso ATM.

INPEX E IDEMITSU FORMIRANNO AD ANA IL PRIMO JET FUEL CON SUPPLY CHAIN CARBON NEUTRALITY – INPEX CORPORATION (INPEX), Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (Idemitsu) e All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) hanno annunciato che intraprenderanno congiuntamente la carbon neutralization del jet fuel lungo l’intera supply chain per voli selezionati dal 1° al 31 maggio 2023, per il Group of Seven (G7) Hiroshima Summit che si svolgerà in Giappone. In questa iniziativa, INPEX e Idemitsu acquisiranno crediti di carbonio per neutralizzare il 100% della CO2 generata attraverso la jet fuel supply chain, dalla produzione di petrolio greggio all’operatività dei voli, dopodiché Idemitsu fornirà il carbon-neutralized jet fuel ad ANA. Questo segna il primo caso in Giappone in cui una compagnia aerea viene rifornita di jet fuel le cui emissioni di CO2 sono ridotte a net zero nell’intera supply chain. Si prevede che il net zero CO2 emissions jet fuel alimenterà tutti gli scheduled ANA flights in partenza e in arrivo all’aeroporto di Hiroshima tra il 1° e il 31 maggio 2023, in omaggio al G7 Hiroshima Summit in programma dal 19 al 21 maggio 2023. Il jet fuel utilizzato sui carbon neutral flights sarà neutralizzato dall’acquisizione di crediti di carbonio certificati dal Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), come compensazione di tutta la CO2 generata attraverso la jet fuel supply chain. INPEX, Idemitsu e ANA continueranno a studiare le opportunità per costruire una carbon neutral society dopo il G7 Hiroshima Summit. INPEX produrrà equity Murban crude oil nell’Emirato di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti (EAU). Idemitsu si procurerà il greggio di Murban per il jet fuel refinement presso una raffineria autonoma. INPEX e Idemitsu acquisiranno crediti di carbonio per neutralizzare il 100% della CO2 generata attraverso la jet fuel supply chain. Idemitsu fornirà il carbon-neutralized jet fuel ad ANA, in modo che ANA opererà voli carbon neutral. ANA Group ha fissato un long-term environmental goal per raggiungere net zero CO2 emissions da aircraft operations entro il FY2050.

QANTAS DECOLLA TRA MELBOURNE ED EXMOUTH – Qantas lancia i voli tra Melbourne ed Exmouth per la prima volta, con la nuova rotta stagionale diretta che riduce i tempi di viaggio di tre ore per i cittadini del Victoria, che in precedenza si collegavano attraverso Perth. Da ora fino a ottobre il vettore opererà due servizi di andata e ritorno ogni settimana tra Melbourne ed Exmouth con Boeing 737, rendendo disponibili oltre 18.000 posti durante l’alta stagione turistica. Decollando la domenica e il giovedì, il volo diretto di cinque ore consentirà ai viaggiatori dalla costa orientale di esplorare una delle parti più belle e remote dell’Australia, inclusa la famosa Ningaloo Reef. Il CEO di Qantas Domestic and International, Andrew David, ha affermato: “Quando abbiamo annunciato questo nuovo servizio sapevamo che sarebbe stata una destinazione popolare. Siamo orgogliosi di aggiungere questo percorso alla nostra mappa grazie al supporto del Western Australia Government e di Tourism Western Australia”. I passeggeri del volo inaugurale tra Melbourne ed Exmouth riceveranno un amenity kit in edizione limitata progettato in collaborazione con Qantas e Tourism Western Australia, con opere d’arte del Western Australian Wongi Artist Kevin Wilson.

SAAB PRESENTA IL MARITIME LIVE TRAINING A IMDEX ASIA – Saab presenta la sua Maritime Live Training Solution di ultima generazione a IMDEX Asia, che si terrà a Singapore dal 3 al 5 maggio. In qualità di world-leading supplier di interoperable, realistic live training solutions per il land domain, Saab sta ora espandendo la sua offerta a littoral and amphibious domains. Le operazioni marittime sono una componente chiave all’interno dell’ambiente di addestramento congiunto e richiedono pari livelli di condizioni realistiche e feedback operativo. Questa esigenza è stata recentemente dimostrata dall’importante contratto vinto da Saab per fornire al Corpo dei Marines degli Stati Uniti la loro futura live instrumentation training capability.