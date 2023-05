News Brevi – 04.05.2023

MARKUS EK NOMINATO CEO DI SAS CARGO – Markus Ek, attualmente VP Global Sales and acting Head of Transformation Office at SAS, è stato nominato CEO of SAS Cargo e inizierà nel suo nuovo ruolo il 1° agosto 2023. Markus Ek fa parte di SAS dal 2008 e ha ricoperto incarichi principalmente nell’ambito degli acquisti e delle vendite. Pur svolgendo il ruolo di VP Global Sales, Markus ha anche assunto il ruolo di Head of Transformation Office in SAS, guidando l’importante lavoro di trasformazione di SAS dopo la pandemia. “Sono molto lieto che Markus Ek abbia accettato il ruolo di CEO di SAS Cargo”, afferma Kjetil Håbjørg, EVP Airline Services. “Markus ha una lunga esperienza nel settore dell’aviazione e ha una solida esperienza in SAS. Ha svolto un ruolo importante nell’attuazione del piano SAS Forward con successo. Sono fiducioso che Markus diventerà un grande leader per questa unità aziendale e continuerà a sviluppare il suo ruolo di importante fornitore di infrastrutture di trasporto critiche, a livello globale e in Scandinavia”. SAS Cargo è diventata un attore chiave all’interno dell’infrastruttura scandinava nell’ultimo decennio e ha assunto un ruolo strategico nel settore all’interno della trasformazione digitale. “Sono molto entusiasta e lieto di continuare il mio viaggio in SAS, assumendo ora un nuovo dipartimento che è molto importante per la nostra compagnia. La divisione cargo ha svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia e ha continuato a dimostrare resilienza nei momenti più difficili che il nostro settore abbia mai vissuto. Non vedo l’ora di ricoprire questo nuovo ruolo e di far parte del team SAS Cargo”, afferma Markus Ek.

BRITISH AIRWAYS E VISITBRITAIN ACCOLGONO I VISITATORI A LONDRA PER L’INCORONAZIONE DEL RE E DELLA REGINA – British Airways informa: “Mentre la Gran Bretagna e il Commonwealth non vedono l’ora di celebrare l’incoronazione di Sua Maestà il Re e di Sua Maestà la Regina Consorte questo fine settimana, British Airways festeggerà con clienti e colleghi sia a terra che a 35.000 piedi. Mentre il Regno Unito accoglie visitatori da tutto il mondo, British Airways e VisitBritain hanno collaborato per offrire ai visitatori un ‘royal welcome’ con un murale dipinto sul London Heathrow flight path. L’opera d’arte misura 47 metri per 64 metri e si trova a Thornbury Park, Hounslow. I clienti che atterrano sulla pista 27L di Londra Heathrow potranno vederlo sul lato destro dell’aeromobile poco prima di atterrare all’hub di Londra. Venerdì 5 maggio, il BA059 da Heathrow a Città del Capo, uno stato membro del Commonwealth, avrà il crew formato da colleghi con varianti del nome Charles e Camilla. I clienti a bordo di questo volo unico saranno assistiti da un team di 10 membri dell’equipaggio di cabina, tra cui tre persone chiamate Camilla, cinque chiamate Charles, una Kamila e una Millie. Il velivolo 777-200 sarà pilotato da tre piloti chiamati Charles”. “Il giorno stesso dell’incoronazione British Airways offrirà ai clienti con cognomi “King” e “Queen” che viaggiano da Gatwick e Heathrow la possibilità di iniziare il loro viaggio in grande stile con l’accesso alla lounge prima dei loro voli. I clienti a Heathrow saranno invitati a utilizzare la First Wing e la First Lounge, a Gatwick i clienti saranno invitati a utilizzare la First Lounge. A 35.000 piedi, la compagnia aerea segnerà l’occasione storica il 6 maggio offrendo ai clienti in tutte le cabine che viaggiano da Heathrow e Gatwick, i popcorn su misura Eton Mess di Joe&Seph progettati esclusivamente per British Airways. La compagnia aerea ha collaborato con i suoi ristoratori per progettare dessert a tema Coronation che saranno presenti a bordo dei voli da Heathrow e Gatwick. I clienti potranno godere di queste prelibatezze reali mentre guardano un live streaming dell’Incoronazione a bordo, a cui è possibile accedere gratuitamente tramite i dispositivi elettronici personali dei clienti e disponibile per tutti i passeggeri che viaggiano con British Airways su aeromobili abilitati al WiFi”, prosegue British Airways. Lisa Tremble, Chief Corporate Affairs Officer di British Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter celebrare questo momento significativo della storia. In qualità di compagnia di bandiera britannica, siamo orgogliosi di accogliere i visitatori a casa nostra e festeggiare con i nostri clienti a bordo, offrendo una selezione di sorprese a tema per celebrare l’occasione”. “Altrove, British Airways è orgogliosa di essere sponsor commerciale ufficiale di The Big Help Out, un’iniziativa volontaria volta a sensibilizzare e offrire opportunità di volontariato a persone in tutto il Regno Unito. La compagnia aerea incoraggerà i suoi colleghi a fare volontariato per aiutare alcune delle associazioni di beneficenza supportate da The Big Help Out”, conclude British Airways.

