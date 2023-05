Reparto Sperimentale di Volo: missione addestrativa conclusiva per i nuovi “DISPLAY PILOT” e “DISPLAY CREW”

Martedì 2 maggio 2023 presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare ha avuto luogo la giornata conclusiva dell’addestramento degli equipaggi del Reparto Sperimentale (RSV) con le presentazioni tecniche in volo dei velivoli.

L’evento si è svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA), Generale di Squadra Aerea Luca GORETTI, del Sottocapo di SMA, Gen. S.A. Aurelio COLAGRANDE, del Comandante della Squadra Aerea, Gen. S.A. Alberto BIAVATI e del Comandante Logistico, Gen. S.A. Roberto COMELLI

Le Autorità militari sono state accolte dal Gen. D.A. Alessandro DE LORENZO, Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), e dal Col. Fabio DE MICHELE, Comandante del Reparto Sperimentale di Volo (RSV), e condotte presso la linea volo del 311° Gruppo Volo (GV) per assistere alle dimostrazioni tecniche in volo dei velivoli.

Gli equipaggi presentatori, coordinati da terra dal Comandante del 311° GV, T.Col. Marco M., hanno effettuato le loro evoluzioni ad alto contenuto tecnico dei velivoli T-346A, Eurofighter e C-27J. Tali attività sono una delle peculiarità del Reparto Sperimentale di Volo che si concretizzano nell’esecuzione di una serie di manovre ad alta rappresentatività tecnico-operativa che, seppur svolte nei limiti di velocità e quota stabiliti dai regolamenti, hanno la finalità di dimostrare le capacità dei velivoli in dotazione alla Forza Armata.

Al termine dell’attività di volo, piloti ed equipaggi sono stati accolti dalle Alte Cariche militari e da una rappresentanza del personale del 311° GV. A prendere la parola è stato il Comandante del RSV, Col. Fabio De Michele, il quale, dopo aver ringraziato le autorità presenti, ha focalizzato l’attenzione sul prezioso lavoro svolto durante tutta la fase addestrativa: “Un impegno, quello delle presentazioni in volo, che è stato assunto da tutto il Reparto con grandissima responsabilità e professionalità, a partire dal Comandante di Gruppo, agli equipaggi presentatori, alla componente tecnico-manutentiva e a quella ingegneristica. La preparazione alle dimostrazioni tecniche in volo rappresenta un impegno che il Reparto svolge applicando l’approccio scientifico-sperimentale, tenendo a mente sempre il fine ultimo di garantire l’implementazione delle capacità operative necessarie ai Reparti Operativi per affrontare al meglio la missione assegnata”. Rivolgendosi poi agli equipaggi, ha aggiunto: “Siete chiamati a dimostrare le capacità tecniche dei velivoli della Forza Armata, a dimostrare la professionalità e la preparazione del personale dell’Aeronautica Militare, a portare il saluto dell’Arma Azzurra e della Nazione in Italia e all’estero, compito che sarà ancora più emozionante in questa stagione che vi vedrà attori protagonisti delle celebrazioni per i 100 anni della nostra amata Aeronautica”.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca GORETTI, ha quindi dato corso al momento solenne della consegna delle patch di Display Pilot e di Display Crew, accompagnandola con la rituale e benaugurante pacca sulla spalla; rivolgendosi, poi, agli equipaggi da poco insigniti, e in generale a tutto il Reparto Sperimentale di Volo, ha sottolineato come l’attività di display sia l’essenza di un’organizzazione molto più complessa ed articolata e quanto sia importante il compito svolto a favore di tutti i Reparti Operativi della Forza Armata: “Sono contento oggi di consegnarvi queste patch che rappresentano il via libera per le varie manifestazioni che ci saranno in questo anno del Centenario; la “Sperimentale” ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà sempre uno degli elementi cardine della nostra Forza Armata, la serietà e la professionalità con cui voi trattate certe tematiche rappresentano per me una sicurezza e una garanzia, e le vostre performance sono per me motivo di soddisfazione”.

“Il 311° Gruppo Volo appartiene al Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare e svolge tutte quelle funzioni atte allo svolgimento del compito istituzionale del Reparto, ovvero la sperimentazione e l’implementazione di nuovi sistemi aeronautici e di velivoli di nuova acquisizione. Il Reparto Sperimentale Volo è al servizio dei Reparti Operativi della Forza Armata, implementando nuove tecnologie sui velivoli in dotazione e, soprattutto, sviluppandone di nuove per rendere sempre più efficiente e sicura l’attività operativa di Forza Armata.

Il 311° GV, primus inter pares, comprende piloti, navigatori e meccanici sperimentatori, provenienti dalle linee aerotattiche dell’Aeronautica Militare Italiana, oltre a tutto il personale non navigante che svolge funzioni chiave per l’attività di volo, quali la manutenzione dei velivoli, dei materiali di volo e i compiti di gestione e supervisione dell’attività volativa giornaliera”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Parte fondamentale per il Gruppo, nonché per la Forza Armata, è la fattiva collaborazione con l’Industria Nazionale per il processo di ricerca e sviluppo di prodotti aeronautici.

Attività che consente alla Forza Armata di essere sempre aggiornata sulle ultime tecnologie disponibili e, all’Industria Nazionale, di poter attingere a conoscenze e professionalità non disponibili in ambito civile.

Il 311° Gruppo Volo è una realtà perfettamente inserita nel Reparto Sperimentale Volo assieme a tutte le altre componenti squisitamente ingegneristiche; il 311° GV è l’interfaccia tecnica tra le componenti militari e industriali del Paese e garantisce quell’adeguato livello tecnologico che permette allo strumento militare di essere utile e aggiornato.

Il 311° GV è al servizio dell’operatività della Forza Armata, in cui si compongono insieme le tradizioni, la ricerca, il metodo e la curiosità per lo sviluppo tecnologico”, conclude l’Aeronautica Militare.

