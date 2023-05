PLAY collegherà Venezia e Verona con l’Islanda. Ritorna il collegamento con Bologna

PLAY airlines, compagnia aerea low-cost islandese, volerà dall’aeroporto Marco Polo di Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík a partire dal prossimo 29 giugno. La rotta, servita nei giorni di giovedì e domenica, si affianca al collegamento per la capitale dell’Islanda dall’aeroporto G. Marconi di Bologna, operativo già la scorsa estate e che verrà rilanciato il prossimo 6 giugno.

PLAY ha inoltre annunciato che con il prossimo orario invernale collegherà l’aeroporto Valerio Catullo di Verona a Reykjavík con voli una volta a settimana il sabato, a partire dal 20 gennaio 2024.

Fondata nel 2019, PLAY si caratterizza per l’attenzione alla sicurezza, per puntualità, semplicità e cortesia e per un servizio di qualità, snello e senza fronzoli. Per l’estate 2023 PLAY opererà voli dall’Islanda per 37 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada servendosi di una flotta di aeromobili Airbus A321neo e A320neo.

“Siamo davvero felici di cominciare ad operare da Venezia quest’estate, la nostra seconda destinazione in Italia dopo il lancio del volo da Bologna per Reykjavík, lo scorso anno. E con l’orario invernale aggiungeremo anche Verona come terza destinazione nel paese”, ha affermato Birgir Jónsson, CEO di PLAY. “Negli ultimi mesi siamo cresciuti molto, e con l’orario estivo 2023 stiamo dando il benvenuto nel nostro team a circa 200 nuovi colleghi, ricevendo quattro nuovi aerei e lanciando 13 nuove destinazioni, tra le quali la città lagunare. Il load factor dei nostri aeromobili sta aumentando in modo significativo, così come il numero dei passeggeri trasportati, e le prenotazioni per l’estate stanno andando molto bene”, ha aggiunto Jónsson.

Il volo da Venezia sarà operativo come segue (dal 29 giugno 2023):

Partenza da Venezia 22:05 – Arrivo a Reykjavík 00.40 (+1 giorno) – Giovedì, Domenica.

Partenza da Reykjavík 14.45 – Arrivo a Venezia 21:05 – Giovedì, Domenica.

Il volo da Verona sarà operativo come segue (dal 20 gennaio 2024):

Partenza da Verona 15:20 – Arrivo a Reykjavík 18:55 – Sabato.

Partenza da Reykjavík 09:10 – Arrivo a Verona 14:20 – Sabato.

PLAY airlines ritorna a Bologna

PLAY airlines ritorna a Bologna. Il vettore volerà infatti dall’aeroporto G. Marconi all’aeroporto Keflavík di Reykjavík a partire dal prossimo 6 giugno. Alla rotta da Bologna, operativa nei giorni di martedì e sabato, si affianca quest’anno in Italia anche il collegamento per la capitale dell’Islanda dall’aeroporto Marco Polo di Venezia, che verrà lanciato il prossimo 29 giugno. PLAY ha inoltre annunciato che servirà la rotta dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona a Reykjavík con l’orario invernale 2024, a partire dal prossimo 20 gennaio.

“Siamo davvero felici di tornare a servire anche quest’estate la rotta Bologna – Reykjavík. Il riempimento degli aeromobili è stato molto buono l’anno scorso, ed è ancora migliore quest’anno. Proprio il successo del collegamento da Bologna ci ha spinti a cercare una seconda meta in Italia, e quest’anno, oltre al capoluogo emiliano, voleremo anche da Venezia per la capitale islandese, mentre quest’inverno serviremo l’aeroporto di Verona”, ha affermato Birgir Jónsson, CEO di PLAY. “Negli ultimi mesi siamo cresciuti molto, e con l’orario estivo 2023 stiamo dando il benvenuto nel nostro team a circa 200 nuovi colleghi, ricevendo quattro nuovi aerei e lanciando 13 nuove destinazioni. Il load factor dei nostri aeromobili sta crescendo in modo significativo, così come il numero dei passeggeri trasportati, e le prenotazioni per l’estate stanno andando molto bene”, ha aggiunto Jónsson.

Il volo sarà operativo come segue:

Partenza da Bologna 22:20 – Arrivo a Reykjavík 00.55 (+1 giorno) – Martedì, Sabato.

Partenza da Reykjavík 15.00 – Arrivo a Bologna 21:20 – Martedì, Sabato.

