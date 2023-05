IAG ha comunicato i risultati del primo trimestre 2023. Nuovo Presidente per Iberia

IAG Group ha comunicato i risultati del primo trimestre 2023.

Total revenue pari a 5,889 miliardi di euro (primo trimestre 2022: 3,435 miliardi di euro, +71.4%). Operating profit before exceptional items di 9 milioni di euro, in aumento di 750 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022, con un risultato positivo per il primo trimestre per la prima volta dal 1° trimestre 2019, a rappresentare la continua forte domanda dei clienti di tutte le compagnie aeree del Gruppo.

“Continuiamo a concentrare la nostra implementazione della capacità sui nostri mercati principali dell’America Latina e del Nord Atlantico, che ora sono tornati a livelli di capacità pre-pandemia, nonché la crescita del network leisure di Vueling per tutto l’anno.

Prospettive incoraggianti per l’estate con circa l’80% delle entrate attese del secondo trimestre ora prenotate.

Attualmente prevediamo che il nostro full year 2023 operating profit before exceptional items sia superiore alla fascia alta della nostra precedente guidance, da 1,8 miliardi di euro a 2,3 miliardi di euro”, afferma IAG.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “IAG ha fornito una solida performance finanziaria nel primo trimestre, poiché le compagnie aeree del Gruppo hanno recuperato la capacità per avvicinarsi ai livelli pre-pandemia. Iberia ha contribuito con un profitto record nel primo trimestre e tutte le nostre compagnie aeree hanno registrato performance superiori alle aspettative, beneficiando di una forte domanda e un prezzo del carburante più basso nel trimestre. Stiamo assistendo a buone prenotazioni anticipate, con una domanda leisure particolarmente forte, mentre i viaggi d’affari continuano a riprendersi più lentamente.

Mentre torniamo a operazioni più normali, continuiamo a investire nella sostenibilità, compresi aeromobili più efficienti in termini di consumo di carburante, e nell’esperienza cliente, aggiornando le cabine business per British Airways e Iberia. Nell’ultimo anno abbiamo reclutato migliaia di nuovi dipendenti in tutto il Gruppo e rafforzato le nostre operazioni, in modo da essere pronti a far viaggiare i nostri clienti durante l’estate. Abbiamo il modello giusto per avere successo, con sinergie ed efficienze in tutto il Gruppo. Voglio ringraziare tutti i nostri dipendenti per il ruolo che hanno svolto nella nostra continua ripresa”.

“Aer Lingus è più esposta stagionalmente rispetto alle altre compagnie aeree, ma registra una buona domanda per European leisure destinations, così come per Stati Uniti e Caraibi.

British Airways è tornata in utile nel primo trimestre 2023 per la prima volta dal primo trimestre 2019. Stiamo assistendo a una forte domanda di viaggi leisure nella maggior parte della rete. I viaggi aziendali si stanno lentamente riprendendo.

La domanda particolarmente forte in Spagna e in America Latina, nonché sulle rotte verso gli Stati Uniti, ha fornito a Iberia il miglior la performance del primo trimestre e l’ha resa una delle compagnie aeree più redditizie al mondo nel primo trimestre 2023.

La strategia di Vueling per aumentare la capacità nella stagione invernale verso le destinazioni leisure ha generato entrate unitarie e load factor elevati.

Il business IAG Cargo continua a focalizzarsi sulla massimizzazione del proprio contributo al Gruppo. Mentre la capacità si normalizza, stiamo vedenso pressione sui rendimenti, pur rimanendo al di sopra dei livelli 2019.

Nel trimestre sono stati consegnati tre aeromobili narrow-body (un Airbus A320neo e due A321neo), con 29 aeromobili ancora previsti in totale nel 2023. Questi velivoli moderni e più efficienti in termini di consumo di carburante sono una parte fondamentale delle nostre iniziative in materia di costi e sostenibilità”, prosegue IAG.

“La domanda rimane attualmente forte in tutte le compagnie aeree di IAG e in tutte le regioni, in particolare per i clienti leisure. Prevediamo che la capacità sarà di circa il 97% dei livelli 2019 per l’intero anno, poiché ci concentriamo sui nostri mercati principali.

Siamo consapevoli di una serie di incertezze che attualmente deve affrontare il settore. Tenendo conto di quanto sopra, insieme alla performance del primo trimestre, attualmente prevediamo che il nostro full year 2023 operating profit before exceptional items dovrebbe essere superiore al top end della nostra precedente guidance, da €1,8 miliardi a €2,3 miliardi”, conclude IAG.

