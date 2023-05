Emirates SkyCargo lancia nuove soluzioni su misura per Life Sciences and Healthcare

Emirates Skycargo ha lanciato due nuove soluzioni su misura per il settore sanitario globale sotto l’egida della gamma di prodotti aggiornata e rinominata “Life Sciences and Healthcare”.

“Il portfolio “Life Sciences and Healthcare” della compagnia aerea incorpora gli esistenti servizi per il trasporto farmaceutico già leader nel mercato con due nuovi elementi: Emirates Vital ed Emirates Medical Devices – entrambi concepiti in collaborazione con i clienti, per far sì che rispecchino gli alti standard richiesti e siano collaudati per il futuro del trasporto aereo.

Il team di Emirates SkyCargo continuerà a collaborare a stretto contatto con spedizionieri specializzati in tutto il mondo per rendere operativi i nuovi servizi al livello globale”, afferma Emirates.

“Il nostro business pharma è già leader di mercato e ogni settimana trasportiamo circa 2 milioni di chilogrammi di cargo farmaceutico in tutto il mondo. Dal 2015, abbiamo investito oltre 200 milioni di dollari per sviluppare le nostre capacità e ora abbiamo una grande esperienza e conoscenza nel settore farmaceutico e delle scienze mediche in generale”, ha dichiarato Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President di Emirates SkyCargo. “Ascoltando i nostri clienti, abbiamo visto un’opportunità per sostenere i progressi dell’industria sanitaria globale nel creare trattamenti personalizzati per i pazienti e nel soddisfare la crescente necessità di servizi logistici del trasporto aereo per spostare materiali ed attrezzature sensibili come, per esempio, quelli utilizzati nella ricerca su temi come la modifica genetica e la terapia cellulare.

Siamo impegnati in una missione per aiutare il mondo a funzionare meglio, non solo per i nostri clienti, ma anche per i loro pazienti. Ampliando la nostra gamma di prodotti e garantendo che queste soluzioni siano operative e adatte anche in futuro, miriamo a spedire più trattamenti e attrezzature vitali a beneficio di più vite in tutto il mondo”.

“Emirates Vital (AXT), che trasporta sperimentazioni cliniche, organi e tessuti umani, cellule e terapia genica, sarà un ‘white glove service’, con l’Emirates control tower teamche monitora ogni spedizione assicurandosi di consegnare il cargo in tempo e senza interruzioni. Emirates SkyCargo velocizzerà i tempi di connessione a Dubai per le spedizioni con tempi di transito inferiori alle quattro ore utilizzando la stiva dell’aereo e furgoni dedicati per trasferire le spedizioni ai voli di collegamento.

Emirates Medical Devices (AXM) è un altro nuovo prodotto per supportare il trasporto di attrezzature per la diagnosi, la prevenzione, il trattamento e il monitoraggio delle malattie. Il servizio, progettato per trasportare tutto, dai ventilatori ai kit di test, dalle macchine a raggi X alle MRI, assicura che tutti i carichi trasportati seguano le regolamentazioni in materia di sviluppo di dispositivi medici e siano conformi alle line guida della Good Distribution Practice (GDP).

L’attuale gamma di soluzioni di SkyCargo per il trasporto sicuro di prodotti farmaceutici comprende: Emirates Pharma (AXS) per gli articoli meno sensibili alla temperatura o per le spedizioni che già dispongono di imballaggi passivi avanzati e utilizzano le coperture Emirates Pharma dall’origine alla destinazione; Emirates Pharma Plus (AXD) che combina sia le coperture Emirates Pharma che la flotta di carrelli refrigerati sulla rampa a Dubai per mitigare il rischio di fluttuazioni di temperatura; Emirates Pharma Active (AXC), che offre massima protezione e controllo utilizzando contenitori attivi di sei fornitori per i prodotti farmaceutici estremamente sensibili come l’insulina, i vaccini e i farmaci oncologici.

Emirates Skycargo offre belly-hold cargo capacity sulla flotta di moderni aeromobili a fusoliera larga di Emirates, così come su 11 Boeing 777 Freighter dedicati. Gestisce due terminal cargo all’avanguardia presso il suo hub di Dubai, offrendo tempi di transito di appena tre ore in aereo. I terminal offrono una capacità di carico totale di circa un milione di tonnellate all’anno, con la possibilità di aumentarla a 1,3 milioni di tonnellate. Ci sono 15.000 m2 di spazio dedicato per la conservazione di merci sensibili alla temperatura come prodotti deperibili e farmaceutici.

Le nuove soluzioni offerte nel settore “Life Science and Healthcare” sono le prime di una serie di ulteriori sviluppi che Emirates SkyCargo intende portare avanti con l’obiettivo di fornire soluzioni rapide, affidabili, flessibili ed efficienti. La sezione cargo sfrutta le vaste capacità della rete globale di Emirates e l’infrastruttura logistica di livello mondiale del suo hub di Dubai. Inoltre, Emirates SkyCargo investe costantemente in digitalizzazione, tecnologia, strutture e nella formazione del suo team di specialisti della logistica”, prosegue Emirates.

Nabil Sultan ha aggiunto: “La filiera globale si sta evolvendo rapidamente. Ci sono alte aspettative per quanto riguarda i tempi di consegna e di approvvigionamento che rendono l’air cargo l’unica soluzione per una modalità di logistica più veloce e sicura. Grazie alle sue infrastrutture moderne, le politiche progressiste e il vantaggio geografico che ci può far raggiungere 2,5 miliardi di persone entro 4 ore di volo, il nostro scalo di Dubai è in una posizione privilegiata per rispondere a queste esigenze. Emirates SkyCargo è pronta per il nuovo mondo di logistica e continueremo a sviluppare le nostre capacità per offrire soluzioni sempre migliori ai nostri clienti”.

“A novembre 2022, Emirates ha annunciato un ordine per 5 nuovi aerei Boeing 777 Freighter da consegnare nel 2024 e nel 2025, e ha in programma di ampliare ulteriormente la flotta attraverso un programma di ammodernamento per 10 aerei cargo.

A livello globale, Emirates offre capacità di trasporto merci per oltre 150 destinazioni in sei continenti. Questo include 13 destinazioni negli Stati Uniti, 17 nell’Estremo Oriente e 36 in Europa”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)