News Brevi – 08.05.2023

ELICOTTERO AERONAUTICA MILITARE RECUPERA ESCURSIONISTA DISPERSO – Si è concluso nelle prime ore di questa mattina un intervento di soccorso aereo effettuato da un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare di stanza sulla base di Pratica di Mare. L’elicottero è intervenuto per recuperare e soccorrere un uomo di 53 anni disperso da ieri sera nell’area di Carpineto Romano, in provincia di Roma. La missione di volo, richiesta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Lazio e attivata dal Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico (Ferrara), è iniziata nelle prime ore del mattino, con l’arrivo dell’elicottero nell’area interessata poco prima delle ore 6:00, dopo aver imbarcato due operatori tecnici del C.N.S.A.S., già attivati da ieri sera con le prime ricerche via terra. Individuata l’esatta posizione del disperso, in una zona impervia che impediva l’atterraggio dell’aeromobile, è stato calato il verricello mediante il quale gli aerosoccorritori hanno potuto assicurare l’uomo ad un barella favorendone l’imbarco sull’elicottero. Il 53enne, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato quindi trasportato in un luogo raggiungibile da un’ambulanza del 118 per i primi accertamenti sanitari. L’HH139B ha fatto poi rientro a Pratica Militare poco dopo le ore 07:30, dove ha ripreso il servizio in prontezza d’allarme. Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ha, tra i suoi compiti, anche quello di coordinare e gestire questa tipologia di missioni e disporre immediatamente, come in questo caso, l’intervento di uno dei mezzi aerei che l’Aeronautica Militare ha in prontezza operativa. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVO PRESIDENTE PER BOEING BUSINESS JETS – Boeing ha nominato Joe Benson presidente di Boeing Business Jets (BBJ), la VIP jet division dell’azienda. Benson supervisionerà sales, support and operations per il Boeing Commercial Airplanes portfolio di business jets operati da capi di stato, VIP, corporate and charter customers. “Sono onorato di guidare BBJ e continuare la nostra storia decennale di costruzione dei business jet più capaci e affidabili sul mercato”, ha affermato Benson. “Mentre guardiamo all’orizzonte, siamo ben posizionati per soddisfare la forte business aviation demand, fornendo ai nostri clienti un’esperienza di viaggio senza rivali e la migliore economia della categoria”. “L’esperienza di Benson e le relazioni con il settore garantiscono una forte continuità di leadership per i clienti. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di BBJ’s deputy to the president and business director, guidando importanti campagne di vendita e operazioni commerciali. Succede a Erika Pearson, che è stata recentemente nominata vice president of Boeing Commercial Airplanes Sales and Marketing in Southeast Asia & Oceania. Da quando è entrato in Boeing nel 2010, Benson ha ricoperto ruoli di leadership in tutta l’azienda. In precedenza ha prestato servizio per un decennio come ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti, dopo essersi diplomato all’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point. Con oltre 260 jet venduti dalla fondazione dell’azienda nel 1996, Boeing Business Jets offre ai clienti private jets che ridefiniscono il concetto di comfort e praticità. Con una vasta gamma di velivoli ad alte prestazioni, tra cui BBJ 737 MAX, BBJ 787 Dreamliner e BBJ 777X, i jet possono essere personalizzati in modo univoco per uso privato, aziendale o governativo. I BBJ sono supportati dalla rete di assistenza globale di Boeing, il più grande OEM-provided network of services, parts and maintenance”, afferma Boeing.

ACCADEMIA AERONAUTICA: GIURAMENTO INDIVIDUALE PER 78 SOTTOTENENTI DEL CORSO AQUILA VI – Venerdì 5 maggio, presso la Sala Teatro dell’Accademia Aeronautica a Pozzuoli, si è svolta la cerimonia di giuramento individuale di 78 Sottotenenti del Corso Aquila VI. I giovani Ufficiali – 36 Piloti, 10 del Ruolo delle Armi, 16 del Corpo del Genio Aeronautico, 9 del Corpo di Commissariato Aeronautico e 7 del Corpo Sanitario Aeronautico – hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali e del Comandante dei Corsi, Antonio Corrado. A dare ancora più lustro alla cerimonia, la presenza di alcuni padrini tra cui: il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ed il Tenente Colonnello Ciro Maschione, Capo Corso dell’Aquila V, a testimonianza del forte legame che unisce le diverse generazioni di “Aquile”. Prima del giuramento, i genitori dei giovani Ufficiali, unitamente ad una rappresentanza di Autorità militari locali e del Quadro permanente hanno assistito ad un breve video riassuntivo del percorso accademico, realizzato dai propri figli. Il giuramento individuale rappresenta uno dei passaggi chiave per la carriera di un Ufficiale, una cerimonia cardine all’interno dell’Accademia che sigla il legame di ogni singolo Ufficiale con la Forza Armata. I Sottotenenti giurandi, appartenenti alla quarta classe dei corsi regolari, con la firma sull’atto di giuramento diventano a tutti gli effetti Ufficiali in servizio permanente, pronti a lasciare l’Accademia per raggiungere le Scuole di Volo e i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IATA: CNS CONFERENCE PER MANTENERE LO SLANCIO DELL’AIR CARGO – L’International Air Transport Association (IATA) e la Cargo Network Services Corporation (CNS) hanno annunciato che il tema della CNS Partnership Conference di quest’anno sarà “Momentum: Maintaining and Gaining”. La CNS Partnership Conference si svolgerà a Miami dal 4 al 6 giugno. “L’Air Cargo ha dimostrato il suo valore durante la pandemia, fornendo attrezzature mediche e vaccini fondamentali, mantenendo le supply chain nonostante le restrizioni ai confini globali. Oggi dobbiamo ricordare la resilienza alla pandemia mentre affrontiamo questioni di sostenibilità, un’economia globale in rallentamento e commercio indebolito, carenza di manodopera qualificata. La CNS Partnership Conference riunisce tutte le parti della air cargo supply chain per discutere e dibattere su queste sfide e opportunità”, ha affermato Laura Pullins, President CNS. “La CNS Partnership Conference riunisce forwarding and airline communities, per lavorare e migliorare la proposta di valore dell’air cargo nella supply chain”, ha concluso Pullins.

