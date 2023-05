La flotta Pilatus PC-12 supera dieci milioni di ore di volo

La flotta globale di oltre 1.900 Pilatus PC-12 ha superato il traguardo di dieci milioni di ore di volo dalla consegna del primo modello.

“Pilatus è orgogliosa annuncia che con quasi 2.000 PC-12 consegnati, la flotta globale del popolare single-engine turboprop ha ufficialmente accumulato più di dieci milioni di ore di volo. Il fleet leader, basato in Canada, ha volato più di 35.000 ore, mentre 71 PC-12 hanno registrato oltre 20.000 ore di volo. Nel complesso, la flotta PC-12 ha registrato più di 9,3 milioni di atterraggi, con quattro aeromobili che hanno registrato oltre 50.000 atterraggi”, afferma Pilatus Aircraft.

“Quando è stato lanciato il PC-12, questa pietra miliare sembrava lontana anni luce nel futuro”, ha affermato Ignaz Gretener, Vice President of Pilatus’ Business Aviation division. “Occorre dare credito agli ingegneri che hanno progettato questo airframe incredibilmente robusto, al team di produzione che crea una qualità eccezionale in ogni unità, al team di vendita che ha trovato così tanti mercati desiderosi di adottare questo velivolo versatile e al team di supporto così dedicato a mantenerli. Siamo particolarmente grati alla nostra ownership base per la fiducia in Pilatus e per averci aiutato a migliorare continuamente il PC-12, in modo che sia leader del mercato nelle vendite anno dopo anno”.

“Pilatus ha consegnato 80 nuovi PC-12 nel 2022 e prevede di aumentare la produzione per soddisfare la domanda nel 2023. Il modello attuale, il PC-12 NGX, è la terza variante principale del tipo e differisce in modo significativo dal PC-12 originale. Nel corso della storia delle consegne del PC-12, engine power and speed sono state aumentate, sono stati introdotti nuovi executive cabin interiors, sono stati aumentati gross weight and payload capacity e nel 2019 è diventato il primo business turboprop a incorporare l’innovativo Electronic Propeller and Engine Control System (EPECS) di Pratt & Whitney per il suo propulsore PT6“, prosegue PIlatus Aircraft.

Markus Bucher, Pilatus Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Il successo passato, presente e futuro del PC-12 è dovuto al suo fascino per un’ampia gamma di operazioni, alla sua solida affidabilità e al suo comprovato safety record eccezionale. Come ulteriore vantaggio, questi attributi hanno portato i proprietari di PC-12 a godere di uno dei più alti livelli di conservazione del valore tra tutti i business aircraft”.

“Il PC-12 è attualmente utilizzato da corporate flight departments, individual owner-operators, fractional and charter companies, air ambulance service providers, oltre che in special mission roles a livello locale, statale e nazionale. L’ampia cabina dell’aereo, la standard cargo door, le docili handling characteristics e i bassi costi operativi offrono un’attrattiva significativa per quasi tutti i tipi di operazione.

Con la sostenibilità in cima alla lista delle priorità di quasi tutti gli operatori di aeromobili commerciali, la fuel efficiency del PC-12 offre riduzioni immediate e importanti delle emissioni di carbonio rispetto ai business jet di medie e grandi dimensioni non ottimizzati per tutte le missioni. I Pilatus officials notano che il global network of Pilatus sales teams sta ricevendo un crescente interesse per il PC-12 da parte dei flight departments alla ricerca di modi per continuare a supportare i propri requisiti operativi con un’efficienza molto maggiore”, conclude Pilatus Aircraft.

Gretener ha concluso: “Il segreto del successo del PC-12 non è affatto un segreto. Ascoltiamo continuamente i nostri clienti e ci sforziamo di fornire loro caratteristiche, capacità e tecnologie per supportare le missioni che sono fondamentali per loro. Con ogni velivolo e ogni singolo proprietario e operatore di un velivolo Pilatus, il nostro obiettivo è migliorare sempre di più”.

