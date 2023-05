easyJet apre le candidature per il suo Programma di Addestramento Piloti “Generation easyJet” 2023

In occasione della Giornata Mondiale del Pilota, easyJet ha annunciato di aver riaperto il proprio rinomato programma di addestramento piloti “Generation easyJet” per il 2023, per l’inserimento di circa 200 aspiranti piloti.

“Il programma di addestramento piloti “Generation easyJet” è realizzato in collaborazione con CAE e fornisce agli aspiranti piloti della compagnia i più alti standard di formazione per diventare piloti di linea commerciali qualificati in circa due anni. La formazione a terra viene svolta presso le sedi dell’Accademia europea dell’aviazione di CAE a Oxford, Milano, Bruxelles o Madrid, mentre la formazione di volo viene effettuata presso la sede di CAE a Phoenix negli Stati Uniti. Al termine del programma, i diplomati iniziano la loro carriera volando come Second Officer con easyJet.

Una classe di piloti cadetti, selezionata quando il programma è stato riaperto nel gennaio 2022, è già in formazione. Si accettano ora le candidature per i programmi che iniziano a dicembre 2023 e si concludono nel 2026.

Nel corso dei prossimi cinque anni, sono attesi oltre mille nuovi piloti in easyJet. La compagnia aerea continua a incoraggiare persone provenienti da contesti diversi, e a concentrarsi sulla promozione dell’ingresso di più piloti donne, come parte del proprio impegno ad aumentare la diversità in tutte le forme all’interno della compagnia, per continuare a creare una cultura inclusiva per tutti.

easyJet ha garantito il proprio sostegno a CAE Women in Flight, offrendo a una candidata europea l’accesso alla sua prima opportunità di lavoro. CAE finanzia e fornisce la formazione di pilota alla candidata prescelta presso una delle accademie di aviazione di CAE. La vincitrice diventa un’ambasciatrice di CAE Women in Flight, incoraggiando un maggior numero di ragazze e donne a prendere in considerazione una carriera nell’aviazione, sognando in grande e senza porsi limiti”, afferma easyJet.

Il Capitano David Morgan, Direttore Operativo di easyJet, ha affermato: “Siamo lieti di aver aperto le candidature per il Programma di Addestramento Piloti “Generation easyJet” 2023 come parte del nostro piano di reclutamento e formazione di mille nuovi piloti entro il 2027.

Assicurarci di attrarre un gruppo eterogeneo di persone che si uniscano a noi e che crescano come parte del team easyJet è fondamentale, quindi rimane una priorità per noi sfidare gli stereotipi di genere della professione per incoraggiare un maggior numero di donne a scegliere la carriera di pilota. Siamo orgogliosi di aver raddoppiato il numero di donne che volano con noi negli ultimi anni, ma sappiamo che c’è sempre di più da fare per aumentare la diversità in tutte le sue forme nella cabina di pilotaggio e quindi ci impegniamo a continuare a guidare il settore in questa direzione. Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla prossima generazione di piloti in easyJet nei prossimi mesi e anni e non vediamo l’ora di vederli volare verso nuove vette”.

Nick Leontidis, Presidente del Gruppo Civil Aviation di CAE, ha detto: “Non vediamo l’ora di formare la prossima generazione di piloti easyJet presso le sedi CAE in Europa nel corso di quest’anno. Il programma di addestramento piloti “Generation easyJet” offre agli aspiranti piloti l’opportunità di realizzare il sogno di una carriera in cabina di pilotaggio. Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra partnership CAE Women in Flight con easyJet stia incoraggiando un maggior numero di donne a diventare pilota di linea. In qualità di partner di lunga data, easyJet può contare sul supporto di CAE nel perseguire i suoi obiettivi di crescita e l’assunzione di mille piloti entro il 2027″.

“Poiché ancora solo il 6% circa dei piloti in tutto il mondo è costituito da donne, easyJet si è concentrata nel contrastare questo squilibrio di genere nel settore, incoraggiando un maggior numero di donne a partecipare al suo programma di addestramento piloti.

Grazie a questo impegno, easyJet ha più che raddoppiato il numero di donne pilota nel suo personale e continua a concentrarsi sulla creazione di una pipeline di talenti più diversificata per guidare un cambiamento sostenibile nel lungo termine. Oltre alle campagne di reclutamento e alla collaborazione con partner di formazione, per attrarre un maggior numero di donne e persone provenienti da contesti diversi verso questa carriera, negli ultimi anni il programma Pilot School Visit della compagnia aerea ha visto i piloti presentarsi in centinaia di scuole, con l’obiettivo di sfidare gli stereotipi sul lavoro e dimostrare che si tratta di una carriera per tutti.

Recentemente, la compagnia aerea ha annunciato una partnership con Fantasy Wings, un’organizzazione giovanile che promuove la diversità nell’aviazione, per offrire alle giovani donne e ai giovani provenienti da contesti di minoranze etniche maggiori opportunità di avviare una carriera nel settore, attraverso il programma di sviluppo della carriera nel settore dell’aviazione di Fantasy Wings. easyJet sta sponsorizzando posti per gli studenti di 50 scuole del Regno Unito per partecipare al programma, progettato per dotare i giovani delle competenze necessarie per avere successo nel settore e ottenere il loro primo ruolo attraverso lo sviluppo delle competenze, la formazione sulle conoscenze pratiche, il tutoraggio della carriera da parte di leader del settore e persino l’addestramento al volo.

Il programma Fantasy Wings di quest’anno dovrebbe iniziare nel 2023 e l’iscrizione sarà aperta agli studenti tra i 13 e i 25 anni che si trovano nel Regno Unito. Per registrarsi e ricevere gli aggiornamenti sul programma Fantasy Wings, visitare il sito fantasywings.co.uk/register“, prosegue easyJet.

“Per iscriversi al programma di addestramento piloti “Generation easyJet”, gli aspiranti piloti dovranno avere almeno 18 anni al momento dell’inizio della formazione e dovranno fornire certificati che dimostrino il superamento degli esami di matematica, inglese e scienze di scuola superiore/secondaria, insieme ad altre due materie – non sono richieste qualifiche superiori o lauree universitarie. Il Programma di Addestramento Piloti “Generation easyJet” consente agli aspiranti piloti dalla scarsa o nulla esperienza di volo di apprendere la gestione di un jet passeggeri commerciale in circa due anni, grazie a un corso di formazione intensivo e all’avanguardia nel settore.

Il programma di addestramento piloti Generation easyJet è aperto agli aspiranti piloti che possono candidarsi sul sito http://becomeapilot.easyjet.com/“, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)