Fernando Candela subentrerà a Javier Sánchez Prieto come presidente di Iberia

Iberia ha annunciato che Fernando Candela sostituirà Javier Sánchez Prieto come presidente della compagnia aerea a luglio. Candela guiderà Iberia fino alla fine dell’anno, culminando la sua lunga carriera professionale in Iberia Group.

“L’arrivo di Candela a luglio darà continuità e stabilità all’attività della compagnia aerea e le consentirà di proseguire nei suoi ambiziosi progetti di sviluppo. Candela guiderà un solido team di professionisti con i quali continuerà ad attuare i piani di trasformazione delineati nel Next Chapter di Iberia, che hanno contribuito a mantenere l’attenzione della compagnia aerea sui propri clienti e lavoratori.

Insieme al team Iberia, Fernando Candela svilupperà la strategia post-pandemia chiaramente definita per ciascuna delle attività. Per la compagnia aerea l’obiettivo è consolidarsi come leader nell’hub di Madrid, con il contributo dell’acquisizione di Air Europa, che ne rafforzerà il posizionamento differenziato. Per l’Airports business, la strategia prevede il mantenimento della posizione di leadership di Iberia Handling in Spagna. E per il business Maintenance, l’obiettivo è sviluppare un progetto che lo aiuti a diventare il principale repair centre in southern Europe.

Fernando Candela ha una lunga carriera in Iberia Group. È CEO of LEVEL dal 2019 e Director of Transformation of IAG dal 2020. È stato CEO of Iberia Express per 6 anni e, in precedenza, tra gli altri ruoli, Director of Planning and Management Control of Air Nostrum.

Con quasi trent’anni di esperienza nel settore aeronautico, Candela è un ingegnere industriale laureato presso l’Università Politecnica di Valencia e ha completato vari programmi di formazione per dirigenti presso istituzioni come il Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Instituto de Empresa ( IE) e IESE. Nel corso della sua vita professionale ha anche lavorato presso aziende come Uralita e Andersen Consulting”, afferma Iberia.

“Sono tante le sfide importanti che ci attendono nei prossimi mesi e sono certo che, grazie alla professionalità dimostrata ogni giorno dal team di Iberia, potremo continuare a crescere e migliorare costantemente ogni singolo business. Ovviamente non c’è miglior tocco finale per la mia carriera professionale che essere al timone di Iberia, la compagnia aerea leader in Spagna e una delle compagnie più importanti del paese, un vero esempio di efficienza nell’arena internazionale. Inutile dire che sarà un piacere rivederci e lavorare fianco a fianco con tanti ex colleghi”, afferma Candela.

Tra le sue prime sfide ci sarà quella di gestire il debito di Iberia e proseguire con le trattative per completare l’acquisto di Air Europa da parte di IAG, operazione a cui Candela ha partecipato nei mesi scorsi, sotto la guida di Luis Gallego.

“Fernando Candela è un professionista straordinario ed è stato un attore chiave in IAG e in Iberia Group. La sua vasta esperienza nel mondo dell’aviazione e della trasformazione aggiungerà un grande valore alla compagnia aerea. È la persona migliore per guidare Iberia nei prossimi mesi”, afferma Luis Gallego, CEO di IAG.

Javier Sánchez Prieto affronterà nuovi progetti professionali al di fuori del settore dell’aviazione. Nei suoi dodici anni nel Gruppo, ha guidato Iberia e Vueling e ha anche fatto parte del management and founding team of Iberia Express.

“È stato un onore per me essere alla guida di Iberia. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte del team che ha continuato la sua trasformazione per renderla una delle migliori compagnie aeree del mondo. Ricorderò la fantastica esperienza e il privilegio di aver lavorato con professionisti straordinari che sono in grado di realizzare tutto ciò che si prefiggono”, afferma Sánchez Prieto.

“Iberia è riuscita a recuperare, anche prima del previsto, le sue posizioni prima della pandemia in termini sia di salute finanziaria che di domanda, operazioni e servizio clienti, nonché di sviluppo dei suoi Handling and Maintenance businesses.

Inoltre, in quest’ultimo anno, Iberia è riuscita a siglare accordi con tutti i gruppi di dipendenti, il che ha permesso di mantenere il benessere sociale, concentrarsi sullo sviluppo professionale dei propri lavoratori e lavorare per essere la compagnia aerea europea più puntuale nel 2022, oltre ad essere sempre tra le prime compagnie aeree nelle classifiche mondiali di puntualità”, conclude Iberia.

