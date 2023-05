Inaugurata la Gripen E production line in Brasile

Embraer e Saab hanno inaugurato oggi la linea di produzione del Gripen E in Brasile, nello stabilimento Embraer di Gavião Peixoto (San Paolo). Questa è una pietra miliare importante nel programma di trasferimento tecnologico e nell’impegno delle aziende a lavorare insieme su nuove opportunità di business. All’evento hanno partecipato il Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, il Ministro della Difesa, José Mucio Monteiro Filho, e il Comandante dell’Aeronautica Brasiliana, Tenente di brigata Marcelo Kanitz Damasceno, tra le altre importanti autorità civili e militari e rappresentanti di diversi settori della società brasiliana.

L’inaugurazione della linea di assemblaggio finale, che è l’unica per il Gripen E al di fuori della Svezia, segna la consegna di uno dei contributi più significativi al Gripen fighter ecosystem in Brasile. Lo stabilimento Embraer di Gavião Peixoto con il Gripen Design and Development Network (GDDN), il Gripen Flight Test Center (GFTC) e ora la assembly line, ospita le fasi di sviluppo, produzione e collaudo del velivolo.

Dalla firma del contratto per la fornitura di 36 fighters – 28 Gripen E (single seater) e 8 Gripen F (twin seater) – alla Brazilian Air Force nel 2014, Embraer e Saab hanno lavorato insieme al più grande progetto di trasferimento tecnologico in corso nel Paese. Di recente, con la firma del Protocollo d’Intesa tra le aziende, la filiera è diventata anche occasione per nuovi business.

“Oggi celebriamo non solo l’inaugurazione della Gripen fighter production line, ma il successo della collaborazione tra Saab ed Embraer, che si rafforza ogni giorno con l’obiettivo comune di servire il nostro cliente, la Brazilian Air Force. Sin dall’inizio, Embraer ha svolto un ruolo rilevante nel programma Gripen, partecipando, ad esempio, allo sviluppo della versione brasiliana del twin-seater aircraft. Come naturale evoluzione di questa relazione, speriamo di poter presto espandere insieme la nostra attività in nuovi mercati”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defence & Security.

“L’inizio delle operazioni della Gripen production line segna il nostro impegno a trasferire tecnologia e conoscenza all’industria brasiliana. Qui produrremo 15 dei 36 velivoli attualmente sotto contratto con l’aeronautica militare brasiliana. L’obiettivo è anche quello di produrre qui qualsiasi futuro ordine di Gripen dal Brasile e da altri paesi. Vogliamo che il Brasile diventi un centro di esportazione per l’America Latina e potenzialmente per altre regioni”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

“L’avvio della produzione del velivolo F-39 Gripen in Brasile simboleggia il raggiungimento di un progetto ambizioso che si traduce in trasferimento tecnologico, creazione di posti di lavoro e conseguente sviluppo del settore aerospaziale brasiliano. Grazie a una solida partnership tra Aeronautica Militare, Saab ed Embraer, ora facciamo parte del gruppo ristretto di paesi che hanno la capacità di costruire aerei supersonici. Congratulazioni a tutti i soggetti coinvolti”, ha dichiarato il Brazilian Air Force Commander, Lieutenant-Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno.

La linea di produzione di Embraer riceve le aerostrutture prodotte negli stabilimenti Saab di Linköping (Svezia) e São Bernardo do Campo (San Paolo, Brasile). Sulla assembly line il fighter sarà prodotto dall’unione di queste aerostrutture, l’installazione di cablaggi, equipaggiamento di vari sistemi, carrello di atterraggio, avionica, equipaggiamento tattico, tettuccio, sedile eiettabile e motore. Una volta completato un Gripen, vengono effettuati test funzionali e voli di produzione per preparare l’aereo alla consegna finale. Lo stabilimento di Embraer sarà responsabile della produzione di 15 Gripen E. Le unità assemblate in Brasile saranno consegnate a partire dal 2025.

Per acquisire le competenze necessarie per la produzione di supersonic fighter jets in Brasile, i tecnici Embraer hanno effettuato un training teorico e pratico – on the job training – presso Saab a Linköping. Lì hanno lavorato fianco a fianco con i dipendenti svedesi per produrre i velivoli che sono già stati spediti in Brasile.

