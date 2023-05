Qantas Group annuncia il nuovo CEO

Qantas Group ha annunciato che Vanessa Hudson diventerà il prossimo CEO and Managing Director, subentrando ad Alan Joyce quando si ritirerà nel novembre 2023.

La sig.ra Hudson è attualmente Chief Financial Officer del Gruppo e ha lavorato in una serie di posizioni dirigenziali in tutto il Gruppo per oltre 28 anni, tra cui Chief Customer Officer e Senior Vice President per Qantas nelle Americhe e in Nuova Zelanda.

La signora Hudson continuerà nel suo ruolo attuale pur essendo designata come CEO e entrando a far parte del Board, prima di assumere il ruolo di 13° CEO dell’azienda in 103 anni dopo il 2023 Annual General Meeting. Nei prossimi mesi verrà fatto un annuncio su un nuovo CFO.

Il Chairman Richard Goyder ha affermato che la nomina è arrivata dopo un rigoroso processo di selezione e consente una transizione graduale dall’attuale CEO Alan Joyce.

Goyder ha dichiarato: “È stata dedicata molta attenzione a questa successione e il Board aveva un numero di candidati di alta qualità da prendere in considerazione, sia internamente che esternamente. Vanessa ha una profonda conoscenza di questo business dopo quasi tre decenni in una serie di ruoli sia onshore che offshore, in ambito commerciale, clienti e finanza. Ha un’enorme airline experience ed è una leader eccezionale. Negli ultimi cinque anni Vanessa ha contribuito direttamente a definire la nostra strategia come membro del Group Management Committee e la sua gestione del portafoglio finanziario durante la crisi COVID è stata eccezionale. Ha anche guidato il processo di selezione della flotta nel 2022 per il rinnovo dei nostri domestic jet aircraft nel prossimo decennio”.

La signora Hudson ha dichiarato: “È un vero onore essere chiamata a guidare la compagnia di bandiera. Questa è una compagnia eccezionale piena di persone incredibilmente talentuose ed è molto ben posizionata per il futuro. Il mio obiettivo sarà fornire risultati a coloro su cui facciamo affidamento e che si affidano a noi: i nostri clienti, i nostri dipendenti, i nostri azionisti e le comunità che serviamo”.

Goyder ha reso omaggio alla leadership di Alan Joyce per quelli che saranno 15 anni come CEO di Qantas Group. “Questa transizione sta avvenendo in un momento in cui Qantas Group è estremamente ben posizionato. Abbiamo una strategia chiara, un solido bilancio e una redditività record che supporta una pipeline di investimenti per i clienti, opportunità per i nostri dipendenti e rendimenti per gli azionisti.

Gran parte del merito per il brillante futuro davanti a Qantas va ad Alan. Ha affrontato più della sua giusta quota di sfide come CEO e le ha gestite eccezionalmente bene: dalla GFC, ai prezzi record del petrolio, alle intense pressioni competitive e alla crisi COVID.

La compagnia è stata ristrutturata per far fronte a una serie di shock esterni e Alan l’ha portata a diversi profitti record. Ha supervisionato molti investimenti in aeromobili, lounge, la creazione di Jetstar, la nostra partnership fondamentale con Emirates e innovazioni come la rotta Perth-Londra e Project Sunrise.

Alan ha svolto un ottimo lavoro nel guidare una squadra che è assolutamente impegnata nel successo a lungo termine della compagnia ed è da quella squadra che è stato scelto il suo successore”.

Alan Joyce ha dichiarato: “Su richiesta del Board, ho esteso il mio tempo come CEO per vedere attraverso il piano di ripresa COVID, quindi ora che siamo dall’altra parte di quella crisi è un momento logico per me dimettermi. C’è ancora molto che voglio offrire nei prossimi sei mesi e in cima a quella lista c’è garantire un passaggio di consegne senza intoppi a Vanessa, che sono sicuro eccellerà nel ruolo”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)