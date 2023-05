Emirates rafforza la collaborazione con Indonesia, Marocco e Zimbabwe e celebra i riconoscimenti ai Business Traveller Middle East Awards 2023

Emirates ha firmato tre Memorandum of Understanding (MoU) a margine dell’Arabian Travel Market (ATM) con l’Indonesia’s Ministry of Tourism and Creative Economy, il Moroccan National Tourism Office (www.visitmorocco.com) e la Tourism Authority of Zimbabwe per promuovere i viaggi in entrata e aumentare il numero di visitatori.

“La compagnia aerea rinnova il suo impegno a sostenere il settore dei viaggi e del turismo dell’Indonesia, con i suoi continui sforzi per promuovere il paese come destinazione di viaggio, lanciando campagne e iniziative di marketing congiunte. Emirates supporterà ulteriormente i flussi turistici dai mercati chiave della sua rete globale – tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e Spagna – verso la destinazione del sud-est asiatico.

Il MoU è stato firmato da Orhan Abbas, Senior Vice President, Commercial Operations Far East di Emirates, e Ni Made Ayu Marthini, Deputy Minister for Marketing, Ministry of Tourism and Creative Economy. Emirates e l’ Indonesia’s Ministry of Tourism and Creative Economy hanno lanciato per la prima volta la loro partnership nel 2021, costruendo una solida struttura che ha consentito alla compagnia aerea di aiutare la ripresa del turismo in Indonesia. Emirates ha inoltre annunciato partnership con Garuda Indonesia e Batik Air nel 2022, per offrire maggiori opzioni di connettività a 29 città domestiche aggiuntive oltre Jakarta e Denpasar per i viaggiatori. In linea con il suo impegno a stimolare un maggiore traffico in entrata, Emirates opererà la sua ammiraglia A380 dal 1° giugno 2023 a Denpasar, per soddisfare la crescente domanda dei clienti verso la popolare destinazione”, afferma Emirates.

“La nuova partnership di Emirates con il Moroccan National Tourism Office mira a incrementare l’afflusso di visitatori e rafforzare l’attrattiva del paese nei mercati di origine nuovi ed esistenti attraverso la rete della compagnia aerea.

Il MoU è stato firmato da Badr Abbas, Senior Vice President Commercial Operations for Africa di Emirates, e da Adel El Fakir, Chief Executive Officer di MNTO.

Entrambe le parti elaboreranno ed esploreranno la cooperazione attorno a una serie di attività di marketing condivise, tra cui viaggi di familiarizzazione in Marocco, piani promozionali e campagne pubblicitarie, attività congiunte con partner commerciali nei principali mercati identificati all’interno del CCG, dell’Asia occidentale e dell’Oceano Indiano e dell’Estremo Oriente. Il Marocco ha compiuto passi da gigante per affermarsi come destinazione di viaggio popolare e continua a registrare un aumento degli arrivi di turisti, avendo accolto 11 milioni di turisti nel 2022 e una crescita del 17% nel primo trimestre del 2023.

Emirates ha recentemente iniziato a operare la sua ammiraglia A380 a Casablanca per soddisfare la crescente domanda di viaggi in entrata e in uscita dal Marocco. Nel maggio 2022, la compagnia aerea ha firmato un codeshare agreement con Royal Air Maroc, offrendo ai clienti collegamenti senza soluzione di continuità e una scelta più ampia attraverso le reti di entrambe le compagnie aeree. I clienti Emirates possono accedere a 17 destinazioni in Marocco oltre a Casablanca e, attraverso il codeshare, la compagnia aerea è stata determinante nel supportare il turismo in entrata verso punti domestici in Marocco come Agadir, la storica città occidentale di Marrakech, Tangeri e altri”, prosegue Emirates.

“Riconoscendo il potenziale e l’attrattiva dello Zimbabwe come destinazione emergente che attende di essere esplorata, Emirates lavorerà con la Tourism Authority of Zimbabwe per aumentare ulteriormente gli arrivi di turisti in entrata, utilizzando la forza della rete globale della compagnia aerea.

