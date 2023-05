Airbus e German Air Force celebrano 20 anni di collaborazione a Manching

Ormai da 20 anni, Airbus e la German Air Force a Manching lavorano insieme per garantire che gli Eurofighter e i Tornado tedeschi siano pronti all’azione quando conta.

“La nostra pretesa in Airbus è di essere sempre in missione per i nostri clienti”, ha dichiarato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space, all’anniversary event presso Airbus in Manching l’8 maggio. “‘Always on’ per noi significa fare tutto il necessario per garantire che i nostri clienti dispongano dei migliori equipaggiamenti per adempiere alla loro missione: difendere i nostri valori, la libertà e la democrazia. La stretta collaborazione tra German Air Force e Airbus a Manching è un fulgido esempio di quanto il nostro modello di cooperazione si sia affermato e dimostrato nel corso negli ultimi due decenni. Contiamo l’uno sull’altro, anche in futuro”.

“I dipendenti Airbus e i militari lavorano fianco a fianco in dipartimenti congiunti e sotto cooperative management teams nelle imprese cooperative a Manching. I vantaggi sono ovvi: non c’è bisogno di una duplicazione e costosa fornitura di infrastrutture e risorse; le conoscenze acquisite dalle attività operative presso la German Air Force e il know-how industriale nello sviluppo e nella produzione si traducono in un supporto di sistema completo e le competenze necessarie per la missione rimangono all’Aeronautica tedesca”, afferma Airbus.

“Manching è esemplare per l’efficiente cooperazione tra le forze armate tedesche e l’industria della difesa”, ha affermato il Lieutenant General Dr. Ansgar Rieks, Deputy Inspector of the German Air Force. “La nostra cooperazione è caratterizzata dalla chiara comprensione che noi – Aeronautica e industria – siamo impegnati per il successo congiunto, anche per il nostro Paese, l’Alleanza e i nostri alleati e partner”.

“La collaborazione è iniziata nel 2003, quando la German Air Force e Airbus hanno istituito l’Eurofighter Cooperation Cell (EKZ). Da allora, i militari e i dipendenti di Airbus hanno perseguito una missione comune: garantire che la flotta Eurofighter dell’aeronautica tedesca sia pronta all’azione quando e dove è necessario. Ad oggi, i team EKZ hanno eseguito circa 350 ispezioni e riparazioni dell’Eurofighter e 1.000 chiamate al servizio clienti. Negli ultimi due decenni, hanno aumentato la disponibilità della flotta Eurofighter. Inoltre, il team EKZ sta coprendo l’aumento della domanda di ispezioni che è una conseguenza dell’aumento del volume di ore di volo durante la guerra in Ucraina, ad esempio per proteggere il fianco orientale della NATO.

Il 1 aprile 2003, Airbus e la German Air Force hanno anche istituito l’Eurofighter System Support Center (SUZ EF). Qui, i colleghi forniscono supporto tecnico e logistico in servizio. Supportano gli squadroni dell’Air Force tramite un help desk per gli utenti e analisi nel sistema per problemi tecnici derivanti dalle operazioni dell’Eurofighter, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se necessario. Inoltre, SUZ EF si occupa della manutenzione e delle modifiche del software dell’Eurofighter. In questo contesto, la SUZ EF esegue autonomamente modifiche certificate per l’intero sistema d’arma per la German Air Force. Ciò vale anche per i componenti software e hardware che originariamente non facevano parte della quota di sviluppo tedesca. Più di 40 national modifications di questo tipo sono già state implementate nella flotta tedesca di Eurofighter per rispondere in modo indipendente e diretto ai requisiti operativi.

A settembre e ottobre 2022, il SUZ EF ha anche supportato l’aeronautica tedesca nel primo dispiegamento di un contingente Eurofighter (Operazione Rapid Pacific) nella regione dell’Indo-Pacifico. La missione è stata un completo successo”, prosegue Airbus.

“Il team Luftwaffe-Airbus assicura anche la prontezza operativa della flotta Tornado dell’aeronautica tedesca. Nel Tornado SUZ (istituito il 24 novembre 2004), i soldati della Bundeswehr e i dipendenti Airbus sviluppano e mantengono il software dei jet per avionics, mission evaluation and Electronic Combat Centre. La Tornado Cooperation Cell (istituita il 28 novembre 2014) si occupa di lavori di manutenzione, revisioni importanti e ampie e misure di estensione della durata di servizio, note anche come Service Life Enhancements o SLE.

Attualmente, circa 270 militari e donne e più di 500 dipendenti Airbus lavorano in EKZ, SUZ EF, SUZ Tornado e TKZ. Insieme – per una maggiore prontezza operativa e un futuro di successo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)