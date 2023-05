L’EASA pubblica la prima proposta al mondo sulla valutazione e la limitazione dell’air taxi noise

EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato la prima proposta al mondo per la valutazione del rumore generato dagli air taxis, affrontando una delle principali preoccupazioni della società relativa a questa nuova modalità di trasporto urbano.

Le Environmental Protection Technical Specifications (EPTS) sono applicabili agli electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) aircraft alimentati da multiple, vertical, non-tilting, evenly distributed rotors”.

“Quando l’EASA ha condotto un’indagine a livello europeo sull’Urban Air Mobility alla fine del 2021, il rumore è stato evidenziato come una delle principali preoccupazioni dei partecipanti rispetto agli air taxis, insieme alle preoccupazioni ambientali e alla sicurezza generale”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director. “Questa proposta affronta tali preoccupazioni, descrivendo i modi per misurare il rumore prodotto e fissando limiti per garantire che l’inquinamento acustico non sia eccessivo”.

“L’EPTS document definisce criteri armonizzati di valutazione del rumore che potrebbero essere utilizzati nella type certification di questi eVTOL-capable aircraft con questo tipo di design. L’obiettivo è raggiungere un livello elevato e uniforme di protezione ambientale e prevenire effetti nocivi significativi del rumore sulla salute umana nell’UE, come richiesto dall’EASA Basic Regulation. Include le specifiche tecniche e le procedure relative al rumore applicabili, nonché i livelli massimi di rumore consentiti.

Le specifiche proposte intendono colmare una lacuna normativa e hanno preso come punto di partenza l’internationally harmonised noise certification standard applicabile agli heavy helicopters, per consentire condizioni di parità e comparabilità della tecnologia. Le procedure definite sono adattate alle caratteristiche degli eVTOL aircraft ove necessario. Ad esempio, poiché si prevede che gli eVTOL siano più silenziosi in determinate fasi di volo, è necessario consentire loro di volare più vicino al microfono in determinate fasi di volo per mantenere una minimum signal-to-noise quality”, prosegue EASA.

“Inoltre, è stata sviluppata una valutazione del rumore in volo stazionario per facilitare la valutazione del rumore delle operazioni in prossimità dei vertiport, i luoghi in cui questi aeromobili decolleranno e atterreranno. I livelli massimi di rumore consentiti sono mantenuti identici a quelli dei più recenti heavy helicopter limits dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO Annex 16, Volume I, Chapter 8.4.2), mentre l’EASA raccoglie più noise data da tali progetti attraverso certification projects.

L’EPTS document è aperto alla consultazione pubblica fino al 15 giugno 2023. I commenti possono essere inviati tramite il Comment Response Tool (CRT)“, conclude EASA.

(Ufficio Stampa EASA)