Il primo Airbus C295 per l’India completa il suo primo volo

Il primo Airbus C295 per l’India ha completato con successo il suo primo volo, segnando un traguardo significativo verso la consegna entro la seconda metà del 2023. Il tactical aircraft è decollato da Siviglia, Spagna, il 5 maggio alle 11:45 ora locale (GMT+1) ed è atterrato alle 14.45 dopo 3 ore di volo.

“Questo primo volo rappresenta un risultato significativo per il primo Make in India aerospace programme. Con l’Indian Air Force destinata a diventare il più grande operatore del C295 al mondo, questo programma esemplifica il nostro impegno per migliorare le capacità operative dell’Indian Air Force (IAF)”, ha affermato Jean-Brice Dumont, Head of Military Air Systems at Airbus Defence and Space.

“L’India ha acquisito 56 aeromobili C295 nel settembre 2021 per sostituire la (IAF) legacy AVRO fleet. I primi 16 velivoli saranno assemblati a Siviglia, Spagna, e consegnati al cliente in condizioni di volo. I seguenti 40 velivoli saranno prodotti e assemblati da Tata Advanced Systems (TASL) in India nell’ambito di una partnership industriale tra le due società.

Questo programma contribuirà in modo significativo allo sviluppo dell’ecosistema industriale militare del Paese, dalla produzione all’assemblaggio, al collaudo, alla consegna e alla manutenzione, lungo l’intero ciclo di vita del velivolo”, afferma Airbus.

“Il programma C295 comprende un totale di 280 ordini da 39 operatori, rendendolo un velivolo senza eguali nella sua weight and mission class”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)