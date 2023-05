Ryanair effettua il suo più grande ordine con Boeing per un massimo di 300 737 MAX

Boeing e Ryanair hanno annunciato che la compagnia aerea ha selezionato il più grande 737 MAX model per alimentare la sua crescita futura, con un ordine per un massimo di 300 aerei.

“L’accordo di acquisto è il più grande nella storia di Ryanair e include un ordine fermo per 150 737-10 e opzioni per altri 150.

Ryanair ha operato una flotta in crescita di aerei 737-8-200 per accelerare la ripresa post-pandemia e soddisfare la forte domanda di viaggi. Il modello 737-8-200 da 197 posti ha aiutato la compagnia aerea a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di oltre il 20% rispetto agli aerei che stanno sostituendo. Il nuovo ordine aggiunge la variante più grande 737-10, che offre a Ryanair 228 posti e la migliore economia unitaria di qualsiasi single-aisle airplane”, afferma Boeing.

“Ryanair è lieta di firmare questo ordine record di aeromobili fino a 300 MAX 10 con il nostro partner Boeing. Questi nuovi aeromobili con tecnologia più ecologica e a basso consumo di carburante offrono il 21% di posti in più, consumano il 20% di carburante in meno e sono il 50% più silenziosi dei nostri B737-NG”, ha affermato Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group.

“Prevediamo che metà di questo ordine sostituirà i vecchi NG, mentre i restanti 150 velivoli faciliteranno una crescita controllata e sostenibile a poco più di 300 milioni di ospiti all’anno entro il 2034. Questo ordine, insieme alle nostre rimanenti Gamechanger deliveries, creeranno 10.000 nuovi posti di lavoro per aviation professionals altamente retribuiti nel prossimo decennio e questi posti di lavoro saranno generati in tutte le principali economie europee in cui Ryanair è attualmente la compagnia aerea numero 1 o numero 2”, ha proseguito O’Leary.

“Oltre a offrire entrate significative e opportunità di crescita del mercato in tutta Europa, prevediamo che questi nuovi aeromobili più grandi ed efficienti consentiranno ulteriori risparmi sui costi unitari, che verranno trasferiti ai passeggeri con tariffe inferiori. I posti extra, il minore consumo di carburante e i più competitivi aircraft pricing supportati dal nostro solido bilancio, amplieranno il divario di costo tra Ryanair e le competitor EU airlines per molti anni a venire, rendendo il Boeing MAX 10 l’ordine di aeromobili ideale per la crescita di Ryanair, dei nostri passeggeri, del nostro personale e dei nostri azionisti”.

“La partnership Boeing-Ryanair è una delle più produttive nella storia dell’aviazione commerciale, consentendo a entrambe le società di avere successo ed espandere i viaggi a prezzi accessibili a centinaia di milioni di persone”, ha dichiarato Dave Calhoun, Presidente e CEO di Boeing. “Quasi un quarto di secolo dopo che le nostre società hanno firmato il nostro primo direct airplane purchase, questo accordo storico rafforzerà ulteriormente la nostra partnership. Ci impegniamo a sostenere Ryanair e ad aiutare l’airline group a raggiungere i suoi obiettivi”.

Questo nuovo ordine verrà pubblicato sul Boeing’s Orders and Deliveries website una volta finalizzato.

“Le consegne avverranno tra il 2027 e il 2033. Una volta finalizzato e soggetto all’esercizio di tutte le opzioni, questo accordo è valutato oltre $40 miliardi agli attuali prezzi di listino ed è il più grande ordine mai effettuato da una società irlandese per US manufactured goods. Date le dimensioni e la portata della transazione, sarà soggetta all’approvazione degli azionisti durante l’AGM di Ryanair del 14 settembre.

Il nuovo aeromobile Boeing B737-MAX-10 a basso consumo di carburante ha 228 posti (il 21% in più rispetto al B737NG) e le consegne graduali tra il 2027 e il 2033 consentiranno a Ryanair di creare più di 10.000 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri, per facilitare la crescita del traffico disciplinato dell’80% da 168 milioni a fine marzo 2023 a 300 milioni all’anno entro marzo 2034. Ryanair prevede che il 50% di queste consegne sostituirà i vecchi B737NG, il che consentirà a Ryanair di continuare a operare una delle flotte di aeromobili più giovani, più efficienti in termini di consumo di carburante e sostenibili dal punto di vista ambientale”, afferma Ryanair.

“Data la forza del bilancio di Ryanair Group, il suo industry leading credit rating e l’intervallo di circa 2 anni tra l’ultima consegna del velivolo B-8200 “Gamechanger” nel FY25 e la prima consegna dei MAX-10 nel FY27, il Gruppo prevede che le spese in conto capitale saranno sostanzialmente finanziate da internal cashflows, anche se il Gruppo rimarrà opportunista nella sua fleet financing strategy”, conclude Ryanair.

(Ufficio Stampa Boeing – Ryanair – Photo Credits: Boeing)