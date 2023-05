Aeroporto Milano Bergamo: l’Assembea SACBO approva il bilancio di esercizio 2022 e nomina i nuovi Amministratori

L’Assemblea degli Azionisti di Sacbo ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo 2022, che include il bilancio d’esercizio di Sacbo S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services S.R.L.

“L’esercizio si è chiuso con un saldo positivo, nonostante i primi mesi del 2022 siano stati ancora parzialmente condizionati dalla pandemia Covid-19 e quelli seguenti contrassegnati dal mutato scenario geopolitico ed economico conseguente all’invasione russa dell’Ucraina, che ha prodotto difficoltà e incertezze dovute al rialzo dei prezzi delle fonti energetiche, alla comparsa di ostacoli all’approvvigionamento di alcune materie prime e all’aumento della volatilità dei mercati finanziari. Tuttavia, il traffico aereo generato dall’aeroporto di Bergamo ha registrato una graduale e costante ripresa, confortata dai dati del mese di giugno 2022, caratterizzato dalle migliori performance a livello europeo in termini di puntualità, con il minor numero di ritardi e cancellazioni. Una situazione non così comune in Europa, che ha permesso all’aeroporto di Bergamo di gestire in modo efficiente la risalita del movimento passeggeri. In quale quadro si è inserito il riconoscimento che ACI World, l’associazione mondiale degli aeroporti, ha attribuito quale migliore aeroporto europeo nella categoria 5-15 milioni di passeggeri, a consuntivo dell’anno 2022, confermando uguale assegnazione avvenuta nel 2021.

La periodica indagine sull’indice di gradimento manifestato dell’utenza aeroportuale, che rientra nel programma ASQ di Airports Council International (ACI) World e coinvolge 300 tra i più importanti aeroporti a livello mondiale, evidenzia per lo scalo bergamasco un grado di soddisfazione globale di 4,5 (su un massimo di 5) contro un valore medio mondiale di 4,3 ed un valore medio europeo ed italiano di 4,1″, afferma SACBO.

“Nel 2022 l’aeroporto di Bergamo è tornato a superare la quota di 13 milioni di passeggeri (13.155.806). Un traguardo che si ripete a tre anni di distanza dal massimo storico registrato nel 2019 con 13.857.257. Il 2022 si chiude con un consuntivo che rappresenta circa il 95% del traffico passeggeri generato prima della pandemia.

Nella sua relazione all’assemblea, il presidente Giovanni Sanga è tornato a sottolineare come la ripresa consistente, iniziata nel mese di marzo 2022, si è potuta consolidare nel corso dei mesi estivi grazie alla scelta, fondamentale e strategica, operata da Sacbo di perseguire i programmi di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali nel biennio 2020-2021, con il completamento degli interventi di ampliamento a ovest dell’aerostazione e alla scelta operata a inizio anno di potenziare i livelli occupazionali all’interno della struttura operativa del gestore dopo averli preservati attraverso gli ammortizzatori sociali nel periodo di emergenza sanitaria.

Nello specifico, il Gruppo SACBO ha continuato ad effettuare gli interventi di ampliamento ed ammodernamento delle infrastrutture pianificati con ENAC, realizzando investimenti per 39,8 milioni di Euro, interamente autofinanziati, e nel cui ambito ricadono in particolare le opere di edificazione dell’area nord del sedime aeroportuale che verranno completate nel corso del 2023 e destinate alla gestione del traffico courier. Nell’ultimo quinquennio il Gruppo SACBO ha investito oltre 177 milioni di euro, di cui 117 milioni di euro nel triennio 2020-2022, che corrisponde al periodo di mandato del consiglio di amministrazione uscente e coincide con la gestione della fase caratterizzata dagli effetti della pandemia di Covid-19.

Il Valore della produzione di Gruppo, pari a 174,5 milioni di Euro, ha evidenziato un incremento del 55,1 %. I ricavi derivanti dalla gestione tipicamente aeronautica sono risultati pari a 95. milioni (+89,3%), i ricavi derivanti dai servizi di assistenza passeggeri merci e vettori aerei sono risultati pari a 26,6 milioni (+59,3%), mentre quelli relativi alle attività commerciali non aviation sono stati pari a 47,6 milioni (+103,4 %). La voce relativa a altri ricavi e proventi ammonta a 5,3 milioni.

Il risultato operativo (EBIT) si è attestato a 13,2 milioni di Euro, il risultato netto della capogruppo Sacbo S.p.A. è stato positivo e pari a 6,24 milioni, mentre il risultato netto registrato dal Gruppo ammonta a 9,45 milioni di Euro”, prosegue SACBO.

“L’assemblea ha disposto che il risultato netto della capogruppo Sacbo S.p.A, pari a 6,24 milioni, venga destinato per il 50% a dividendo e per il restante 50% a riserva straordinaria.

L’assemblea degli azionisti di SACBO ha proceduto alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025.

Il nuovo consiglio di amministrazione, a seguito dell’assemblea degli azionisti, è formato da: Giovanni Sanga, Gianpietro Benigni, Fabio Bombardieri, Gianpietro Borghini, Carlo Mazzoleni, Yvonne Messi, Renato Redondi, Laura Pascotto, Gianni Scarfone, Maurizio Zerbini”, conclude SACBO.

