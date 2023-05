Dassault celebra 60 anni di Falcon Business Jets, mentre nuovi modelli avanzati si preparano a volare

Dassault Aviation informa: “‘Perché un aereo voli bene, deve essere bello’, ha affermato Marcel Dassault. Già noto per gli eleganti caccia Mirage, Dassault confermò ancora una volta l’adagio il 4 maggio 1963 con il primo volo del Mystère 20, il primo business jet della società. Con un occhio al considerevole mercato americano, fu presto ribattezzato Falcon 20.

Sessant’anni e più di 2.700 business jet dopo, Dassault Aviation continua una tradizione di costruzione di velivoli belli e tecnologicamente avanzati”.

“La formula non è cambiata”, ha affermato Eric Trappier, Dassault Aviation’s Chairman and CEO. “Ogni aereo Dassault deve avere un handling superbo, linee bellissime e una costruzione robusta. E, naturalmente, deve fornire un comfort all’avanguardia”.

“Il Falcon 20 ha entusiasmato i leader dell’aviazione dell’epoca, tra cui Charles Lindbergh, il Pan Am chief executive, Juan Trippe e il FedEx founder, Fred Smith. Il primo Falcon ha generato 25 diversi tipi di modelli che hanno trovato acquirenti entusiasti non solo tra gli imprenditori, ma anche tra le agenzie governative e le forze armate di diverse nazioni. Le sue pionieristiche caratteristiche di sicurezza, incluso l’uso di robusti fighter structures and systems, stabiliscono lo standard per innumerevoli futuri miglioramenti della sicurezza, dagli head-up cockpit displays ai digital flight controls, tecnologia che successivamente si è diffusa in tutto il settore.

Oggi, i valori di Dassault, l’etica del design e l’attenzione incessante per le linee eleganti dentro e fuori sono incarnati in due nuovi aeroplani, il 5.500 nm Falcon 6X e il 7.500 nm Falcon 10X. Queste sono le due cabine più grandi per cross section nella business aviation, stabilendo un nuovo standard per il comfort a lungo raggio.

Ognuno è stato riconosciuto dalla design community con prestigiosi interior design awards, continuando una tradizione di forma e funzionalità raffinate. Il 6X, che entrerà in servizio quest’anno, dispone del digital flight control system più avanzato di Dassault fino ad oggi. Il 10X, che è nelle prime fasi di assemblaggio, avrà sistemi e caratteristiche di sicurezza ancora più avanzati”, prosegue Dassault Aviation.

“Poco dopo le 17:00 del 4 maggio 1963, i piloti collaudatori René Bigand e Jean Dilliare hanno pilotato il Falcon 20 per un volo inaugurale di un’ora. Il volo è avvenuto in tarda giornata a causa della visita di Charles Lindbergh, che è passato per ispezionare il nuovo business jet per conto di Pan Am. Fu solo dopo che ebbe lasciato il Dassault’s Mérignac final assembly plant, vicino a Bordeaux, che il flight team preparò l’aereo per il volo.

La compagnia aerea ha prontamente ordinato 40 unità con un’opzione per altre 120 e ha istituito Pan Am Business Jets per gestire le sue executive jet operations. La nuova entità si è successivamente evoluta in Dassault Falcon Jet (DFJ), interamente di proprietà di Dassault Aviation. Con sede a Teterboro, nel New Jersey, DFJ è responsabile della rappresentanza e del supporto dei Falcon negli Stati Uniti e altrove nel Western Hemisphere.

Nel 1973 Fred Smith lanciò FedEx con una flotta di 33 Falcon 20 modificati con una large cargo door, contribuendo a portare l’azienda sulla strada del successo. Negli anni ’80, la U.S. Coast Guard ha ordinato 41 Falcon 20 (designati HU-25) modificati per la ricerca e il soccorso. In tutto, Dassault ha continuato a costruire quasi 500 500 20-series aircraft.

Negli anni successivi, l’azienda ha introdotto una serie di modelli di aerei ampiamente considerati dai piloti tra i migliori business jet su cui volare. Attualmente, più di 2.130 Falcon sono operativi in oltre 90 paesi”, prosegue Dassault Aviation.

“Il modello più venduto è la Falcon 2000 series, un twin economico ed efficiente che è stato costantemente aggiornato in diverse varianti. Ne sono stati consegnati quasi 700. Il secondo best seller è il cavallo di battaglia Falcon 900 series, anch’esso costantemente aggiornato con 553 consegnati, di cui due recentemente consegnati alla Royal Air Force per il trasporto VIP.

Sono stati consegnati circa 400 fly-by-wire Falcon 7X/8X, a dimostrazione della popolarità di questi modelli efficienti, versatili e a lungo raggio”, conclude Dassault Aviation.

“Gli ultimi decenni ci hanno permesso di costruire l’eredità e le basi tecniche che ci rendono fiduciosi nella nostra capacità di sviluppare aeroplani futuri che soddisfino le aspettative dei nostri clienti. Sessant’anni dopo, i Falcon sono ancora assolutamente distintivi nel mondo dei business jet: belli, piacevoli da pilotare e sempre all’avanguardia della tecnologia, offrendo vantaggi in termini di sicurezza, comfort e produttività ai loro operatori”, ha affermato Trappier.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: © Dassault Aviation – All rights reserved)