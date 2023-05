ACI World lancia il Sustainability Expansion Plan a Montréal

Airports Council International (ACI) World lancia il Sustainability Expansion Plan, finanziato da Montréal International con il sostegno del governo del Canada, del governo del Québec e della città di Montréal. Il piano prevede continui investimenti nella città di Montréal, la capitale mondiale dell’aviazione civile, e nella sostenibilità degli aeroporti come fattori essenziali per la crescita economica e la prosperità.

Il lancio è stato celebrato con funzionari governativi e rappresentanti di spicco dell’aviazione all’ACI World Cocktail Reception il 4 maggio 2023, presso l’iconica Place Ville Marie, a Montréal, in Canada.

Il Sustainability Expansion Plan rafforza le iniziative di sostenibilità di ACI World che supportano la sua global airport membership in tutte le discipline della gestione aeroportuale e che si allineano con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Il piano contribuisce anche all’impegno di ACI World e dei suoi aeroporti membri per raggiungere l’obiettivo dell’industria aeronautica di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, sostenendo la crescita sostenibile del settore e generando benefici sociali ed economici per le comunità che serve.

Valérie Plante, sindaco della città di Montréal, ha dichiarato: “Il piano di espansione della sostenibilità di ACI World è un passo importante per rendere le operazioni aeroportuali più ecologiche. In qualità di capitale mondiale dell’aviazione civile, Montréal è orgogliosa di vedere ACI sostenere ulteriormente la transizione verde. L’aviazione è un importante contributo alla prosperità economica globale. Pertanto, il suo ruolo nello sviluppo di una transizione energetica sostenibile che promuova anche la salute generale del nostro ecosistema non è mai stato così importante”.

Luis Felipe de Oliveira, Director General of ACI World, ha dichiarato: “Il piano di espansione della sostenibilità si basa su una cooperazione di lunga data con Montréal International e i suoi partner, il governo del Canada, il governo del Québec e la città di Montréal. Il piano rappresenta un’importante pietra miliare nel rafforzamento delle iniziative di sostenibilità di ACI World che supportano i nostri membri aeroportuali globali. Nonostante le difficoltà affrontate dal settore negli ultimi anni, il piano di espansione garantisce il nostro impegno a lungo termine con Montréal e la sua posizione di capitale mondiale dell’aviazione civile, fornendo occupazione e rilevanza all’intero ecosistema dell’aviazione.

A nome di ACI World, ringrazio Montréal International, i suoi partner finanziari, il CEO Stéphane Paquet e il suo team che sono stati fondamentali in questo progetto. Insieme, attraverso l’investimento nella sostenibilità degli aeroporti, stiamo realizzando grandi cose per il benessere sociale ed economico di milioni di persone in tutto il mondo”.

Stéphane Paquet, Presidente e CEO di Montréal International, ha dichiarato: “Dagli anni ’40, Montréal è stata riconosciuta in tutto il mondo come un hub per l’aviazione civile. La fama della città in questo settore è dovuta in gran parte a organizzazioni internazionali come ACI World che sviluppano programmi all’avanguardia come il Sustainability Expansion Plan lanciato oggi. Dovremmo essere orgogliosi e grati per tali iniziative che aiutano a costruire un’economia verde e inclusiva e dimostrano la leadership delle organizzazioni internazionali di Montréal nella decarbonizzazione del nostro pianeta”.

(Ufficio Stampa ACI World)