Il memorandum d’intesa è stato firmato da Badr Abbas, Senior Vice President Commercial Operations for Africa di Emirates, e Winnie Munchanyuka, Chief Executive, Zimbabwe Tourism Authority (ZTA).

In base all’accordo, Emirates e la Tourism Authority of Zimbabwe avvieranno una serie di sforzi di marketing congiunti che includono promozioni turistiche, organizzazione di viaggi di familiarizzazione per il commercio e i media, tra le altre attività. Entrambe le parti esploreranno anche opportunità per campagne pubblicitarie congiunte nei mercati chiave.

Emirates opera attualmente 28 voli settimanali per Denpasar e Jakarta in Indonesia; voli giornalieri per Casablanca in Marocco e sette voli settimanali per Harare in Zimbabwe, collegati a Lusaka, Zambia”, conclude Emirates.

Emirates celebra i riconoscimenti ai Business Traveller Middle East Awards 2023



Emirates informa: “Per il decimo anno consecutivo, Emirates è emersa ancora una volta al vertice conquistando il riconoscimento ‘Best Airline Worldwide’ ai Business Traveller Middle East Awards 2023 di ieri sera.

Alla cerimonia hanno partecipato personalità e professionisti del settore provenienti da tutto il Medio Oriente. Adil Al Ghaith, Senior Vice President, Commercial Operations, Gulf, Middle East and Central Asia, e il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President, Skywards hanno ricevuto i premi per conto di Emirates.

La compagnia aerea ha anche ottenuto un punteggio elevato per la costante offerta di esperienze attraverso il suo servizio best-in-class e prodotti leader del settore vincendo i riconoscimenti Best First Class e Best Premium Economy. L’Emirates First Class Lounge è stata nominata Best Airport Lounge in the Middle East. I premi riflettono l’impegno della compagnia aerea a investire, innovare e rimodellare il modo in cui le persone pensano e si godono i viaggi aerei”.

“Meno di due anni dopo il suo debutto, la Premium Economy di Emirates è diventata il “gold standard” del settore per questa classe di cabina, entusiasmando continuamente i clienti grazie ai suoi sedili spaziosi, al pitch, alle finiture di lusso e ad altri numerosi tocchi meticolosi.

L’evoluzione dell’esperienza a bordo di Emirates è evidente nel suo ultimo progetto di rinnovamento di 120 aeromobili, come parte del programma di retrofit da 2 miliardi di dollari della compagnia aerea. Sette aeromobili sono stati completamente rinnovati finora, con altri 17 previsti per il completamento entro la fine dell’estate. L’A380 completamente rinnovato presenta gli ultimi prodotti e gli interni della compagnia aerea in tutte le cabine, inclusi 56 posti in classe Premium Economy sul main deck e nuove tavolozze di colori nella moquette e nei pannelli a parete. Sull’upper deck, i sedili First e Business Class sfoggiano l’ultimo rivestimento in pelle color crema di Emirates e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto “game changer” della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell’albero ghaf di Emirates corre in tutte le cabine, compresi i pannelli disegnati a mano nella First Class Shower Spa.

L’esperienza First Class di Emirates ha sempre fissato il punto di riferimento per l’eccellenza e offre una delle esperienze più elevate in volo. La compagnia aerea ha portato quell’esperienza a un altro livello, nella sua ultima iniziativa culinaria, come parte del suo ‘dine on demand’ service, abbinato allo champagne vintage Dom Perignon, servito esclusivamente sui voli Emirates.

A terra, l’esperienza dell’Emirates First Class Lounge nei Concourses A, B e C offre un’oasi di lusso e esperienze distintive per gli ospiti.

Emirates opera una moderna flotta di oltre 200 aeromobili wide-body composta da Airbus A380 e Boeing 777. L’ampia rete della compagnia aerea offre ai clienti scelte di viaggio verso oltre 140 destinazioni in sei continenti”, conclude Emirates.

