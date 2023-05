News Brevi – 02.05.2023

KAFER DIVENTA IL NUOVO CATERING PARTNER DELLE LUFTHANSA FIRST CLASS LOUNGE E DEL FIRST CLASS TERMINAL A FRANCOFORTE – Käfer Group è ora il nuovo partner per la ristorazione nelle due Lufthansa First Class Lounges e nel First Class Terminal di Frankfurt Airport. “Gli HON Circle Members e gli ospiti di First Class possono aspettarsi prodotti di prima classe, preparazioni fresche e ospitalità personale. Lo squisito servizio à la carte, insieme al buffet, non lascia nulla a desiderare. Vini selezionati, champagne e marchi di bevande di alta qualità completano l’offerta. E chi ha fretta può approfittare del Menu rapido, disponibile tutto il giorno. Per Käfer, un’azienda ricca di tradizione, la freschezza assoluta del cibo è sempre una priorità assoluta. Ogni due mesi, il menu viene integrato con nuovi componenti o sorprese con promozioni stagionali: dai piatti di carne e pesce alla pasta e ai piatti vegetariani e vegani, è disponibile una variegata selezione. Käfer si avvale della sua rete di fornitori, cresciuta negli anni, e dell’esperienza dei migliori chef. L’azienda preferisce lavorare con piccoli produttori regionali che soddisfano gli elevati standard di esclusività, qualità e sostenibilità. Come in tutte le altre divisioni, anche nella sede di Francoforte entra in vigore l’iniziativa di sostenibilità di Käfer, compreso l’uso responsabile delle risorse attraverso una gestione efficiente dell’energia, la prevenzione degli sprechi e la digitalizzazione, severi requisiti di sostenibilità negli acquisti, nonché diversità e responsabilità dei dipendenti”, afferma Lufthansa.

REAS: TORNA LA FIERA INTERNAZIONALE SU EMERGENZA E SOCCORSO – Segnali molto positivi per “REAS 2023”, ventiduesima edizione della grande fiera internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). A cinque mesi dall’apertura, le prenotazioni per l’area espositiva si avviano con grande anticipo verso il sold out. Ciò conferma il trend in crescita dell’edizione 2022, che vide la presenza di oltre 240 aziende, enti e associazioni provenienti dall’Italia e da altri 19 Paesi. “I dati a nostra disposizione sono chiari: la prossima edizione di REAS si avvia verso il tutto esaurito”, ha confermato Ezio Zorzi, direttore generale di Centro Fiera. “Gli ottimi risultati del salone dell’anno scorso hanno infatti favorito la riconferma di tutte le principali aziende italiane ed estere già presenti, a cui si stanno aggiungendo nuovi espositori con una significativa crescita dell’area dedicata al settore delle tecnologie e dei mezzi antincendio. Il nostro salone è un punto di riferimento imperdibile anche per i maggiori players internazionali del settore, che partecipano con l’obiettivo di conoscere meglio e di presidiare il mercato italiano”. Il programma di “REAS 2023” conferma il suo format vincente. Innanzitutto, nei padiglioni del Centro Fiera saranno esposte tutte le ultime novità tecnologiche, come nuovi prodotti e apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, veicoli speciali per l’emergenza e l’antincendio, sistemi elettronici e droni per interventi in caso di catastrofi naturali e anche ausili per persone con disabilità. Parallelamente, nelle tre giornate del salone è previsto un ampio programma di convegni e seminari, che offrirà ai visitatori un’importante opportunità di formazione e di aggiornamento professionale.

