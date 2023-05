Lufthansa Group registra forti prenotazioni nel primo trimestre 2023

Lufthansa Group ha presentato i risultati del primo trimestre 2023.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Lufthansa Group è tornato in carreggiata. Dopo un buon primo trimestre in cui siamo stati in grado di migliorare significativamente il nostro risultato, ora prevediamo un boom dei viaggi in estate e un nuovo record nei nostri ricavi da traffico per l’intero anno. Sulle rotte a corto e medio raggio orientate al tempo libero, la domanda sta già superando i livelli del 2019. L’obiettivo ora è quello di offrire ancora una volta ai nostri ospiti un’esperienza di prodotto premium coerente su tutte le compagnie aeree del Gruppo. I nostri ospiti stanno già beneficiando di numerosi miglioramenti del prodotto, sia a terra che a bordo. Lufthansa Group è ben posizionato per rafforzare ulteriormente la sua posizione tra i primi cinque gruppi di compagnie aeree nella competizione globale”.

“Lufthansa Group ha migliorato significativamente il proprio risultato nel primo trimestre del 2023 rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto alla continua elevata domanda di biglietti aerei, soprattutto nel segmento dei viaggi privati. La domanda repressa a seguito della pandemia rimane elevata, come dimostra chiaramente l’elevato afflusso di prenotazioni per i mesi estivi nel primo trimestre dell’anno.

Il risultato di Gruppo dei primi tre mesi è ancora negativo. Ciò è dovuto principalmente alla normale stagionalità. Quest’anno, la stagionalità è addirittura aggravata dalla ripresa più rapida nel segmento dei viaggi privati rispetto al segmento dei viaggi d’affari. Sui ricavi hanno pesato anche i costi per il previsto potenziamento delle operazioni di volo in estate, gli investimenti per la stabilità operativa e gli effetti di vari scioperi negli aeroporti tedeschi (di cui Lufthansa Group non era partner negoziale). Tuttavia, la perdita operativa è stata dimezzata rispetto all’anno precedente.

Il Gruppo ha aumentato i suoi ricavi del 40% a 7,0 miliardi di euro (anno precedente: 5,0 miliardi di euro). L’Adjusted EBIT è stato di -273 milioni di euro (anno precedente: -577 milioni di euro). La compagnia ha quindi ottenuto un risultato significativamente migliore nel primo trimestre rispetto al primo trimestre 2019 (Adjusted EBIT first quarter 2019: -336 milioni di euro). L’Adjusted EBIT margin è migliorato di conseguenza al -3,9% (anno precedente: -11,5%). La net loss è diminuita del 20% a -467 milioni di euro (anno precedente: -584 milioni di euro)”, afferma Lufthansa Group.

“Durante il primo trimestre, molte più persone hanno volato con le compagnie aeree di Lufthansa Group rispetto all’anno precedente. In totale, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno accolto a bordo 22 milioni di passeggeri tra gennaio e marzo (anno precedente: 13 milioni). La capacità è stata notevolmente ampliata al 75% del livello pre-crisi 2019 a causa dell’elevata domanda sostenuta ed è stata quindi del 30% superiore al livello dell’anno precedente nel primo trimestre.

I passenger airline revenue sono aumentati del 73% nel primo trimestre a 5,2 miliardi di euro (anno precedente: 3,0 miliardi di euro). In particolare, l’andamento dei rendimenti, che nel primo trimestre sono stati superiori del 19% rispetto al 2019, dimostra la solidità della domanda. Sulle rotte a lungo raggio, i rendimenti sono aumentati fino al 25%. Tuttavia, a causa della stagionalità e dei preparativi per l’espansione delle operazioni di volo nei mesi estivi, il risultato è stato negativo. Le Group passenger airlines hanno generato un Adjusted EBIT di -512 milioni di euro nel primo trimestre del 2023 (anno precedente: -1,1 miliardi di euro).

Il segmento della logistica ha nuovamente generato un utile operativo nel primo trimestre del 2023. Tuttavia, questo è stato inferiore al risultato record del primo trimestre dell’anno precedente a causa della normalizzazione a livello di mercato delle tariffe. L’anno scorso, la riduzione della capacità di trasporto aereo legata alla crisi, combinata con un forte aumento della domanda dovuto all’interruzione delle catene di approvvigionamento, ha portato a entrate record. Lufthansa Cargo ha generato un Adjusted EBIT di 151 milioni di euro nel primo trimestre (anno precedente: 495 milioni di euro)

Lufthansa Technik ha migliorato i suoi risultati nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’elevata domanda di viaggi aerei ha portato a un’ulteriore domanda di servizi di manutenzione e riparazione, con entrate in aumento di conseguenza. Lufthansa Technik ha generato un Adjusted EBIT di 135 milioni di euro nel primo trimestre (anno precedente: 129 milioni di euro).

Il risultato di LSG Group per il primo trimestre è stato di -6 milioni di euro (anno precedente: -14 milioni di euro), mentre i ricavi sono aumentati del 40% a 523 milioni di euro, sostenuti da una notevole ripresa nel business asiatico.

Il 5 aprile, Deutsche Lufthansa AG ha firmato un accordo con la società di private equity AURELIUS per la vendita di LSG Group. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre 2023.

A causa delle continue forti prenotazioni, l’operating cash flow è aumentato a 1,6 miliardi di euro nel primo trimestre del 2023. Questo aumento è stato compensato da un aumento delle spese in conto capitale netto di 1,0 miliardi di euro (anno precedente: 640 milioni di euro).

A fine marzo 2023 la compagnia disponeva di liquidità per 10,5 miliardi di euro. La liquidità rimane quindi al di sopra del target corridor di 8-10 miliardi di euro”, prosegue Lufthansa Group.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG: “La domanda costantemente forte ci dà fiducia per i prossimi mesi. La stagione dei viaggi estivi fornirà un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2023. Allo stesso tempo, continueremo a investire nella stabilità operativa per offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio senza intoppi, anche se questo significa che attualmente stiamo operando a un livello di efficienza e produttività molto inferiore a quello inizialmente previsto. Sono ancora più convinto che abbiamo ancora un grande potenziale per aumentare i nostri guadagni oltre il 2023 una volta che ci lasceremo alle spalle la fase di ramp-up e il sistema complessivo guadagnerà ulteriore stabilità”.

“La compagnia si aspetta quindi un’estate di viaggi molto forte, soprattutto per i viaggi privati. Nel secondo trimestre la capacità dovrebbe aumentare a circa l’82% del livello pre-crisi. Sulla base dell’attuale situazione contabile, la compagnia prevede che i rendimenti in questo periodo saranno fino al 25% superiori a quelli del 2019. L’Adjusted EBIT nel secondo trimestre del 2023 dovrebbe quindi essere superiore al risultato del secondo trimestre 2019, pari a 754 milioni di euro.

Per l’intero anno 2023, Lufthansa Group si aspetta ancora una average passenger airline capacity di circa l’85-90% rispetto al 2019. Per l’intero anno, la compagnia conferma l’obiettivo di raggiungere un significativo miglioramento anno su anno dell’Adjusted EBIT. Di conseguenza, Lufthansa Group dovrebbe compiere progressi significativi verso il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2024″, conclude Lufthansa Group.

