Wizz Air inaugura il nuovo collegamento tra Roma e Baku

Wizz Air ha inaugurato il suo primo volo su Baku, Azerbaigian, dall’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino. Servita da voli bisettimanali, la nuova rotta unica di Wizz Air verso l’aeroporto di Baku, attiva tutto l’anno, rafforza ulteriormente la presenza della compagnia aerea nella sua più grande base in Italia. I biglietti per la nuova tratta sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ app.

“Con un’offerta di rotte Wizz Air sempre crescente, i passeggeri in partenza da Roma avranno la possibilità di volare verso la capitale dell’Azerbaigian. Baku si trova al di sotto del livello del mare e il suo porto è il più grande del Mar Caspio. Palazzi sontuosi, moderni grattacieli e hotel di lusso circondano la città vecchia, patrimonio dell’UNESCO, da sempre in grado di affascinare tutti i visitatori per le sue mura medievali, che costituirono fino al 1800 i confini della città, per l’imponente Palazzo degli Shirvan Shah e per la sinuosa Torre della Vergine. Coi suoi quasi tre milioni di abitanti, le numerose attività commerciali e la sua intensa vitalità, Baku si rivela davvero una destinazione unica, una città tutta da scoprire.

Allo stesso modo, per chi proviene dall’Azerbaigian, Wizz Air aprirà le porte alle incantevoli meraviglie della Città Eterna, la capitale d’Italia. Roma è una città ricca di storia, arte e cultura, con decine di cose da vedere e da fare per visitatori di ogni età e interesse.

Oltre a tariffe vantaggiose e a un’elevata flessibilità grazie al servizio WIZZ Flex, Wizz Air offre ai viaggiatori numerosi servizi aggiuntivi per rendere l’esperienza di volo dei viaggiatori completamente personalizzata e perfettamente aderente alle proprie necessità.

Con WIZZ Priority i passeggeri possono assicurarsi un check-in e un imbarco veloci; Fare Lock permette ai clienti di bloccare la tariffa scelta per un periodo di 48 ore senza rischiare di perdere un buon affare nel caso in cui abbiano bisogno di un paio di giorni per pensarci; il servizio partner di viaggio flessibile, che offre tutto il tempo necessario per decidere chi li accompagnerà nella loro prossima avventura”, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver lanciato la nostra nuova rotta da Roma a Baku. Questo nuovo servizio fornirà una maggiore connettività tra l’Italia e l’Azerbaigian a tariffe convenienti, offrendo più scelta e convenienza ai passeggeri. Non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori a bordo e di offrire loro la nostra esclusiva esperienza di volo WIZZ”.

“L’apertura di un nuovo volo Wizz Air che collega Baku a Roma, creerà nuove opportunità per i viaggiatori e rafforzerà i legami turistici tra l’Azerbaigian e l’Italia. Grazie alla nuova rotta, più persone potranno visitare le capitali dei due Paesi. È una grande opportunità per conoscere meglio la cultura, le tradizioni, la cucina e le attrazioni di entrambi i Paesi. Siamo lieti di accogliere i passeggeri di Wizz Air e siamo pronti a fornire un servizio di alta qualità nel nostro aeroporto”, ha dichiarato Teymur Hasanov, direttore dell’Aeroporto Internazionale Heydar Aliyev.

ROMA FIUMICINO – BAKU – Lunedì, venerdì, dal 01 maggio 2023

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)