Etihad Airways vince tre premi ai Business Traveller Middle East Awards 2023

Etihad Airways è stata premiata per il terzo anno consecutivo come la compagnia aerea con il ‘Best Cabin Crew’ durante una cerimonia di gala di premiazione tenutasi a Palazzo Versace, Dubai. A seguito di una votazione pubblica, i Business Traveller Middle East Awards hanno anche riconosciuto Etihad come ‘Best Economy Class’ and ‘Best Frequent Flyer programme’ per Etihad Guest.

“I Cabin Crew di Etihad sono conosciuti soprattutto per il loro servizio caloroso, ispirato alla tradizionale ospitalità degli Emirati. Prima di prendere il volo, il personale di cabina di Etihad viene sottoposto a un ampio processo di formazione che garantisce i più elevati standard di sicurezza, servizio e ospitalità”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Gli ospiti speciali e i clienti di Etihad ci raccontano più e più volte dell’ottimo servizio e dell’ospitalità che provano quando viaggiano con Etihad. Questo premio testimonia il duro lavoro, la coerenza e l’impegno del nostro personale di cabina che fa sempre il possibile per i nostri ospiti. A nome di tutti in Etihad, vorrei ringraziare sinceramente il nostro equipaggio di cabina e ringraziare i nostri ospiti e il pubblico per aver votato per Etihad. Questi premi sono un modo eccellente per riconoscere e celebrare i risultati dell’intero settore che insieme stanno promuovendo il turismo e i viaggi d’affari a beneficio di tutti noi”.

“I Business Traveller Middle East Awards sono stati consegnati lunedì sera, dopo la giornata di apertura dell’Arabian Travel Market di Dubai. I vincitori vengono decisi dai voti espressi online dai viaggiatori e dai lettori della rivista Business Traveller Middle East.

Anche il programma fedeltà di Etihad, che conta 8 milioni di membri, Etihad Guest, è stato premiato come ‘Best Frequent Flyer Programme’.

All’Arabian Travel Market di quest’anno, Etihad ha svelato i posti Business ed Economy sui suoi nuovi Boeing 787 Dreamliner che entreranno a far parte della flotta quest’anno (leggi anche qui). Oltre a maggiore privacy e comfort, i sedili offrono una tecnologia intelligente che include connettività avanzata, ricarica wireless in Business e compatibilità Bluetooth.

Etihad ha anche vinto il premio ‘Best Economy Class’, riconoscendo gli elevati standard di comfort e servizio di cui godono gli ospiti che viaggiano in Economy. Alla fiera di questa settimana, Etihad presenta la sua nuova esperienza culinaria Economy, progettata per elevare ulteriormente l’esperienza degli ospiti, con la sostenibilità ambientale come priorità.

Inoltre, i visitatori dell’Arabian Travel Market vedranno la partnership di Etihad con Armani/Casa che offre agli ospiti un’esperienza Business senza pari”, conclude Etihad Airways.

Astra Tech collabora con Etihad Airways per lanciare le prenotazioni di voli su Botim

Astra Tech (Astra), leading consumer technology holding group con sede negli Emirati Arabi Uniti (UAE), ha firmato una partnership con Etihad Airways, che consentirà ai clienti di prenotare voli attraverso BOTIM, la principale soluzione VoIP (Voice over Internet Protocol) della regione MENA, che è stata recentemente rilanciata come Ultra app. La partnership è stata siglata all’Arabian Travel Market, tra il CEO di Etihad Antonoaldo Neves e il fondatore di Astra Tech, Abdallah Abu Sheikh.

La partnership mira a migliorare l’esperienza di viaggio per i clienti concentrandosi su promozioni e soluzioni di finanziamento, sottolineando il costante impegno delle aziende a fornire soluzioni innovative e incentrate sul cliente che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi. Lavorando insieme, Etihad e Astra Tech forniranno ai clienti un’esperienza di viaggio completa e integrata che semplificherà il processo di prenotazione dei voli e l’accesso ad altri servizi relativi ai viaggi.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad è entusiasta di questa nuova partnership con Astra Tech, in quanto offre un’opportunità unica per lanciare le prenotazioni di voli su Botim, una piattaforma di comunicazione che famiglie e amici utilizzano per rimanere in contatto. Integrando le prenotazioni dei voli nell’applicazione, Etihad diventa parte della conversazione, rendendo conveniente per gli ospiti prenotare i voli senza lasciare la piattaforma. Inoltre, l’integrazione di nuove opzioni di pagamento semplifica il processo di prenotazione per i clienti. Etihad si impegna a rimanere in prima linea nel panorama digitale in continua evoluzione esplorando e adottando soluzioni innovative, come le prenotazioni di voli abilitate GPT, per offrire le migliori esperienze possibili ai suoi ospiti”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)