QANTAS RIAPRE LA HONG KONG INTERNATIONAL LOUNGE – Qantas ha ufficialmente riaperto le porte della sua Hong Kong International Lounge, come parte dell’investimento da 100 milioni di dollari della compagnia aerea nel suo network globale di lounge. Aperta originariamente nel 2014 e una delle lounge più popolari del network Qantas, la Qantas Hong Kong International Lounge è stata chiusa durante la pandemia, prima di essere recentemente rinnovata. Il Chief Customer Officer di Qantas, Markus Svensson, ha dichiarato: “I nostri clienti hanno sempre amato l’Hong Kong International Lounge e siamo entusiasti di riportarla al meglio che mai. Da quando abbiamo ripreso i voli per Hong Kong a gennaio, abbiamo riscontrato una domanda davvero forte. Questa riapertura fa parte del nostro maggiore investimento nell’esperienza del cliente attraverso la nostra rete, per garantire che i clienti Qantas continuino a godere dell’alto livello di ospitalità che si aspettano da Qantas”. La lounge migliorata di 2.000 mq presenta una tavolozza di colori più calda e nuovi arredi del designer australiano David Caon, con una capienza di 290 clienti, che si affacciano su viste panoramiche del famoso Sky Bridge di Hong Kong. Neil Perry, Qantas Creative Director of Food, Beverage and Service, ha progettato un menu di piatti locali ispirati a sapori e ingredienti regionali. Con i voli Qantas attualmente programmati durante la notte tra Hong Kong e l’Australia, i corporate travellers potranno recuperare le e-mail nella zona business, dotata di generose ower and data outlets, nonché di Wi-Fi ad alta velocità. Coloro che desiderano rilassarsi potranno rinfrescarsi prima del volo nelle 12 lussuose suite con doccia private. Qantas attualmente opera un volo di andata e ritorno giornaliero tra Sydney e Hong Kong con un mix di aeromobili A380 e A330. Da giugno Qantas ripristinerà i voli tra Melbourne e Hong Kong, operando inizialmente tre giorni alla settimana, prima di passare a quattro servizi settimanali da metà luglio.

UNITED TRIPLICA L’UTILIZZO DI SAF NEL 2023 E AGGIUNGE SAN FRANCISCO AIRPORT – United ha annunciato oggi che inizierà a utilizzare un blend di Sustainable Aviation Fuel (SAF) sui voli in partenza dal San Francisco International Airport e prevede di utilizzare un SAF blend entro la fine dell’anno a London Heathrow Airport. Ciò potrebbe mettere la compagnia aerea sulla buona strada per utilizzare circa 10 milioni di galloni nel 2023, quasi tre volte di più rispetto al 2022 e quasi 10 volte di più rispetto al 2019. “È straordinario vedere che in pochi anni United ha aumentato in modo esponenziale il suo utilizzo di SAF”, ha affermato Lauren Riley, Chief Sustainability Officer, United. “Sebbene 10 milioni di galloni di SAF nel 2023 rappresentino una frazione di ciò di cui abbiamo bisogno, abbiamo anche effettuato grandi investimenti in produttori che utilizzano di tutto, dall’etanolo alle alghe, alla CO2, per contribuire ad aumentare la nostra fornitura futura disponibile. Riteniamo che questi investimenti, insieme alla nostra continua collaborazione con responsabili politici, aziende intersettoriali e altre compagnie aeree, ci aiuterà a scalare questo nuovissimo settore per ottenere un successo paragonabile a quello del solare e dell’eolico”. Ad oggi United ha investito nella produzione futura di oltre cinque miliardi di galloni di SAF, più di qualsiasi altra compagnia aerea, e in seguito all’annuncio odierno, nel 2023 il vettore volerà per più miglia di qualsiasi altra compagnia aerea. United ha utilizzato SAF blend al Los Angeles International Airport dal 2016 e a Schiphol Airport ad Amsterdam dal 2022 e continua a utilizzare SAF in quegli aeroporti nel 2023. Le consegne SAF sono iniziate a San Francisco Airport in aprile, con United che ha ricevuto 1,5 milioni di galloni di SAF per i voli in partenza. Il resto della fornitura SAF di United sarà utilizzato a Los Angeles International Airport e Amsterdam Schiphol Airport. London Heathrow Airport dovrebbe iniziare a ricevere consegne di SAF più avanti nel 2023. Una volta che il SAF sarà consegnato a London Heathrow, segnerà la prima volta che United parteciperà al SAF incentive program di London Heathrow. Il SAF che United sta usando oggi a San Francisco e Amsterdam è fornito da Neste.