QANTAS GROUP ISPIRA PIU’ DONNE E INDIGENOUS AUSTRALIAN NEL FLIGHT DECK – Qantas Group fornirà 50 borse di studio a female students, Aboriginal and Torres Strait Islanders, per aiutarli a far decollare la loro carriera presso la Pilot Academy della compagnia aerea. L’investimento di 1,5 milioni di dollari in cinque anni fa parte dei piani di Qantas e Jetstar per soddisfare la domanda della crescente industria aeronautica australiana e incoraggiare una maggiore diversità in cockpit. Il programma di borse di studio raddoppierà quasi di volume, dopo una pausa di tre anni durante la pandemia, con Qantas che assegna 10 borse di studio ogni anno, rispetto alle sei precedenti. Ogni borsa di studio vale fino a $30.000. Lanciata nel 2020, la Qantas Group Pilot Academy mira a costruire una pipeline di talenti a lungo termine per Qantas, QantasLink e Jetstar e aiutare il settore in generale a soddisfare la crescente necessità di piloti qualificati. Il Gruppo prevede di aumentare il numero dei suoi piloti di 1.600 unità nel prossimo decennio, mentre continua a crescere e a lanciare nuovi voli, incluso il Project Sunrise. A livello globale, circa il 5% dei piloti di aerei commerciali sono donne, con Qantas leggermente superiore a oltre il 7%. Il CEO di QantasLink, John Gissing, afferma: “Quando abbiamo lanciato la Pilot Academy abbiamo detto che volevamo attingere a una base di talenti più ampia e diversificata e attraverso il nostro programma di borse di studio stiamo incoraggiando più persone a perseguire una carriera nell’aviazione”.

DELTA: ED BASTIAN NOMINATO 2023 CEO OF THE YEAR DA CHIEF EXECUTIVE MAGAZINE – Ed Bastian è stato nominato 2023 Chief Executive of the Year, ha annunciato lunedì Chief Executive magazine. “Bastian è stato selezionato da un comitato indipendente per il suo lavoro alla guida del notevole rilancio di Delta durante un’era di crisi e volatilità senza precedenti nel settore aereo. Delta è tornata alla redditività e ha fatto molti investimenti nelle sue persone, nell’affidabilità operativa, nell’innovazione e nell’esperienza del cliente, compreso l’annuncio del Wi-Fi gratuito per tutti i clienti”, afferma Delta. Bastian è stato leader di Delta per 25 anni e ha guidato l’azienda e i suoi 90.000 dipendenti in tutto il mondo attraverso alcuni dei periodi più difficili della sua storia. “Sono onorato da questo incredibile riconoscimento e lo accetto gentilmente a nome del team globale di Delta di 90.000 persone in tutto il mondo”, ha affermato Bastian. “La resilienza e la forza che hanno dimostrato durante il periodo più difficile della storia della nostra compagnia è a dir poco notevole. La nostra gente continua a distinguere Delta ed è il più grande onore della mia vita servirli”.

SAAB: NUOVI ORDINI PER IL GIRAFFE 1X – Saab ha firmato due contratti per undici radar Giraffe 1X, incluso il supporto con il Ministero della Difesa del Regno Unito. Il valore totale dell’ordine è di circa 264 milioni di corone svedesi e le consegne sono già iniziate. L’acquisizione di Giraffe 1X è in gran parte per ambienti operativi, mentre una singola unità è stata acquistata dalla Royal Navy e sarà montata e testata sul XV Patrick Blackett. Questa nave è gestita da NavyX per testare, provare e sperimentare nuove tecnologie e concetti. Giraffe 1X è un lightweight, multi-mission, 3D surveillance radar for simultaneous air- and surface surveillance che fornisce air defence target data, drone (C-UAS) detection, Counter-Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM) sense. Il Regno Unito ha un’importante base installata di radar Saab con ARTHUR (noto nel Regno Unito come MAMBA) dal 2004 e la più grande flotta di land-based Giraffe AMB radars, in servizio dal 2010.

