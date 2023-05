La carta di credito Miles & More di Lufthansa arriva in Italia con Advanzia Bank

Miles & More, Il programma fedeltà leader in Europa dedicato a chi viaggia, amplia la sua offerta ai soci e alle socie in Italia. “In collaborazione con Advanzia Bank, Miles & More lancia la carta Miles & More Mastercard Gold che offre l’opportunità di accumulare miglia premio non solo volando con le linee aeree partner che includono i migliori vettori europei quali Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines. I titolari della carta possono spendere miglia per prenotare biglietti, ricevere upgrade per i voli e godere di numerosi privilegi offerti da oltre 200 partner in tutto il mondo”, afferma il comunicato.

“La Miles & More Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank non è una semplice carta di credito, ma incrementa il valore aggiunto del nostro programma fedeltà con Miles & More e Lufthansa in Italia, uno dei nostri mercati più importanti”, spiega Armin Czapla, Senior Director Partner Sales & Ambient di Miles & More GmbH. “La carta consente ai clienti di apprezzare ulteriormente il marchio grazie a moltissimi privilegi, come il bonus di benvenuto, un’assicurazione di viaggio e la possibilità di accumulare miglia premio. Inoltre, i titolari della nostra carta in Italia godono di ulteriori privilegi esclusivi come l’assenza di commissioni per prelievi ATM e cambi di valuta estera”.

“Ora i soci e le socie Miles & More possono godere di privilegi quando viaggiano, volano ed effettuano pagamenti: i titolari della carta accumuleranno un miglio premio ogni due euro spesi con la carta”, prosegue il comunicato.

“L’Italia è un mercato strategico per Lufthansa Group: voliamo da e per l’Italia da oltre 65 anni, favorendo così gli scambi sia a livello commerciale che turistico. La nuova carta di credito Miles & More ci consente di offrire ai nostri clienti più fedeli un ulteriore interessante privilegio per accumulare miglia con ogni acquisto”, ha dichiarato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe di Lufthansa Group.

Grazie a questa collaborazione, Advanzia Bank continua ad ampliare la sua presenza pan-europea come miglior fornitore di card-as-a-service in tutta Europa. Tilman Söffker, Head of Sales for Business Partners di Advanzia Bank, commenta: “Siamo felici di ampliare la nostra collaborazione europea con Miles & More e Lufthansa. Questa carta co-branded di Advanzia Bank accresce il profilo del programma Miles & More ed è un’ottima soluzione per i pagamenti fisici e digitali. Offre ai titolari pagamenti mobili, un’app per cellulari e dispositivi, transazioni sicure e opzioni di finanziamento flessibili, oltre a una serie di vantaggi per i clienti fedeli”.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Advanzia Bank – Photo Credits: Lufthansa Group)