QATAR AIRWAYS LANCIA LA SAFETY AND SECURITY WEEK 2023 CON I PRINCIPALI PARTNER LOCALI – Qatar Airways ha lanciato la sua Safety and Security Week 2023, che vede un focus continuo e sfaccettato in tutto il gruppo sul mantenimento dei più elevati safety and security standards. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, che ha aperto ufficialmente l’evento, ha dichiarato: “Safety and Security in aviation devono operare sempre secondo gli standard più elevati. Conosciamo a livello globale le conseguenze di una ineffective safety and security, che può avere un profondo impatto sui passeggeri, sull’industria aeronautica e sull’economia globale. Il nostro approccio è completo e include una rete di quadri normativi e procedurali, partneeship, sforzi tecnologici e collaborazione tra un gran numero di partner e agenzie interni ed esterni. È fondamentale lavorare insieme per garantire che i nostri passeggeri e clienti siano al sicuro durante il viaggio e anche a destinazione”. Le attività durante la settimana includono staff quizzes, live demos, recognition awards, panel discussions, exhibitions, games, team contests & competitions. Questi illustrano l’impegno di Qatar Airways per la safety, ulteriormente dimostrato dal fatto che la compagnia aerea è stata la prima al mondo a sottoporsi con successo all’IATA Operational Safety Audit (IOSA) nel 2003. Durante la pandemia globale Covid-19, Qatar Airways non ha mai smesso di volare e ha mantenuto i più alti livelli possibili di health and safety standards sia a terra che in volo, con conseguente riconoscimento leader del settore da parte di organizzazioni, tra cui Skytrax, APEX e Airline Ratings. Il Senior Vice President Group Safety and Security di Qatar Airways, Ashish Jain, ha dichiarato: “Safety & Security sono la nostra massima priorità ed è espressa in tutti i nostri valori aziendali. La Qatar Airways Safety & Security Week 2023 è un’altra opportunità per rafforzare questo messaggio in tutto il Gruppo. Voglio ringraziare i miei colleghi e partner, sia interni che esterni, per aver dimostrato il loro impegno per Safety and Security attraverso il loro supporto a questo fantastico evento”.

JETBLUE UTILIZZERA’ INTELISIGHT E GLOBAL CONNECT PER GLI AIRCRAFT DATA – Raytheon Technologies ha annunciato che un Collins Aerospace’s InteliSight Aircraft Interface Device sarà installato su oltre 200 Airbus A320 di JetBlue. Il dispositivo acquisisce, registra, archivia, crittografa e trasmette in modo sicuro i dati degli aerei alla solida e sicura cloud platform di Collins, GlobalConnect. “Dopo un ampio processo di revisione, abbiamo scelto la soluzione Collins Aerospace”, ha affermato il JetBlue’s Captain Chuck Cook, director communications, navigation, surveillance, and technical programs. “L’accesso in tempo reale ai dati consentirà a JetBlue di adeguare gli orari dei servizi e aumentare la sostenibilità di questi aeromobili”. Fornire uno scaricamento dei dati dopo ogni volo garantisce che i dati siano disponibili per analisi, approfondimenti operativi e miglioramenti. La soluzione InteliSight di Collins Aerospace aiuta il personale di volo, il personale di terra e i team operativi delle compagnie aeree a ottimizzare i costi e migliorare il servizio clienti. “JetBlue vedrà vantaggi immediati e quantificabili dalla trasformazione digitale di questi velivoli”, ha affermato Jennifer Schopfer, president of Connected Aviation Solutions at Collins Aerospace. “I dati InteliSight, trasmessi tramite GlobalConnect, forniranno alle operazioni di volo, agli ingegneri e ai team di manutenzione di JetBlue le informazioni di cui hanno bisogno per garantire un’esperienza di viaggio ancora più efficiente per i loro passeggeri”.

