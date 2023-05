Bombardier pubblica le Environmental Product Declarations (EPDs) per i Global 5500 e Global 6500

Bombardier ha annunciato di aver completato un’analisi approfondita del Global 5500 e del Global 6500 al fine di pubblicare le Environmental Product Declarations (EPDs) per due dei suoi large aircraft. Si uniscono al Global 7500 e al Challenger 3500 come only EPD-designated jets della business aviation.

“Per oltre un decennio Bombardier ha dedicato un team interno di esperti a tempo pieno allo sviluppo di metriche chiave standardizzabili, alla raccolta di dati, alla convalida e all’analisi. Riunendo attori del settore e 45 fornitori di primo livello, Bombardier ha valutato 200.000 parti di aeromobili durante lo sviluppo del Global 7500 aircraft program, ottenendo preziose informazioni sull’impatto ambientale di questo business jet e portando a un public report verificato da terze parti.

L’aereo Global 7500, leader del settore e ad alte performance, è diventato il primo business aircraft a ricevere una EPD designation nel 2020 ed è stato seguito dalla Challenger 3500 EPD nel 2022. La metodologia olistica è stata replicata nell’analisi dei Global 5500 and Global 6500 programs, in cui sono state valutate 280.000 parti”, afferma Bombardier.

“La pubblicazione delle EPD per i velivoli Global 5500 e Global 6500 è il risultato di anni di sforzi scientifici”, ha affermato Michel Ouellette, Executive Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “Queste dichiarazioni sono più che brochures: sono strumenti per l’industria aeronautica per promuovere innovazioni sostenibili in tutto il suo spettro di attività. Sono anche il risultato della completezza, della consapevolezza e dell’ingegnosità di un team interno di esperti straordinariamente qualificato. Come azienda, siamo immensamente orgogliosi che la reputazione dei nostri prodotti e le interessanti opportunità attirino le migliori menti del mondo”.

“Grazie al colossale lavoro svolto dal team dedicato di Bombardier nello stabilire gli environmental requirements nella design phase dei programmi futuri, i business jet Global 5500 e Global 6500 possiedono forti elementi di sostenibilità. Dal punto di vista del design, presentano una fuel efficiency fino al 13% migliore rispetto ai loro predecessori, con ali ridisegnate e nuovi motori Rolls-Royce Pearl appositamente realizzati. La high-speed transonic wing su questi velivoli riduce anche la resistenza, riducendo il consumo di carburante e abbassando le emissioni, offrendo un volo fluido, eccellenti short-field and high-speed performance. Bombardier attualmente offre anche sustainable cabin material options per l’interno di tutti gli aerei”, prosegue Bombardier.

“Bombardier ha l’influenza e l’esperienza per cambiare il futuro dell’aviazione”, ha affermato Michel Ouellette, “Abbiamo preso la decisione oltre 10 anni fa di affrontare la sfida più urgente del settore a lungo termine con la nostra EcoJet research platform; a breve termine, incoraggiando l’aumento dell’uso di Sustainable Aviation Fuels (SAF); nel medio periodo adottando una mentalità di sostenibilità durante la progettazione di tutti i nostri velivoli, prima che venga tagliato il primo pezzo di lamiera. Con le nostre EPD per i business jet, ci siamo dotati di una metodologia completa e replicabile per garantire che i rischi e gli impatti ambientali lungo la nostra catena del valore siano identificati ora e gestiti in modo efficace attraverso il nostro approccio continuo all’innovazione e al miglioramento”.

“Gli ampi dati raccolti nello sviluppo dell’analisi del ciclo di vita del prodotto di Bombardier, disponibile per la consultazione da parte dell’industria e del pubblico, aiutano i principali attori a rivalutare il modo in cui gli attuali velivoli sono progettati e costruiti. L’offerta di materiali sostenibili per gli interni delle cabine di Bombardier è un esempio di come questa analisi del ciclo di vita abbia portato a un miglioramento tangibile del prodotto. Nel frattempo, lavorando per inventare il futuro dell’aviazione sostenibile con la sua EcoJet research platform, con visione a lungo termine, queste EPD stanno già influenzando le decisioni a livello di supply chain, mappando una chiara strategia per l’approvvigionamento sostenibile e i processi di sviluppo del prodotto.

Il Bombardier environmental, social and governance (ESG) plan supporta anche l’aspirazione a livello di settore di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, sostenendo attivamente l’adozione di Sustainable Aviation Fuels, migliorando la recuperabilità degli aeromobili e l’approvvigionamento sostenibile, migliorando l’efficienza energetica nelle sue operazioni, ottimizzando il carbon offsets, e oltre”, conclude Bombardier.

