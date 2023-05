Airbus Helicopters consegna il primo H135 alla Spanish Air and Space Force

Airbus ha consegnato il primo H135 alla Spanish Air and Space Force ad Albacete. “Si tratta dell’ottavo elicottero consegnato nell’ambito del contratto di 36 unità firmato alla fine del 2021 per la fornitura ad Armed Forces and State Security Forces.

Questa consegna è in anticipo di sei mesi rispetto al programma, il che faciliterà l’addestramento degli equipaggi e l’entrata in servizio dell’H135 per il 78° Stormo presso la Military School of Helicopters in Armilla (Granada), dove svolgerà compiti di addestramento avanzato per piloti militari. Una volta che la prevista flotta di 11 elicotteri sarà consegnata all’Air Force, l’H135 diventerà l’elicottero di riferimento per il pilot training per Spanish Air Force, Army, Navy, Guardia Civil e altri paesi spagnoli che richiedono tale addestramento presso la base di Granada”, afferma Airbus.

“Siamo molto orgogliosi di sapere che tutti i giovani piloti del Ministry of Defence corps saranno ora addestrati sull’H135, il punto di riferimento mondiale per military training missions. Si tratta di un elicottero versatile, affidabile ed efficiente, ideale per il passaggio a velivoli più complessi, con oltre 400.000 ore di volo di military training per 12 clienti militari. Siamo fiduciosi che l’H135 rappresenterà un salto di qualità nell’insegnamento e rafforzerà la Military Helicopter School come punto di riferimento, in tutto il mondo”, ha dichiarato Fernando Lombo, Managing Director of Airbus Helicopters Spain.

“L’H135 è già in servizio con la Spanish Army’s training unit (ACAVIET) e l’Emergency Battalion (BHELEME II). Nei prossimi mesi la Marina Militare riceverà il primo dei sette H135 previsti dal contratto. L’H135 è l’elicottero più popolare della flotta spagnola, grazie alla sua versatilità operativa, alle missioni di volo diverse e impegnative come military training, police surveillance and intervention, mountain rescue missions, emergency medical transport, per le quali è il punto di riferimento in Europa”, prosegue Airbus.

“Il light twin-engine Airbus H135 è dotato delle più avanzate tecnologie disponibili, inclusa la suite avionica Helionix di Airbus Helicopters. Circa 1.400 elicotteri H135 sono operati da oltre 300 operatori in 65 paesi. La flotta ha accumulato più di 6,5 milioni di ore di volo”, conclude Airbus.