LEONARDO: NUOVA TECNOLOGIA LASER PER APPLICAZIONI INNOVATIVE NEL CAMPO DELL’ENERGIA E DELLA TERAPIA MEDICA – Leonardo ha sviluppato una nuova tecnologia per la ricerca sulla fotonica avanzata che permetterà alla comunità scientifica di accelerare progetti di ricerca potenzialmente rivoluzionari. “In particolare, le applicazioni sviluppate a partire da queste attività potrebbero cambiare alcuni trattamenti medici e generare nuove forme di energia pulita, oltre a elevate capacità nel processamento delle immagini. Questa tecnologia, denominata sistema a diodi laser ad alta potenza, sarà integrata in un amplificatore laser ad alte prestazioni situato nell’Extreme Photonics Applications Centre (EPAC), parte dell’STFC’s Central Laser Facility (CLF), a sostegno della ricerca scientifica. Lo sviluppo di questo sistema è stato fatto da Leonardo Electronics US Inc., società controllata da Leonardo, sotto la supervisione dell’ente pubblico non dipartimentale STFC. Leonardo Electronics US è specializzata in laser a diodi ad alta potenza, una componente critica nel campo delle applicazioni laser a scopo scientifico. L’azienda può fornire laser a diodi con picchi di oltre un milione di watt dalle dimensioni etremamente contenute. Il sistema installato all’EPAC, in UK, occupa infatti un terzo del volume complessivo messo a disposizione dal team del CLF. Le caratteristiche uniche e la compatezza del sistema di Leonardo aprono la via a una gamma di diverse applicazioni, come la diagnostica per immagini e le terapie antitumorali. I laser possono essere utilizzati per creare sorgenti compatte di fasci, come raggi X particolarmente “brillanti” e capaci per questo di penetrare più in profondità rispetto a quelli tradizionali. Questo potrebbe migliorare drasticamente le prestazioni nelle applicazioni mediche, grazie a nuovi trattamenti radio-terapici più mobili rispetto a quelli praticati nelle strutture tradizionali dedicate alla cura del cancro, e industriali”, afferma Leonardo. “Un ruolo cruciale questa nuova tecnologia potrebbe giocarlo anche per rendere commercialmente fattibile la produzione di energia verde derivante dalle reazioni di fusione (fusione a confinamento inerziale, o IFC). Alla base di questo, i recenti successi scientifici dimostrati al National Ignition Facility (NIF) dal Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), con il contributo del CLF. Per la prima volta al mondo è stato dimostrato che è possibile ottenere molta più energia da una reazione di fusione in ambiente controllato rispetto alla quantità immessa. L’auspicio è che questa ricerca possa portare a un metodo per generare energia pressochè illimitata senza emissione di carbonio. Leonardo è orgogliosa di lavorare a fianco di organizzazioni scientifiche e università di tutto il mondo per far progredire il settore della ricerca laser”, conclude Leonardo.

AIR CANADA: IL PROGRAMMA AEROPLAN GUIDA I NORTH AMERICAN LOYALTY PROGRAMS AI 2023 FREDDIE AWARDS – Air Canada informa: “Il programma fedeltà Aeroplan di Air Canada è stato recentemente premiato con diversi prestigiosi Freddie Awards, tra cui Airline Program of the Year, Best Promotion e Best Redemption Ability. Questa tripla vittoria segue la scia del riconoscimento Best Redemption Ability ai 2022 Freddie Awards”. La 32a edizione dei Freddie Awards si è tenuta il 27 aprile 2023 a Washington, DC. Il programma Aeroplan trasformato, rilanciato a novembre 2020, è progettato per mettere al primo posto l’esperienza dei membri. Aeroplan offre flight rewards verso migliaia di destinazioni in tutto il mondo su Air Canada e più di 45 compagnie aeree partner. Air Canada informa inoltre che terrà il suo annual meeting of shareholders venerdì 12 maggio 2023.

LOCKHEED MARTIN: NUOVO CONTRATTO PER IL JAVELIN SYSTEM – L’esercito degli Stati Uniti ha assegnato alla Javelin Joint Venture (JJV) un indefinite-delivery, indefinite-quantity (IDIQ) production contract con un tetto totale di 7,2 miliardi di dollari per gli anni fiscali dal 2023 al 2026 per il Javelin weapon system e equipaggiamernti e servizi associati. Il contratto di produzione prevede l’approvvigionamento di sistemi Javelin e supporto per l’esercito americano e clienti internazionali. Il contratto fornirà anche strumenti per la Javelin production ramp che supporteranno l’aumento della capacità di produzione dei Javelin sia negli stabilimenti JJV che lungo tutta la catena di fornitura. Javelin è sviluppato e prodotto dalla JJV tra Raytheon Technologies a Tucson, Arizona e Lockheed Martin a Orlando, Florida. Ad oggi, la JJV ha prodotto più di 50.000 missili Javelin e più di 12.000 reusable Command Launch Units. Il Javelin dovrebbe rimanere nell’arsenale degli Stati Uniti fino al 2050.