AIR CANADA: AEROPLAN ESPANDE LA PARTNERSHIP CON UBER CANADA – Aeroplan annuncia l’ultima evoluzione della sua loyalty partnership con Uber Canada, offrendo ai membri Aeroplan l’opportunità di guadagnare ancora di più collegando il loro Aeroplan con il loro account Uber/Uber Eats in Canada. Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product, Air Canada: “Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con Uber in un modo che aiuti i nostri membri a guadagnare più punti attraverso le cose che fanno ogni giorno”. Per ulteriori informazioni sulla partnership, visitare: www.aircanada.com/uber.

EUROWINGS RINNOVA IL SUO CORPORATE CUSTOMER PROGRAM “EW4Business” – Il nuovo Eurowings corporate customer program “EW4Business” offre ora ai viaggiatori d’affari vantaggi speciali quando prenotano voli Eurowings. A partire da 2.000 euro di annual revenue, le aziende partecipanti beneficiano e risparmiano almeno il 2% sui biglietti per voli diretti e in coincidenza nell’intera rete di rotte Eurowings per ogni prenotazione di volo, indipendentemente dal fatto che venga scelta la tariffa BASIC, SMART o BIZclass. Non è prevista alcuna quota di partecipazione aggiuntiva. Oltre allo sconto, i clienti aziendali ricevono l’accesso a un team di assistenza dedicato nel call center. Inoltre possono accumulare status and award miles citando il loro numero cliente Miles & More. “Dopo il Covid-19, il cambio di prenotazione flessibile fino a 40 minuti prima della partenza fa parte del repertorio standard del portafoglio di prodotti di Eurowings. Ecco perché abbiamo completamente rilanciato il nostro programma per i clienti aziendali per offrire ai viaggiatori d’affari un altro importante vantaggio, vale a dire uno sconto finanziario, oltre alla flessibilità”, ha dichiarato Imke Schepers, Head of Corporate Sales & Program Management. “Con questa offerta vogliamo rivolgerci anche ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese. Ecco perché abbiamo anche abbassato significativamente la soglia di ingresso rispetto al precedente programma aziendale, dagli originari 15.000 euro agli attuali 2.000 euro in annual sales”. Ulteriori informazioni sul nuovo corporate customer program “EW4Business” e sulla registrazione gratuita sono disponibili su www.eurowings.com/ew4business.

LEONARDO A IMDEX ASIA CON TECNOLOGIE PER IL CONTROLLO DELLO SCENARIO MARITTIMO – Leonardo, partner strategico della Marina Militare italiana e punto di riferimento per molte Forze navali nel mondo, parteciperà dal 3 al 5 maggio a IMDEX Asia, tra i principali eventi dedicati alla sicurezza marittima. L’azienda sarà a Singapore con le sue tecnologie multi-dominio sviluppate per incontrare i requisiti delle Forze Armate e rafforzare al contempo la propria posizione di partner affidabile per l’industria della difesa della regione. Le soluzioni complete di Leonardo per le operazioni marittime includono avanzati sistemi di Comando e Controllo, sistemi d’arma, sensori, tecnologie subacquee, sistemi optronici, per le comunicazioni, velivoli, elicotteri, piattaforme unmanned e comunicazioni spaziali. Con i suoi prodotti, già scelti da 70 Marine, Leonardo è capace di soddisfare tutti i requisiti di missione per ogni tipo di nave, grazie allo sviluppo di fattori abilitanti, quali Intelligenza Artificiale, automazione, processamento dati e gestione delle informazioni. Tra le tecnologie di punta, il Sistema di Gestione del Combattimento (CMS) ATHENA MK2, che equipaggia, tra gli altri, il nuovo Offshore Multipurpose Patrol vessels (PPA) “Thaon di Revel” e la nuova LHD (Landing Helicopter Dock) “Trieste” della Marina italiana, le cui capacità saranno in mostra a Singapore. Proprio da questo sistema è partito lo sviluppo dell’ATHENA MK2/U, destinato ai nuovi sommergibili U-212 Near Future Submarines (NFS), attualmente in costruzione per la Marina italiana. A IMDEX Asia il sistema acustico modulare leggero ULISSES, sviluppato da Leonardo per massimizzare l’efficacia dei velivoli per il pattugliamento marittimo ad ala fissa e rotante nelle operazioni ASW (Anti-Submarine Warfare), grazie a peso e volume contenuti. IMDEX Asia rappresenterà la prima tappa della campagna in Estremo Oriente di Nave “Morosini”, uno dei Pattugliatori Polivalenti d’Altura della Marina italiana.

