oneworld: il Chief Executive Officer Rob Gurney annuncia l’intenzione di lasciare l’alleanza

oneworld, leading global airline alliance, ha annunciato oggi che il suo Chief Executive Officer Rob Gurney ha deciso di lasciare il central management team dell’alleanza.

“Siamo grati a Rob per la sua leadership nel guidare oneworld attraverso le sfide degli ultimi sei anni”, ha dichiarato Akbar Al Baker, oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive. “Rob ha svolto un ruolo fondamentale nell’affermare oneworld come l’alleanza preferita dai viaggiatori di tutto il mondo, con un’esperienza di viaggio di prim’ordine”.

“Gurney è entrato a far parte di oneworld nel 2016 e ha ampliato l’alleanza con l’aggiunta di Royal Air Maroc, Alaska Airlines e il futuro membro Oman Air. Ha anche sostenuto gli sforzi di sostenibilità di oneworld in quanto le compagnie aeree associate si sono impegnate a raggiungere un 10% sustainable aviation fuel target in tutta l’alleanza entro il 2030. Durante il suo mandato, oneworld ha lanciato oneworld connect per offrire alle compagnie aeree un nuovo modo di collegarsi all’alleanza e offrire a più viaggiatori i vantaggi di far parte di oneworld.

Gurney rimarrà nel suo ruolo fino al 1° luglio 2023. Vasu Raja, Chief Commercial Officer di American Airlines, guiderà la ricerca del sostituto di Gurney per conto di oneworld. Gurney e l’oneworld management team riporteranno a Raja fino a quando non verrà nominato un successore”, afferma oneworld.

“Con i viaggiatori di tutto il mondo che tornano con entusiasmo nei cieli, l’alleanza oneworld svolge un ruolo fondamentale nel fornire connettività globale”, ha affermato Robert Isom, American Airlines Chief Executive Officer. “Fare in modo che l’esperienza di viaggio tra le compagnie aeree membri di oneworld sia perfetta per i nostri clienti è una priorità assoluta per oneworld quest’anno e oltre”.

“Di recente, oneworld ha trasferito la sua sede centrale globale a Fort Worth per crescere ulteriormente e rafforzare le partnership con le compagnie aeree associate. L’alleanza continua ad essere l’alleanza preferita tra i viaggiatori di tutto il mondo poiché è stata nominata Best Airline Alliance sia da Business Traveller USA che da Global Traveller nel 2022″, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)