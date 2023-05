Emirates ribadisce il proprio impegno a sostenere il turismo di Seychelles, Mauritius e Sri Lanka

Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) all’Arabian Travel Market 2023 a Dubai con tre enti del turismo: Tourism Seychelles, Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) e Sri Lanka Tourism Promotion Bureau.

Tutti e tre gli accordi ribadiscono l’impegno della compagnia aerea nei confronti delle nazioni insulari e delineano le principali iniziative congiunte per promuovere il commercio e il turismo nei rispettivi paesi.

“Emirates serve le Seychelles dal 2005, contribuendo costantemente alla crescita della sua industria del turismo. L’impegno della compagnia aerea nei confronti della nazione continua con il rinnovo di una partnership decennale per promuovere il turismo e ampliare il suo appeal attraverso la rete globale di Emirates di oltre 140 destinazioni. Il memorandum d’intesa è stato firmato da Ahmed Khoory, SVP Commercial West Asia & Indian Ocean di Emirates, e Sherin Francis, Principal Secretary Tourism Department, Tourism Seychelles, alla presenza di Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates.

L’accordo delinea le attività per aumentare le visite, tra cui fiere, viaggi di familiarizzazione commerciale, mostre e workshop. Emirates sosterrà anche il programma di premi di Tourism Seychelles, Lospitalite Lafyerte Sesel, che premia i migliori operatori e individui per standard di servizio eccezionali.

Emirates opera attualmente due voli giornalieri verso la nazione insulare ed è stata la prima compagnia aerea internazionale a riprendere i servizi passeggeri per le Seychelles nell’agosto 2020, in coincidenza con la riapertura del paese ai turisti internazionali.

Giunto al suo 20° anno di servizio alla nazione insulare e al 10° anno di partnership con la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), l’ultimo accordo di Emirates include iniziative volte a promuovere il turismo e le industrie commerciali della nazione.

Il MoU è stato firmato da Ahmed Khoory, Senior Vice President, Commercial West Asia & Indian Ocean, e Arvind Bundhun, Director, MTPA, alla presenza di Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates.

La partnership di successo ha consentito a Emirates di supportare la domanda di viaggi sull’isola presentandola ai clienti attraverso la sua rete globale. La rinnovata partnership consentirà alla compagnia aerea di promuovere il Paese attraverso la sua rete di agenti nei principali mercati strategici, sviluppare pacchetti speciali progettati per attrarre diversi segmenti di clientela, oltre a collaborare a viaggi di familiarizzazione congiunti per far conoscere le offerte della destinazione al pubblico in principali mercati.

Mauritius continua ad essere una destinazione importante per Emirates e l’anno scorso la compagnia aerea ha festeggiato i 20 anni di attività verso questa nazione insulare, che dal 2002 ha visto oltre 6,5 milioni di passeggeri trasportati sulla rotta Dubai-Mauritius. La compagnia aerea attualmente offre due voli giornalieri diretti a Mauritius, entrambi operati dal suo aereo di punta A380“, afferma Emirates.

“Emirates ha promesso il suo rinnovato sostegno alla promozione del turismo in Sri Lanka con un accordo che include una serie di iniziative progettate per promuovere e svolgere un ruolo chiave nel rilancio delle industrie del turismo e del commercio della nazione, e fa parte del programma di lunga data della compagnia aerea impegno per lo Sri Lanka che ora abbraccia 37 anni.

Il MoU è stato firmato da Ahmed Khoory, Senior Vice President, Commercial West Asia & Indian Ocean di Emirates, e K.P.P. Siriwardana, amministratore delegato dello Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, alla presenza di Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates.

Segnalando l’approfondimento di una cooperazione strategica tra Emirates e Sri Lanka Tourism forgiata nel 2022, il nuovo protocollo d’intesa descrive in dettaglio iniziative congiunte e opportunità di collaborazione, incluso lo sviluppo di programmi per promuovere il turismo nella nazione dell’Oceano Indiano presentandolo ai clienti attraverso la sua rete globale. La compagnia aerea si impegnerà inoltre con la sua rete di agenti nei principali mercati strategici per promuovere lo Sri Lanka, sviluppare pacchetti speciali su misura per segmenti di viaggiatori nuovi ed esistenti, oltre a collaborare a viaggi di familiarizzazione congiunti per aumentare la consapevolezza delle numerose offerte della destinazione.

Emirates ha lanciato i suoi servizi per lo Sri Lanka nel 1986 e da allora ha trasportato più di 11 milioni di passeggeri sulla rotta. La compagnia aerea attualmente fornisce due voli giornalieri diretti per Colombo e un servizio giornaliero aggiuntivo via Malé. È anche l’unico vettore internazionale a servire il paese con First Class services”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)