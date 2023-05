Embraer riporta i risultati del primo trimestre 2023

Embraer ha conunicato i risultati del primo trimestre 2023. “I risultati sono in linea con il piano aziendale. Embraer ha consegnato nel primo trimestre 15 jets, di cui 7 commercial aircraft e 8 executive jets (6 light e 2 mid size). Il firm order backlog ha chiuso il 1° trimestre 2023 a US$ 17,4 miliardi, stabile trimestre su trimestre, più alto in Executive Jets e Services & Support.

I ricavi consolidati di US$ 717 milioni nel primo trimestre 2023 rappresentano un aumento del 19% su base annua grazie al miglior mix commerciale, alla forte crescita in Defense & Security (+56% su base annua) e Services & Support (+20% su base annua). I ricavi sono in linea con le previsioni della società.

Commercial Aviation ha registrato una crescita dei ricavi del 17,5% su base annua a US$ 198,8 milioni a causa di una consegna aggiuntiva nel 1Q23, più consegne di E2 e meno consegne del più piccolo 175E1.

I ricavi di Executive Jets sono stati di US$ 87,1 milioni, il 3% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a causa dei cambiamenti nel mix delle consegne dei light jets.

Ricavi per Defense & Security pari a US$ 97,7 milioni, in aumento del 56,3% su base annua grazie alla migliore C-390 revenue recognition nel 1Q23.

Services & Support ha riportato ricavi per US$ 326,2 milioni, che rappresentano una crescita su base annua del 20,3% dovuta all’aumento delle vendite, nell’ambito dei piani di crescita della Società”, afferma Embraer.

“Escludendo gli special items, l’1Q23 Adjusted EBIT è stato di US$ (31,6) milioni e l’ Adjusted EBIT margin del periodo è stato del -4,4%, invariato rispetto al 1Q22.

Net income (loss) attribuibile agli Embraer shareholders e income (loss) per ADS per il primo trimestre 2023 rispettivamente di US$ (70,8) milioni e US$ (0,3855) per azione, rispetto a US$ (31,7) milioni di perdita netta attribuibile agli Embraer shareholders e US$ (0,1726) in income per ADS nel primo trimestre 2022.

Embraer ha chiuso il trimestre con una posizione debitoria netta di US$ 1.432,1 milioni (senza EVE). L’aumento della posizione debitoria netta della Società su base trimestrale è il risultato del free cash flow negativo di Embraer generato nel 1Q23.

Adjusted free cash flow per il primo trimestre 2023 di US$ (399,0) milioni, deflusso negativo dovuto alla preparazione di maggiori consegne nella seconda metà, con una forte influenza sull’aumento delle scorte di US$ 474 milioni durante il 1Q23.

La guidance operativa e finanziaria per il 2023 invariata”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)