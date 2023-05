Emirates chiude la 30a edizione dell’Arabian Travel Market (ATM)

Emirates ha concluso con successo la sua partecipazione alla 30a edizione dell’Arabian Travel Market (ATM), accogliendo oltre 16.000 visitatori presso il proprio stand, ospitando oltre 300 meeting per rafforzare i rapporti commerciali e stringendo partnership di collaborazione con tourism organisations di tutta la sua rete.

“L’enorme affluenza di visitatori, che hanno sperimentato i prodotti della compagnia aerea in ogni classe, è l’ennesima dimostrazione delle sue esperienze molto ricercate, mentre l’industria continua a fare un grande ritorno. La compagnia aerea ha presentato ancora una volta la sua suite completa di esperienze a bordo, tra cui la sua popolarissima Premium Economy Class, le Boeing 777-300ER Game-Changer First Class fully enclosed private suites, il Boeing 777 Business Class seat, la A380 On Board lounge, di nuova generazione, insieme ad altri prodotti iconici come la First Class Shower Spa e l’ultima versione dei suoi A380 Economy Class seats.

La compagnia aerea ha anche presentato le sue numerose iniziative di sostenibilità in corso in tutta l’azienda. La sua AI Gallery ha prodotto 800 pezzi personalizzati di opere d’arte di viaggio ispiratrici.

Continuando la sua forte attenzione a una stretta collaborazione e partnership significative con enti turistici e compagnie aeree per sbloccare la crescita e offrire ai viaggiatori più opzioni, la compagnia aerea ha firmato accordi con otto enti del turismo, tra cui Indonesia’s Ministry of Tourism and Creative Economy, Moroccan National Tourism Office, Tourism Authority of Zimbabwe, Tourism Seychelles, Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, Bahrain Tourism and Exhibition Authority e Zambia Tourism. Tutti gli accordi di partnership sono incentrati sull’aumento degli arrivi turistici in ciascun paese e sulla capitalizzazione dello sviluppo della domanda incrementale di viaggi aerei.

Emirates ha inoltre firmato un protocollo d’intesa con Etihad Airways per fornire ai viaggiatori ulteriori opzioni di itinerario durante la visita negli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di promuovere il turismo dai principali mercati di origine, consentendo ai visitatori di sperimentare più di una destinazione in un unico itinerario”, afferma Emirates.

“Il secondo giorno di ATM, il presidente di Emirates, Sir Tim Clark, è stato ospite principale della serie di relatori della conferenza dell’evento, riservata alle voci più importanti del settore. Sir Tim ha discusso della strategia a lungo termine della compagnia aerea e della crescita del business, del futuro della sua rete e della flotta, dei suoi sforzi per la sostenibilità, oltre alle più ampie sfide del settore.

Emirates è stata onorata di dare il benvenuto ai dignitari reali degli Emirati Arabi Uniti e agli ospiti VIP al suo stand presso ATM, tra cui His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, His Highness Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum e His Highness Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Nel terzo giorno di ATM, la compagnia aerea ha anche accolto il Crown Prince of Ajman, Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi.

Durante ATM, la compagnia aerea ha mantenuto la sua corona come “Best Airline Worldwide” per il decimo anno consecutivo ai Business Traveller Middle East awards, oltre a raccogliere i riconoscimenti “Best Premium Economy Class” e “Best First Class”. L’Emirates First Class Lounge è stata nominata “Best Airport Lounge in the Middle East”.

L’Arabian Travel Market 2023, giunto alla sua 30a edizione, è la più grande fiera annuale di viaggi e commercio della regione, accogliendo oltre 35.000 partecipanti provenienti da 150 paesi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)