NUOVO SITO WEB PER AIR CANADA CARGO – Air Canada Cargo ha presentato oggi il suo sito Web rinnovato su aircanadacargo.com, con nuovi strumenti che miglioreranno l’esperienza cliente e un design aggiornato per riflettere meglio il brand Air Canada Cargo. “Air Canada Cargo ha subito un’enorme spinta tecnologica negli ultimi anni e il nuovo sito Web è l’ultimo importante progresso nel modo in cui lavoriamo costantemente per migliorare la nostra offerta ai nostri stimati clienti. Dotato di un’interfaccia più intuitiva, funzionalità e strumenti migliorati, il sito Web ora fornisce strumenti convenienti e pertinenti per i nostri clienti, garantendo che la loro esperienza sia efficiente e fornisca il valore che si aspettano da noi”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial, Air Canada Cargo. Il programma globale di Air Canada Cargo che comprende i suoi freighter aircraft, la belly capacity della Air Canada passenger fleet e i trucking services, ora consente agli utenti di filtrare e cercare comodamente con più metriche e output in vari formati. I clienti hanno sempre le informazioni più aggiornate possibili e adattate alle loro esigenze. Il nuovo sito Web presenta ora anche uno strumento di mappe interattive, che mostra tutte le destinazioni servite da Air Canada Cargo, consentendo ai clienti di vedere dove vengono aggiunte nuove stazioni man mano che la rete continua a crescere e vengono portati online più freighters. I nuovi strumenti aggiunti al sito Web includono una online Air Canada Cargo account application e ora i clienti possono anche monitorare facilmente le loro spedizioni. Questa è la fase iniziale della modernizzazione del sito Web, con ulteriori aggiornamenti da implementare nel corso dell’anno.

DHL GLOBAL FORWARDING ACQUISISCE LA NUOVA CERTIFICAZIONE IATA CEIV LITHIUM BATTERY – DHL Global Forwarding Italy, specialista del trasporto aereo e marittimo di Deutsche Post DHL Group, annuncia di aver completato con successo il CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) Lithium Battery Certification Program della IATA (International Air Transport Association), divenendo il primo e unico spedizioniere italiano ad aver ottenuto la certificazione relativa alla manipolazione e il trasporto sicuri delle batterie al litio. Le spedizioni di batterie al litio (da sole o con prodotti finiti) devono essere conformi a standard di sicurezza globali consolidati per il modo in cui sono fabbricate, testate, imballate, contrassegnate, etichettate e documentate. Questi requisiti sono un elemento chiave delle IATA Lithium Battery Shipping Regulation (LBSR) e delle IATA Dangerous Goods Regulation (DGR), che combinano input normativi e operativi da esperti del settore e del governo. Il programma di certificazione CEIV Lithium Battery è durato sei mesi, ha coinvolto nove persone in totale (altre sei seguiranno in corsi nei prossimi mesi) e ha riguardato tutto ciò che attiene i processi relativi a qualità, safety e security del trasporto delle batterie al litio, dall’operativo al magazzino, fino al trasporto della merce all’aeroporto di Milano Malpensa. Oltre alle persone e alle procedure interne, è stato certificato il polo logistico di Pozzuolo Martesana (MI). “In qualità di partner fondatore e logistico ufficiale della Formula E, il campionato automobilistico completamente elettrico, era nostro dovere essere i primi sul mercato a ricevere la nuova certificazione CEIV Lithium Battery”, commenta Mario Zini, Amministratore Delegato di DHL Global Forwarding Italy. “La scelta di volerci certificare e aver anticipato il mercato in generale offre ai clienti ancora più fiducia nella nostra capacità di trasportare in modo sicuro e affidabile le loro batterie agli ioni di litio”. La nuova certificazione CEIV Lithium Battery si aggiunge alla certificazione CEIV Pharma che DHL Global Forwarding Italy ha acquisito già da diversi anni, a riprova del proprio impegno di essere un partner affidabile, versatile ed esperto nel trasporto di tutti i tipi di merci.