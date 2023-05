ITA Airways: novità sul prodotto intermodale

ITA Airways comunica un’importante novità che arricchisce il progetto sull’intermodalità promosso da Aeroporti di Roma, ITA Airways e Trenitalia, ad una settimana dall’evento di presentazione del prodotto lo scorso 27 aprile (leggi anche qui).

“A partire da oggi, ogni passeggero in possesso di un biglietto per un volo operato da ITA Airways che arrivi all’aeroporto di Roma Fiumicino con un biglietto Trenitalia, potrà effettuare il check-in e consegnare il bagaglio al personale Swissport dedicato presso i banchi FCO Connect, per proseguire il suo viaggio su tutte le destinazioni della Compagnia di bandiera, non solo quelle del network internazionale e intercontinentale (esclusi USA e Israele).

È possibile acquistare il biglietto combinato su tutti i canali digitali di ITA Airways, tramite le agenzie abilitate, biglietterie ITA Airways, ed il Contact Center ITA Airways“, afferma ITA Airways.

“Il biglietto combinato treno + aereo, viene offerto anche ai passeggeri all’estero che viaggiano via treno in Spagna, Belgio, Svizzera, Olanda e Regno Unito. Grazie all’accordo con Accessrail, i passeggeri ITA Airways, potranno quindi viaggiare con Renfe via Madrid e Barcellona, North East Railway / Great Western Railways / National Express / Avanti West via Londra, SBB Swiss Railways via Zurigo e Ginevra, SNBC via Amsterdam e Bruxelles.

Questa novità conferma l’importanza dell’intermodalità per ITA Airways, che combina i valori e le ambizioni della Compagnia: la sostenibilità, l’innovazione e la centralità del Cliente, con l’obiettivo di permettere una più efficiente connettività da e per le città italiane con tutte le destinazioni del network della Compagnia”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)