BOMBARDIER RICEVE UN NUOVO CREDIT RATING UPDATE – Bombardier annuncia che S&P Global Ratings ha migliorato il rating creditizio dell’azienda da B- a B, citando la solida esecuzione, gli sforzi di riduzione dell’indebitamento riusciti, la stabilità del portafoglio ordini e l’efficace gestione dei supply chain risks come fattori che hanno contribuito. Le prospettive di S&P Global Ratings per Bombardier rimangono stabili. “Questo aggiornamento arriva sulla scia di un solido primo trimestre e riflette la traiettoria positiva dell’azienda verso i suoi obiettivi. Questa valutazione migliorata è una testimonianza del solido piano e della disciplina finanziaria di Bombardier, nonché dell’impegno dei suoi team”, ha affermato Bart Demosky, Executive Vice President and Chief Financial Officer. “Rimaniamo concentrati sulla fornitura di una performance finanziaria solida e prevedibile, il tutto fornendo un’esperienza incredibile ai nostri stimati clienti”. Nell’ambito dei risultati trimestrali recentemente pubblicati per il primo trimestre 2023, Bombardier ha registrato un utile netto positivo, nonché maggiori ricavi e margini di profitto anno su anno. Durante i primi tre mesi del 2023, Bombardier ha anche proseguito i suoi forti progressi nella riduzione del debito e ha chiuso i primi tre mesi del 2023 con un backlog stabile e diversificato di $14,8 miliardi di dollari. “Consentitemi di ribadire che sono molto soddisfatto di come abbiamo iniziato il 2023”, ha aggiunto Demosky. “Abbiamo costruito Bombardier per ottenere buoni risultati con una solida struttura aziendale e continuiamo a mostrare grandi progressi verso i nostri obiettivi elevati per il 2025”.

DEUTSCHE LUFTHANSA AG PUBBLICA IL DISCORSO DEL CEO CARSTEN SPOHR PER IL 2023 ANNUAL GENERAL MEETING – Deutsche Lufthansa AG informa: “Oggi, Deutsche Lufthansa AG ha pubblicato in anticipo sul sito web della compagnia il discorso del CEO Carsten Spohr al virtual 2023 Annual General Meeting. Ciò offre agli azionisti l’opportunità di fare riferimento al discorso del CEO di Deutsche Lufthansa AG quando fanno domande. Gli azionisti registrati all’Annual General Meeting possono presentare le loro domande all’Executive Board su tutti gli argomenti all’ordine del giorno fino alla fine della giornata (mezzanotte) del 5 maggio. La registrazione è possibile fino alla fine della giornata (mezzanotte) del 2 maggio. Le risposte saranno pubblicate online entro la mezzanotte del 7 maggio. Durante l’Annual General Meeting, gli azionisti potranno intervenire attraverso contributi video in diretta in cui potranno, ad esempio, inoltrare richieste e porre domande di approfondimento rispetto alle risposte fornite in anticipo. Ulteriori informazioni sull’Annual General Meeting e sul discorso di Carsten Spohr sono disponibili su: www.lufthansagroup.com/agm”.

