Emirates avvia partnership con Bahrain e Zambia Tourism

Emirates ha firmato due protocolli d’intesa nell’ultimo giorno dell’Arabian Travel Market (ATM), avviando partnership con la Bahrain Tourism and Exhibition Authority e lo Zambia Tourism per aumentare gli arrivi di turisti in ciascun paese.

Emirates sosterrà la nuova strategia quadriennale (2022-2026) del Regno del Bahrain per il settore turistico, che mira ad attrarre 14,1 milioni di turisti entro il 2026. Emirates attualmente serve il Bahrain con 21 voli settimanali con Boeing 777, fornendo orari convenienti per i viaggiatori che desiderano connettersi al Bahrain via Dubai.

Emirates e la Bahrain Tourism and Exhibition Authority esploreranno le opportunità per ampliare l’appeal del Regno in mercati chiave come Giappone, Corea, Spagna, Ungheria e Polonia, oltre a far crescere la condivisione di idee su di esso come short weekend getaway.

Il Memorandum of Understanding è stato firmato da Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates e da SE Fatima Bint Jaffer Al Sairafi, Minister of Tourism and Chairman of the Bahrain Tourism and Exhibitions Authority.

Il Regno del Bahrain offre una vasta gamma di attrazioni che soddisfano i diversi interessi dei turisti.

Emirates e Zambia Tourism esploreranno congiuntamente opportunità per incrementare gli arrivi di visitatori in Zambia, sfruttando l’ampia rete globale di 140 destinazioni di Emirates.

Il Memorandum of Understanding è stato firmato da Badr Abbas, Senior Vice President Commercial Operations for Africa di Emirates, e Matongo Matamwandi, Chief Executive Officer, Zambia Tourism Authority (ZTA).

Attraverso questa partnership, le due parti esploreranno modi per collaborare a iniziative chiave per promuovere esperienze in Zambia e aumentare la visibilità della destinazione all’interno del network Emirates. Entrambe le parti prenderanno in considerazione anche varie campagne pubblicitarie e di marketing per indirizzare i visitatori in entrata in Zambia.

Emirates ha lanciato le operazioni in Zambia nel 2012 e negli anni ha ampliato la rotta per offrire un servizio giornaliero, con sette voli a settimana.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)