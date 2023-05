IATA: la crescita dei viaggi aerei continua a marzo

IATA ha annunciato una forte crescita della domanda di viaggi aerei per marzo 2023.

“Il traffico totale a marzo 2023 (misurato in RPK) è aumentato del 52,4% rispetto a marzo 2022. A livello globale, il traffico è ora all’88,0% rispetto ai livelli di marzo 2019.

Il traffico domestico a marzo è aumentato del 34,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il traffico domestico totale a marzo 2023 era al 98,9% del livello di marzo 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 68,9% rispetto a marzo 2022, con tutti i mercati che hanno registrato una buona crescita, guidati ancora una volta dai vettori nella regione Asia-Pacifico. Gli RPK internazionali hanno raggiunto l’81,6% dei livelli di marzo 2019, mentre il load factor all’81,3% ha superato il livello di marzo 2019 di 10,1 punti percentuali”, afferma IATA.

“Il primo trimestre dell’anno solare si è concluso con una nota positiva per la domanda di viaggi aerei. I mercati domestici sono stati vicini ai livelli pre-pandemia per mesi. E per i viaggi internazionali sono stati superati due waypoint chiave. Innanzitutto, la domanda è aumentata di 3,5 punti percentuali rispetto alla crescita del mese precedente, raggiungendo l’81,6% dei livelli pre-COVID. Ciò è stato guidato da una domanda quasi triplicata per i vettori dell’Asia-Pacifico, quando la riapertura della Cina ha preso piede. L’efficienza sta migliorando poiché i load factor internazionali hanno raggiunto l’81,3%. Ancora più importante, le vendite di biglietti sia per i viaggi domestici che internazionali danno tutte le indicazioni che la forte crescita continuerà nel picco della stagione dei viaggi estivi nell’emisfero settentrionale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 283,1% nel traffico a marzo 2023 rispetto a marzo 2022, continuando il forte slancio dall’abolizione delle restrizioni di viaggio nella regione. La capacità è aumentata del 161,5% e il load factor è aumentato di 26,8 punti percentuali, all’84,5%, il secondo più alto tra le regioni.

I vettori europei hanno registrato un aumento del traffico del 38,5% rispetto a marzo 2022. La capacità è aumentata del 27,0% e il load factor è aumentato di 6,6 punti percentuali, al 79,4%, che è stato il secondo più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 43,1% rispetto a marzo di un anno fa. La capacità è aumentata del 30,5% e il load factor è salito di 7,0 punti percentuali, al 79,4%.

Il traffico dei vettori nordamericani è aumentato del 51,6% a marzo 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La capacità è aumentata del 34,0% e il load factor è aumentato di 9,8 punti percentuali, all’84,8%, il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico del 36,5% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità di marzo è aumentata del 33,4% e il load factor è aumentato di 1,9 punti percentuali, all’82,8%.

Il traffico delle compagnie aeree africane è aumentato del 71,7% nel marzo 2023 rispetto a un anno fa, il secondo più alto tra le regioni. La capacità di marzo è aumentata del 56,2% e il load factor è salito di 6,5 punti percentuali, al 72,2%, il più basso tra le regioni.

“Mentre le aspettative dei viaggiatori crescono verso il picco della stagione dei viaggi estivi nell’emisfero settentrionale, le compagnie aeree stanno facendo del loro meglio per soddisfare il desiderio e la necessità di volare. Sfortunatamente, la mancanza di capacità significa che alcuni di questi viaggiatori potrebbero rimanere delusi. Parte di questa carenza di capacità è attribuibile alle carenze di manodopera ampiamente segnalate che incidono su molte parti della aviation value chain, nonché ai problemi della supply chain che interessano il settore della produzione di aeromobili che si traduce in ritardi nelle consegne. Tuttavia, una quota significativa delle recenti cancellazioni di voli, principalmente in Europa, è dovuta a job actions da parte di air traffic controllers e altri. Queste azioni hanno provocato migliaia di cancellazioni non necessarie a marzo”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)