AIRBUS CONSEGNA IL PRIMO PROTECTED-WOUNDED TRASNPORT CONTAINER ALLE GERMAN ARMED FORCES – Airbus Defence and Space ha consegnato il primo di 13 protected-wounded transport containers (GVTC) alle German Armed Forces. D’ora in poi, il loro personale medico li utilizzerà per salvare vite umane: nei container possono trasportare in sicurezza malati e feriti negli ospedali o negli ospedali da campo, fornendo anche assistenza medica. “I nostri protected-wounded transport containers migliorano la rescue chain della Bundeswehr e la capacità di recuperare, trasportare e curare i feriti nelle aree di crisi”, ha affermato Harald Mannheim, managing director of Airbus Defence and Space GmbH. “In questo senso, il GVTC è un’ulteriore prova di come noi e le nostre tecnologie all’avanguardia aiutiamo tutti coloro che aiutano gli altri”. Il primo GVTC, consegnato il 20 aprile, sarà utilizzato come un cosiddetto ‘proof-of-concept’ vehicle. Ciò significa che la Bundeswehr metterà alla prova il container e addestrerà e istruirà il suo personale medico su di esso, dopodiché il GVTC passerà alla produzione in serie. I 12-series GVTC dovrebbero quindi essere consegnati alla Bundeswehr dal 2024 al 2026. Il GVTC, che Airbus Defence and Space ha sviluppato con le società partner Drehtainer GmbH e Binz Automotive, si basa sull’international ISO standard 20-foot container. È lungo circa 6 metri e può essere facilmente montato su Bundeswehr trucks esistenti tramite un integrated hook roll-off system. Non sono necessarie gru o altre attrezzature speciali. Nel GVTC, due paramedici possono trattare fino a otto pazienti e, ad esempio, monitorare i loro segni vitali e la saturazione di ossigeno, eseguire un’operazione di defibrillazione o far ventilare i pazienti tramite l’integrated oxygen-generation system. Il container protegge inoltre i suoi occupanti e le attrezzature di bordo da chemical warfare agents e forti esplosioni. Una power generation unit consente un funzionamento autosufficiente per ore, mentre un high-performance air-conditioning system l’utilizzo del GVTC in condizioni climatiche estreme.

DELTA RILASCIA IL 2022 ESG REPORT – Il 2022 Environmental, Social and Governance report recentemente pubblicato da Delta condivide esempi su esempi di come la compagnia aerea globale si ritenga responsabile per creare un luogo di lavoro più sicuro ed equo che rifletta le comunità che serve, mentre promuove un futuro più sostenibile. “Mentre la nostra attività si avviava verso la ripresa nel 2022, non abbiamo mai perso di vista i nostri obiettivi di supportare le comunità in cui viviamo, lavoriamo e serviamo”, ha affermato il CEO, Ed Bastian. “Il nostro team globale di oltre 90.000 persone è stato all’altezza dell’occasione, riconnettendo milioni di persone con i loro cari e facendo grandi progressi nella nostra ricerca di un mondo più sostenibile ed equo”. “La sicurezza fa parte del DNA di Delta, è radicata nella sua cultura ed è un valore fondamentale che guida le decisioni aziendali e gli investimenti. Nel 2022, la compagnia ha trasportato in sicurezza oltre 177 milioni di clienti. Al centro della Delta Difference ci sono le persone che alimentano la compagnia aerea più premiata d’America. Ecco perché Delta è focalizzata sull’investimento nei talenti, sia finanziariamente che migliorando il benessere olistico dei dipendenti, mentre si sforza di promuovere un ambiente diversificato, equo e inclusivo. Sebbene ci siano ancora molti progressi da fare, Delta ha intrapreso azioni a sostegno dei suoi obiettivi di diversità, equità e inclusione per le sue persone e tra le comunità. Delta ritiene che connettere il mondo in modo più sostenibile sia un imperativo per la salute delle imprese, delle persone e delle comunità globali. La compagnia aerea globale ha implementato una strategia di sostenibilità accelerata basata su due pilastri: incorporare la sostenibilità in tutto ciò che fa ed eliminare il suo impatto sul clima dal volo. Questa strategia è sostenuta da obiettivi ambiziosi per il 2050 e da una serie di traguardi incrementali lungo il percorso per misurare i progressi”, afferma Delta.

