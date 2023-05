Lufthansa Technik: 1,5 miliardi di euro di fatturato nel primo trimestre

Lufthansa Technik informa: “Dopo il risultato record dello scorso anno, anche il leader del mercato globale in aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO) ha avuto un buon inizio nel 2023. Nonostante i forti venti contrari come gli elevati costi energetici e le continue sfide della catena di fornitura nel settore, l’azienda ha rilevato un aumento degli utili (Adjusted EBIT) del 5%, a 135,2 milioni di euro nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lufthansa Technik ha persino aumentato le sue entrate di oltre il 15%, a 1,5 miliardi di euro. Gli obiettivi per l’intero anno sono altrettanto ambiziosi. Per la prima volta dalla crisi covid-19, si prevede che le entrate supereranno i 6 miliardi di euro e gli utili saranno nuovamente puntati a 500 milioni di euro”.

“Con le nostre capacità, siamo posizionati in modo ottimale tra le compagnie aeree e i produttori”, afferma il Dr. William Willms, Chief Financial Officer di Lufthansa Technik. “Possiamo affermare con orgoglio di essere il partner preferito da molti clienti”.

Dopo aver siglato più di 700 nuovi contratti durante l’intero anno scorso e acquisito così nuove attività per un valore di 9,6 miliardi di euro, Lufthansa Technik ha aggiunto altri 167 contratti nel primo trimestre di quest’anno, tra cui, ad esempio, contratti per la manutenzione, riparazione e revisione di auxiliary power units per la flotta Airbus A350 di Air France e la revisione di landing gears and aircraft per la flotta A380 di Emirates.

Come previsto, Lufthansa Technik registra ora anche un aumento della domanda nell’engine sector. “Ci sono significativi effetti di recupero nell’engine sector derivanti dal periodo di crisi. Inoltre, nel prossimo futuro arriveranno molti nuovi motori nelle officine per il loro primo controllo”, spiega William Willms. “Tutto sommato, possiamo dire che siamo ancora una volta su un’ottima pista con i motori”.

“Oltre alle classiche divisioni MRO, Lufthansa Technik si sta concentrando anche sulla digitalizzazione dei processi produttivi e amministrativi all’interno dell’azienda da un lato e sui servizi che offre dall’altro. Lufthansa Technik prevede di espandere ulteriormente il suo esclusivo Digital Tech Ops Ecosystem recentemente introdotto, guidato dalle tre soluzioni digitali AVIATAR, AMOS e flydocs, e di supportare il funzionamento tecnico degli aeromobili in modo completamente digitale.

Lufthansa Technik sta inoltre facendo progressi nell’assunzione di nuovi dipendenti. Alla fine di marzo 2023, più di 21.000 dipendenti lavoravano per l’azienda”, prosegue Lufthansa Technik.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ai numerosi nuovi dipendenti”, afferma William Willms, “Naturalmente ringraziamo tutti coloro che sono già in azienda per i loro sforzi”.

“L’assunzione di un four–digit number di nuovi dipendenti è prevista per l’intero anno 2023″, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)