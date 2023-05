News Brevi – 06.05.2023

IL PROTOTIPO DEL SOLAR STRATOS HIGH ALTUTUDE AIRCRAFT ARRIVA A EBACE2023 – Un velivolo pionieristico pronto a volare ai confini dello spazio con l’energia solare sarà tra i velivoli lungimiranti e focalizzati sulla sostenibilità presentati alla 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023), che si terrà dal 23 al 25 maggio a Ginevra, Svizzera. Solar Stratos mira a far volare l’aereo fino alla stratosfera per evidenziare il potenziale dell’energia solare per alimentare un general aviation (GA) aircraft commerciabile. Un mockup del prototipo Mission Solar Stratos a due posti non pressurizzato, con un’apertura alare di quasi 25 metri (82 piedi), sarà esposto nell’area espositiva EBACE2023. Raphael Domjan, fondatore e pilota di Solar Stratos, ha affermato che esporre a EBACE2023 è “fondamentale per una missione come questa. Solar Stratos è una piattaforma per promuovere su larga scala, attraverso i nostri velivoli elettrici e solari, il potenziale dell’energia solare, che ci consente di immaginare un mondo a basse emissioni di carbonio e ancora più sostenibile”. Lo sforzo si basa su altri recenti solar energy projects, di successo, tra cui il volo intorno al mondo del 2009 del velivolo Solar Impulse pilotato da André Borschberg e Bertrand Piccard. Tra il 2010 e il 2012, Domjan ha fatto il giro del mondo con il l’electric and solar powered PlanetSolar catamaran. Oltre a mostrare un mockup dell’aeromobile, Domjan parteciperà a una sessione educativa nell’ambito dell’EBACE2023 Sustainability Summit. La sua sessione – Take a Trip to the Stratosphere – è fissata per il 24 maggio alle 11:30 nel Sustainability Theatre L53. Sarà affiancato dal moderatore e presidente dell’EBAA Juergen Wiese. Riunendo migliaia di imprenditori, funzionari governativi, produttori, personale dei dipartimenti di volo e altri coinvolti in quasi tutti gli aspetti della business aviation, EBACE2023 è il principale evento europeo che mette in mostra sustainable, on-demand aviation and advanced air mobility in tutto il continente europeo.

SEA PRIME: CRESCITA DEL TRAFFICO AD APRILE – SEA Prime informa: “Sea Prime, che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa, ha registrato ad aprile una crescita mensile del traffico del 10% a Linate e Malpensa. Sono stati oltre 980 i movimenti durante la sola Milano Design Week (17-23 aprile), che nella sua 61° edizione ha attirato il numero record di 307.418 visitatori, di cui due terzi internazionali, con oltre 2.000 espositori. Con un picco di oltre 180 movimenti registrati venerdì 21 aprile e 80 aeromobili in scalo notturno, Milano Prime conferma il suo ruolo fondamentale all’interno del sistema aeroportuale milanese, come porta d’accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi di Milano”.

EMIRATES PORTA L’INCORONAZIONE NEL REGNO UNITO IN VOLO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “In vista della storica incoronazione di Re Carlo III che si svolgerà questo fine settimana, Emirates segna il momento storico ricreando la Official Coronation Quiche per i passeggeri a bordo e nelle lounge Emirates il 6 maggio. Emirates offrirà ai passeggeri di First e Business Class a bordo dei voli da Dubai al Regno Unito la possibilità di gustare il delizioso piatto come piatto principale. Sarà servito anche nelle Emirates Lounge di Dubai. Il piatto reale, che può essere consumato caldo o freddo, è un delizioso deep dish con un involucro croccante e leggero e sapori fragranti di spinaci, fave e dragoncello fresco. L’inclusione della Official Coronation Quiche a bordo dei voli Emirates offre inoltre ai passeggeri la possibilità di partecipare ai festeggiamenti insieme al resto del Regno Unito, che si godrà la prelibatezza durante le feste a livello nazionale. Oltre alla special food offering, Emirates presenta anche la trasmissione in diretta dell’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla dalla BBC su tutti gli aerei dotati di Live TV. Questo accanto a due documentari reali sul pluripremiato sistema di intrattenimento ice di Emirates: Born to Be King e Prince Charles: The Making of a King. L’ampia rete di Emirates serve più di 140 destinazioni in sei continenti e la compagnia aerea opera attualmente 126 voli a settimana da Dubai al Regno Unito”.

AEROPORTO DI PALERMO: PASSEGGERI AD APRILE +11,47% RISPETTO AL 2022 – L’Aeroporto di Palermo informa: “Numeri da record all’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. Ad aprile, secondo i dati definitivi, i passeggeri in transito sono stati 709.446, +11,47% rispetto allo stesso mese del 2022 (636.422) e +20,25% sul 2019. La media di passeggeri per volo è di 147 contro 135 di aprile 2022. Si registra un balzo in avanti anche per i voli: +2,25% (4.819 movimenti contro 4.713 di aprile 2022). Aprile è stato il mese con la migliore percentuale di traffico internazionale, che ha inciso per il 29% sul totale dei transiti. In recupero anche l’andamento annuale (gennaio-aprile), che vede superare i 2 milioni di passeggeri (2.013.429), +14,74% sul 2022 (1.754.705). I movimenti, invece, registrano una flessione del 4,62%: 14.094 contro 14.777 del 2022. Infine, il trend positivo registrato negli ultimi mesi fa ben sperare sulle performance di maggio, che dalle prime proiezioni risultano di 735mila transiti, migliori del 2,5% su maggio 2022 e +12% su maggio 2019”.

AEROPORTO DI GENOVA DUTY FREE: RISPARMI ODEL 20% CON LA PRENOTAZIONE ON-LINE – Aeroporto di Genova informa: “I prodotti del Duty Free al 20% in meno rispetto ai prezzi nel Duty Free. Rendi unica la tua esperienza di viaggio approfittando del servizio di Reserve & Collect fornito da Dufry presso l’aeroporto di Genova. Visita il sito genova.shopdutyfree.com e sfoglia il catalogo dei prodotti presenti presso il negozio Duty Free. Scegli i prodotti e ritirali direttamente prima della partenza presso il Dufry Shop e approfitta del 20% di sconto riservato a chi acquista online. Paga comodamente in negozio al momento del ritiro, in contanti o con carta”.

JETBLUE: PRENOTAZIONI DI VACANZE IN AUMENTO – JetBlue informa: “Secondo gli ultimi dati di JetBlue Vacations, i viaggiatori stanno già pianificando le loro vacanze estive. Le prenotazioni tra giugno e agosto per i pacchetti vacanza sono aumentate del 66% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. JetBlue Vacations si basa sulla pluripremiata esperienza cliente di JetBlue. Le ricerche di pacchetti vacanza per i viaggi di giugno, luglio e agosto sono aumentate del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, indicando che i viaggiatori stanno iniziando a pianificare le loro vacanze estive. Secondo i dati di JetBlue Vacations, le destinazioni balneari sono emerse come luoghi di vacanza popolari quest’estate per i vacanzieri”. Andres Barry, President, JetBlue Travel Products, afferma: “Mentre ci avviciniamo al frenetico periodo di viaggio estivo, incoraggiamo i viaggiatori a prenotare in anticipo per assicurarsi le migliori offerte e disponibilità”.