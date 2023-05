Tecnam annuncia una partnership con flyvbird

Tecnam ha annunciato la sua partnership con flyvbird, una compagnia aerea innovativa che utilizzerà aeroporti regionali più piccoli e un innovativo algorithmic approach per fornire un’alternativa alle modalità di trasporto tradizionali.

“Lanciata con il brand flyvirtual, l’attenzione di flyvbird oggi è sui decentralised regional markets che hanno il potenziale per avere un impatto significativo sul futuro dei viaggi aerei sostenibili, dove il maggior valore per il cliente sta nel volare più vicino, più velocemente e meglio nelle aree rurali.

Insieme a nuovi investimenti, flyvbird ha stretto una partnership strategica con Tecnam che consegnerà il primo aereo della compagnia, il P2012, che offre capacità versatili, costi di acquisizione competitivi e low and “flat” operating costs, rendendo il P2012 Traveller e il P2012 STOL gli aeromobili perfetti per lanciare questo nuovo approccio agli on-demand services”, afferma Tecnam.

“Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente la nostra stretta collaborazione con Tecnam, che ci aiuterà ad accelerare la nostra crescita e ad affermarci come leader nei personalized on demand air travel”, afferma Tomislav Lang, Founder and CEO of flyvbird.

Francesco Sferra, P2012 – Special Mission Platform Sales and Business Development Manager, Experimental Test Pilot, ha dichiarato: “TECNAM ha una storia orgogliosa nello sviluppo di velivoli innovativi e siamo lieti di lavorare con flyvbird per offrire ai propri clienti una nuova e avvincente esperienza di viaggio aereo. Il P2012 Traveller e il P2012 STOL sono la soluzione perfetta per il successo e la crescita del network di flyvbird“.

“Il Traveller, che può ospitare comodamente nove passeggeri con uno o due crew, è un new generation, turbocharged, twin-engine, high wing, fixed wing aircraft. La scelta di flyvbird offre ai clienti opzioni di configurazione convenienti e diversificate, offrendo allo stesso tempo l’esperienza che i viaggiatori più esigenti si aspettano, come premium interiors, in-seat power, superior legroom and under-seat stowage.

Le TKS de-icing capabilities del velivolo e il design robusto consentono a flyvbird di fornire un servizio affidabile e puntuale alle comunità in qualsiasi ambiente meteorologico difficile”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Ramon Wenink – Tecnam)