AMERICAN AIRLINES: 2023 AEROSPACE MAINTENANCE COMPETITION (AMC) – American Airlines informa: “La 2023 Aerospace Maintenance Competition (AMC) è nei libri. Più di 80 squadre provenienti da tutto il mondo hanno gareggiato in 26 eventi nella competizione di due giorni. American Airlines ha sponsorizzato sei team di aviation maintenance technicians (AMTs) provenienti da tutto il sistema e student teams dell’Aviation Institute of Maintenance – Chicago, del George T. Baker Aviation Technical College in Miami e di Tulsa Tech a Tulsa, Oklahoma. Tre dei team American e tutte e tre le squadre studentesche sponsorizzate da American hanno portato a casa i primi posti in una serie di eventi. la competizione di quest’anno si è tenuta dal 18 al 20 aprile ad Atlanta. Gli AMT American non vedono l’ora che arrivi l’AMC 2024 a Chicago”.

IATA ACCOGLIE CON FAVORE L’ACCORDO PER LE MITGAZIONI 5G – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore l’accordo di AT&T Services, T-Mobile, UScellular e Verizon per estendere fino al 1° gennaio 2028 le misure volontarie di mitigazione per le trasmissioni in banda C 5G in 188 aeroporti statunitensi. Queste misure di mitigazione, che sono state messe in atto nel gennaio 2022, in concomitanza con l’introduzione delle 5G C-band operations presso o in prossimità degli aeroporti statunitensi, includono la riduzione della potenza delle trasmissioni 5G e dovevano scadere il 1° luglio 2023. Tuttavia, mentre l’accordo è un gradito sviluppo, non è affatto una soluzione”. “Le compagnie aeree non hanno creato questa situazione. Sono vittime di una cattiva pianificazione e coordinamento. Le preoccupazioni del settore sul 5G, espresse per molti anni nelle sedi appropriate, sono state ignorate. Le soluzioni sono state imposte alle compagnie aeree per implementarle a proprie spese e con poca visibilità sulla loro fattibilità a lungo termine. Questa estensione è un’opportunità per tutte le parti interessate, comprese le telecomunicazioni, le autorità di regolamentazione governative, le compagnie aeree e i produttori di apparecchiature, di lavorare insieme per una soluzione giusta ed equa”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President Operations, Safety and Security, IATA. “L’attivazione delle operazioni in banda C 5G nel gennaio 2022 ha minacciato un’enorme interruzione del sistema di trasporto aereo statunitense a causa del potenziale rischio di interferenza con i radioaltimetri degli aerei, che utilizzano anche lo spettro in banda C e sono fondamentali per i sistemi di atterraggio e sicurezza degli aerei. L’ultimo accordo delle società di telecomunicazioni per rinviare fino a gennaio 2028 la piena accensione delle trasmissioni in banda C 5G vicino agli aeroporti fa guadagnare tempo ma non risolve i problemi di fondo. I retrofit richiesti entro il 1° luglio 2023 sono una soluzione temporanea in quanto non sono sufficientemente resilienti di fronte alle trasmissioni in banda C 5G a piena potenza. Nuovi standard radalt tolleranti al 5G sono in fase di sviluppo, ma non dovrebbero essere approvati prima della seconda metà del 2024″, prosegue IATA. “Negli scenari attuali, le compagnie aeree dovranno aggiornare la maggior parte dei loro aeromobili due volte in soli cinque anni. E con gli standard per il secondo retrofit ancora da sviluppare, nel 2028 potremmo facilmente affrontare gli stessi problemi della catena di fornitura con cui stiamo lottando oggi. Questo è palesemente ingiusto e dispendioso. Abbiamo bisogno di un approccio più razionale che non ponga l’intero onere per affrontare questa sfortunata situazione sull’aviazione”, ha affermato Careen.