Bombardier lancia il servizio di connettività Iridium Certus come funzionalità di base sugli aerei Challenger 3500

Bombardier ha annunciato che tutti i velivoli Challenger 3500 saranno ora dotati di Iridium Certus connectivity come caratteristica di base, fornendo ai clienti un servizio Internet altamente affidabile. “In collaborazione con Collins Aerospace, il fornitore di servizi preferito di Bombardier per i servizi di connettività a livello di flotta, questa nuova offerta supporterà l’esperienza a bordo dell’aeromobile e garantirà una maggiore produttività.

Con una velocità di connessione massima di 704 Kbps, Iridium Certus fornisce una solida base per le esigenze di connettività, con la latenza più bassa e la copertura più ampia, che si estende da nord a sud e da est a ovest. Grazie a una costellazione di oltre 66 satelliti interconnessi, i passeggeri beneficeranno di una rete veramente globale, con una maggiore velocità dei dati per un’efficienza ottimale e un’esperienza di volo senza soluzione di continuità. Tutti gli attuali operatori di velivoli Challenger 300 e Challenger 350 potranno installare questo nuovo servizio come retrofit nel vasto Bombardier service centre network”, afferma Bombardier.

“Siamo orgogliosi della nostra posizione di leadership nel settore quando si tratta di cabin comfort and reliability”, afferma Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Incorporando il nuovo Certus system nei jet Challenger 3500, offriamo ai nostri clienti un servizio di connettività altamente affidabile con copertura da polo a polo. Questo dimostra il nostro incrollabile impegno nei confronti dei nostri clienti”.

“Basandosi sulla solida esperienza di affidabilità e performance indiscusse della serie Challenger, il jet Challenger 3500 vanta interni extra lussuosi, tra cui l’elegante ed esclusivo Nuage seat di Bombardier. Il design avanzato del velivolo dà inoltre la priorità al benessere dei passeggeri, con una cabin-pressure altitude notevolmente inferiore che genera un senso più pervasivo di comfort e benessere. L’aggiunta del Certus service porta l’esperienza in volo del Challenger 3500 a nuovi livelli”, prosegue Bombardier.

“La nuova soluzione Iridium SATCOM di Collins Aerospace fornirà agli operatori Challenger 3500 velocità più elevate, peso inferiore e ingombro dell’antenna inferiore rispetto ai sistemi SATCOM legacy, consentendo una resistenza minima e un minore consumo energetico, fornendo al contempo servizi di connettività più efficienti per i passeggeri in cabina”, ha affermato Nate Boelkins, Vice President e General Manager Business and Regional Avionics, Collins Aerospace.

“In linea con l’impegno di Bombardier per l’ambiente, il velivolo Challenger 3500 è progettato e prodotto pensando alla sostenibilità. È il primo business jet nel super mid-size segment ad avere una Environmental Product Declaration pubblicata, che documenta l’impronta ambientale del velivolo durante il suo ciclo di vita. In cabina, una gamma di scelte ecologiche di fascia alta consente ai clienti di optare per tessuti riciclati, tipi alternativi di legno e materiali a base di fibre naturali, senza compromettere lo stile o il comfort. L’aeromobile consente inoltre agli equipaggi di volo di ottimizzare la fuel efficiency e ridurre le emissioni di CO2, utilizzando un’app ecologica unica, la prima nel settore della business aviation.

L’iconica famiglia Challenger di Bombardier – best-selling super mid-size platform negli ultimi otto anni – è la piattaforma scelta dai migliori corporate flight departments and charter operators in tutto il mondo”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)